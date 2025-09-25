English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Railway Recruitment Apply Online: రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు నిరుద్యోగ యువతకు శుభవార్త అందించింది. ఇటీవల, రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) 2025 సంవత్సరానికి నిరుద్యోగుల రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద, దేశవ్యాప్తంగా రైల్వే ప్రాంతాలలో మొత్తం 8,875 రైల్వే పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:08 PM IST

RRB Railway Jobs: రైల్వేశాఖలో 8,875 జాబ్‌లు..ఇంటర్ చదివితే చాలు..జీతం ఎంతంటే?

Railway Recruitment Apply Online: రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు నిరుద్యోగ యువతకు శుభవార్త అందించింది. ఇటీవల, రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) 2025 సంవత్సరానికి నిరుద్యోగుల రైల్వే ఉద్యోగాల కోసం మరో నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద, దేశవ్యాప్తంగా రైల్వే ప్రాంతాలలో మొత్తం 8,875 రైల్వే పోస్టులను భర్తీ చేస్తారు. దీనికి సంబంధించిన వివరణాత్మక కేంద్రీకృత ఉపాధి నోటిఫికేషన్ (CEN 2025) త్వరలో విడుదల చేయబడుతుంది.

నాన్-టెక్నికల్ పాపులర్ కేటగిరీస్ (NTPC) కింద ఉన్న అన్ని ఖాళీల భర్తీకి తన నోటిఫికేషన్‌లో ఆమోదం తెలిపింది. మొత్తం ఖాళీలలో 5,817 పోస్టులు గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిలో.. 3,058 పోస్టులు అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిలో ఉన్నాయి.

RRB NTPC రిక్రూట్‌మెంట్‌లో గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయి పోస్టులలో, అత్యధిక సంఖ్యలో గూడ్స్ ట్రైన్ మేనేజర్ పోస్టులు (3,423). మెట్రో రైల్వేలో, 921 జూనియర్ అకౌంట్స్ అసిస్టెంట్-కమ్-టైపిస్ట్ పోస్టులు, 615 స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్టులు, 638 సీనియర్ క్లర్క్-కమ్-టైపిస్ట్ పోస్టులు, 161 చీఫ్ కమర్షియల్-కమ్-టికెట్ సూపర్‌వైజర్ పోస్టులు, 59 ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు ఉన్నాయి. అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయి పోస్టులలో, అత్యధిక సంఖ్యలో కమర్షియల్-కమ్-టికెట్ క్లర్క్ (2,424). 394 అకౌంట్స్ క్లర్క్-కమ్-టైపిస్ట్ పోస్టులు, 163 జూనియర్ క్లర్క్-కమ్-టైపిస్ట్ పోస్టులు, 77 రైల్వే క్లర్క్ పోస్టులు ఉన్నాయి.

రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు (RRB) త్వరలో అర్హత ప్రమాణాలు, జోన్ వారీగా ఖాళీలు, ఎంపిక విధానం, వయోపరిమితి, సిలబస్ మొదలైన పూర్తి వివరాలతో కూడిన వివరణాత్మక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఇతర వివరాలను దిగువన ఉన్న అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో తనిఖీ చేయవచ్చు.

రైల్వే రిక్రూట్‌మెంట్ బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి .

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

