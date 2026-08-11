Railway staff birthday celebrations in Shatabdi Express video: ఇటీవల ఇండియన్ రైల్వేస్ వరుస వివాదాల్లో చిక్కుకుంటుంది. కొంత ప్రయాణిలకు కావాలని రైల్వే శాఖ ప్రతిష్టను దిగజార్చేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల రైలులో హనీమూన్ సెటప్ ను ఏర్పాటు చేశారు. బెలూన్లు, రిబ్బన్ లతో అందంగా కోచ్ ను డెకొరేట్ చేశారు. ఆతర్వాత రన్నింగ్ రైలులో హోమం చేసిన ఘటన కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై రైల్వే శాఖ సీరియస్ అయ్యింది. క్లారిటీ కూడా ఇచ్చింది. ఈ ఘటనలు మరువక ముందే మరో ఘటన చోటు చేసుకుంది.
शताब्दी एक्सप्रेस में टिकट चेकिंग स्टाफ के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रेन के कोच के अंदर रेलवे स्टाफ साथी का केक काटकर जन्मदिन मनाता नजर आ रहा है। मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच की बात कही है। #ShatabdiExpress… pic.twitter.com/7Mf6YR6fmJ
— मारवाड़ी न्यूज़ (@MarwadiNews_) August 11, 2026
భోపాల్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్లోని ఒక కోచ్కు చెందిన కొంతమంది రైలు లోపల స్టాఫ్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నారు. నార్మల్ గాడ్యూటీలో ఉన్నప్పుడు హుందాగా ఉండాలని అధికారులు చెప్తుంటారు. రైల్వే స్టాఫ్ ఈ విధంగా రైలులో కేక్ కటింగ్ లు వగైరా చేసుకుంటే మాములు ప్రయాణికులు ఇంకా ఏంచేస్తారో ఆలోచించుకొవాలని అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో దీనిపై నెటిజన్లు కూడా సీరియస్ అవుతున్నారు.
రైల్వే శాఖ క్రమశిక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ముఖ్యంగా ప్రీమియం రైళ్లలో, విధుల్లో ఉన్న సిబ్బంది తమ బాధ్యతలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆశిస్తారు. అయితే, ఈ శతాబ్ది ఎక్స్ ప్రెస్ ఘటనపై అధికారులు విచారణకు ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. ఇటీవల రైళ్ల లోపల జరుగుతున్న సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు తరచుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంపై కూడా ఇండియన్ రైల్వేస్ సీరియస్ గా ఉంది.
వీడియోలో కనిపించే కోచ్ లోపలి డిజైన్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ను పోలి ఉంది. ఈ వీడియో న్యూఢిల్లీ-భోపాల్ శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్కు చెందినదని, అందులో కనిపించే టికెట్ తనిఖీ సిబ్బంది ఝాన్సీకి చెందినవారని ప్రచారం జరుగుతోంది. విచారణ తర్వాతే ఈ వీడియో ఎప్పుడు రికార్డ్ చేయబడింది, ఇందులో ఎవరు పాల్గొన్నారు, ఆ సమయంలో విధుల్లో ఉన్నారా లేదా అనే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు.
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