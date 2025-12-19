English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Railway Luggage: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి లగేజ్‌కు చార్జ్‌ కట్టాల్సిందే!

Railway Luggage Charge Latest News: ఇకనుంచి రైల్వే ప్రయాణాలు చేసే ప్రయాణికులకు లగేజ్ చార్జీలు కూడా వర్తిస్తాయని కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి పార్లమెంట్లో తెలిపారు. ఒక ఎంపీ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ.. ఈ అంశాన్ని తెలిపినట్లు సమాచారం. అయితే, ఇది ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 19, 2025, 02:40 PM IST

Railway Luggage: రైల్వే ప్రయాణికులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇక నుంచి లగేజ్‌కు చార్జ్‌ కట్టాల్సిందే!

Railway Luggage Charge Telugu Latest News: డిసెంబర్ 17 బుధవారం రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ లోక్‌సభలో ఒక కీలకమైన ప్రకటన చేశారు. ఆయన ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తూ.. రైల్లోని అదనంగా లగేజ్ తీసుకెళ్లే ప్రతి ప్రయాణికుడి ఇప్పుడు లగేజ్ చార్జీలు కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుందని క్లియర్ కట్‌గా చెప్పారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వార్తలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. రైల్వే శాఖ అదనపు లగేజీల కోసం నిజంగా చార్జీలను తీసుకురాబోతుందా? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

విమాన ప్రయాణాలు చేసే క్రమంలో కేవలం గొంత లగేజీని మాత్రమే అనుమతిస్తారు. మిగతా లగేజీకి తప్పకుండా ఎంతోకొంత చెల్లించి.. ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఇదే తరహాలో రైలు ప్రయాణాల్లో కూడా లగేజీ చార్జీలను తీసుకువచ్చేందుకు కేంద్ర రైల్వే శాఖ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను క్లియర్గా చర్చించినట్లు సమాచారం. 

బుధవారం ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవును రైల్లో అదనపు లగేజీని తీసుకెళ్లడం గురించి ఒక ప్రశ్న అడిగారు. దీనికి సమాధానం ఇస్తూ... కేంద్ర రైల్వే మంత్రి ఆదరణపు లగేజీకి తప్పకుండా త్వరలో చార్జీలు కూడా విధించబోతున్నట్లు స్పష్టంగా తెలిపారు. ప్రస్తుతం కేటగిరీల వైస్‌గా ప్రయాణికులను తమ కంపార్ట్మెంట్‌లోకి తీసుకెళ్లే లగేజీ సంఖ్య గరిష్ట పరిమితులను నిర్ణయించారని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి తెలిపారు. అంతేకాకుండా రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ఈ సమాచారాన్ని సభకు లిఖితపూర్వకంగా తెలియజేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనివల్ల ఇకనుంచి ఎక్కువ మోతాదులో లగేజ్ తీసుకొని రైల్వే ప్రయాణాలు చేసే వారికి కాస్త చార్జీలు తగిలే అవకాశాలున్నాయి.

పార్లమెంటులో లిఖితపూర్వకంగా అందించిన సమాచారం ప్రకారం.. సెకండ్ క్లాసులో ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులకు ఎక్కువ లగేజీ తీసుకెళ్లడానికి యాక్సెస్ ఉంటుందని.. వీరికి ఎలాంటి లగేజ్ చార్జీలు వర్తించమని తెలిపారు. గరిష్టంగా 35 కిలోల బరువున్న లగేజీని తీసుకెళ్లవచ్చని లిఖితపూర్వకంగా పేర్కొన్నారు. అయితే, 70 కిలోల కంటే ఎక్కువ బరువుంటే తప్పకుండా చార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. 

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

ఇక స్లీపర్ క్లాస్ లో ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులకు ఉచితంగా కేవలం 40 కేజీల బరువున్న లగేజీని మాత్రమే తీసుకెళ్లవచ్చు. త్రీ టైర్ ఏసిలో ప్రయాణం చేసే వారికి కూడా 40 కేజీల బరువున్న లగేజీని మాత్రమే ప్రయాణంలో భాగంగా తీసుకెళ్లవచ్చు. అంతకంటే ఎక్కువగా బరువు ఉన్న లగేజ్ ని తీసుకొని ప్రయాణం చేస్తే తప్పకుండా లగేజ్ చార్జీలు వర్తిస్తాయని.. రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

