Railway Ticket Concession: సామాన్యులకు బడ్జెట్ కానుక..రైల్వే టికెట్లపై 50% రాయితీ.. ఎప్పటి నుంచి ఇస్తారంటే?

Railway Ticket Discount For Senior Citizens: ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లకు (వృద్ధులకు) రైల్వే ప్రయాణాల్లో ఊరటనిచ్చేలా కేంద్రం ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం.

Last Updated : Jan 29, 2026, 06:06 PM IST

Railway Ticket Discount For Senior Citizens: ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 పై దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా సీనియర్ సిటిజన్లకు (వృద్ధులకు) రైల్వే ప్రయాణాల్లో ఊరటనిచ్చేలా కేంద్రం ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నట్లు సమాచారం. కరోనా సమయంలో నిలిపివేసిన రైల్వే కన్సెషన్లను (Railway Concessions) మళ్లీ ప్రవేశపెట్టాలని రైల్వే శాఖ ప్రతిపాదించింది. దీనిపై ఆర్థిక శాఖ కూడా సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఎవరికి ఎంత రాయితీ?
పాత నిబంధనల ప్రకారం.. ఈ పథకం అమల్లోకి వస్తే సీనియర్ సిటిజన్లకు ఈ క్రింది విధంగా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. 

మహిళలు (58 ఏళ్లు పైబడిన వారు): టికెట్ ధరపై 50 శాతం రాయితీ.
పురుషులు (60 ఏళ్లు పైబడిన వారు): టికెట్ ధరపై 40 శాతం రాయితీ.

అన్ని తరగతులకు వర్తింపు
కేవలం సాధారణ స్లీపర్ క్లాస్ మాత్రమే కాకుండా, ఏసీ కోచ్‌లలో (1st AC, 2nd AC, 3rd AC) కూడా ఈ రాయితీ లభించే అవకాశం ఉంది. ఐఆర్‌సీటీసీ (IRCTC) వెబ్‌సైట్ లేదా ఆఫ్‌లైన్ కౌంటర్ల ద్వారా టికెట్ బుక్ చేసుకునేటప్పుడు 'సీనియర్ సిటిజన్' ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఈ తగ్గింపును పొందవచ్చు.

ఎందుకు నిలిపివేశారు?
మార్చి 2020లో కరోనా మహమ్మారి కారణంగా రైల్వే ఆదాయం దెబ్బతినడంతో, ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఈ రాయితీలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. దీనివల్ల ప్రతి ఏటా రైల్వే శాఖకు సుమారు రూ.1,600 నుంచి రూ.2,000 కోట్ల వరకు ఆదా అవుతోంది. అయితే, ప్రస్తుతం రైల్వే ఆదాయం పెరగడం, వృద్ధుల నుంచి వస్తున్న డిమాండ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుని దీనిని పునరుద్ధరించాలని నిర్ణయించారు.

బడ్జెట్‌పై ఆశలు
కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తన బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఈ ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే బ్యాంకు డిపాజిట్లపై అధిక వడ్డీ వంటి ప్రయోజనాలు పొందుతున్న సీనియర్ సిటిజన్లకు, ఇది అదనపు బూస్ట్‌ను ఇస్తుంది.

