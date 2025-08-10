Railway Special Offer: ప్రయాణికులకు రైల్వే శాఖ బంపర్ ఆఫర్.. రిటర్న్ జర్నీ టికెట్లపై 20 శాతం డిస్కౌంట్

Railways good news for passengers: భారతీయ రైల్వే శాఖ పండుగ సమయంలో ప్రయాణికులకు సౌలభ్యం కల్పించేందుకు రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ అనే కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం ద్వారా ఒకే సారి వెళ్లే మరియు తిరిగి వచ్చే టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి తిరుగు ప్రయాణ టికెట్ ధరపై 20 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది. ఈ పథకం పండుగ సీజన్లో రద్దీని తగ్గించడానికి, ముందస్తు రిజర్వేషన్లను ప్రోత్సహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా ప్రయాణికులకు టికెట్ ఖర్చు తగ్గి, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం సాధ్యమవుతుంది.
ఈ పథకం ఆగస్టు 14 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది. 60 రోజుల ముందస్తు రిజర్వేషన్ నియమం ఈ ఆఫర్కు వర్తించదు. ఇది ప్రయాణికులకు అదనపు సౌలభ్యం. ఆగస్టు 14 నుంచి ప్రయాణికులు తమ వెళ్లే మరియు తిరిగి వచ్చే టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. అక్టోబర్ 13 నుంచి 26 మధ్య వెళ్లే ప్రయాణం కోసం, నవంబర్ 17 నుంచి డిసెంబర్ 1 మధ్య తిరిగి వచ్చే ప్రయాణం కోసం టికెట్లు బుక్ చేయాలి.
ఈ పథకానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఒకే తరగతిలో వెళ్లే మరియు తిరిగి వచ్చే టికెట్లు బుక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే 20 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, వెళ్లేటప్పుడు సెకండ్ క్లాస్లో, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఏసీలో బుక్ చేస్తే ఈ రాయితీ లభించదు. రెండు టికెట్లు కూడా ఒకే సమయంలో, ఒకే ప్రయాణికులకు, ఒకే గమ్యస్థానానికి సంబంధించినవై ఉండాలి. రెండు టికెట్లు కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ చెల్లుతుంది. ఆన్లైన్లో లేదా రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో బుక్ చేసిన టికెట్లకు ఈ రాయితీ వర్తిస్తుంది. అయితే, ఈ పథకం కింద టికెట్లకు వాపసు లేదా మార్పులు అనుమతించబడవు.
