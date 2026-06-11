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South Central Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 28 నుంచి ఈ ట్రైన్స్ క్యాన్సిల్.. ఎందుకంటే?

South Central Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్. జూలై 28 నుంచి కొన్ని రైళ్ల సేవల్లో మార్పులు ఉండనున్నాయి. బాలేశ్వర్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద అభివృద్ధి పనులు మరియు సాంకేతిక అప్‌గ్రేడ్ పనులు చేపడుతున్న కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ పనుల ప్రభావంతో సికింద్రాబాద్ మీదుగా నడిచే పలు ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లను తాత్కాలికంగా రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే శాఖ వెల్లడించింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 11, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:08 AM IST
South Central Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. జూలై 28 నుంచి ఈ ట్రైన్స్ క్యాన్సిల్.. ఎందుకంటే?
Image Credit: Railway Officials Announced Several Trains Are Being Cancelled Due To Baleshwar Yard Remodeling Work (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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