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Video Viral: మొన్న ట్రైన్‌లో హనీమూన్ సెటప్.!. ఇప్పుడు రైల్వే స్టాఫ్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం.!.

Shatadbi Express train:  కొంత మంది రైల్వే స్టాఫ్ భోపాల్ శతాబ్ది ఎక్స్ ప్రెస్ లో బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండి పడుతున్నారు. ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇలాంటి వాటిపై చర్యలు ఎందుకు తీసుకొవడంలేదని మండపడుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:50 PM IST
Video Viral: మొన్న ట్రైన్‌లో హనీమూన్ సెటప్.!. ఇప్పుడు రైల్వే స్టాఫ్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం.!.
Image Credit: railwaystaffibirthdaycelebrationsrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Video Viral: మొన్న ట్రైన్‌లో హనీమూన్ సెటప్.!. ఇప్పుడు రైల్వే స్టాఫ్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్.. వీడియోపై నెట్టింట దుమారం.!.
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