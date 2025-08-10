English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Railway Special Offer: ప్రయాణికులకు రైల్వే శాఖ బంపర్ ఆఫర్.. రిటర్న్ జర్నీ టికెట్లపై 20 శాతం డిస్కౌంట్

Budget friendly travel: రైల్వే శాఖ మరోమారు ప్రయాణికులను ఆకట్టుకునేలా కొత్త ఆఫర్‌ను ప్రకటించింది. రిటర్న్ జర్నీ టికెట్లపై 20 శాతం తగ్గింపును అమలు చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఎక్కువగా రైలు ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఇది గొప్ప ఊరట కలిగించనుంది. ఈ నిర్ణయంతో ప్రయాణ వ్యయంపై భారం తగ్గే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆఫర్‌పై పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 10, 2025, 01:13 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
6
Raksha Bandhan 2025 Wishes
Raksha Bandhan Wishes: అద్భుతమైన మీ ఆత్మీయులకు ఇలా రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పండి.. HD ఫొటోలు
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
9
Happy Rakhi
Happy Raksha Bandhan: హ్యాపీ రక్షా బంధన్ విషెస్, HD ఫొటోస్, గ్రీటింగ్స్..
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
5
Shilpa Shetty
Shilpa Shetty: 50 ఏళ్ల వయసులో హీరోయిన్ పరువాల విందు..బీచ్‌లో సగం బట్టలు వేసుకొని..!
Railway Special Offer: ప్రయాణికులకు రైల్వే శాఖ బంపర్ ఆఫర్.. రిటర్న్ జర్నీ టికెట్లపై 20 శాతం డిస్కౌంట్

Railways good news for passengers: భారతీయ రైల్వే శాఖ పండుగ సమయంలో ప్రయాణికులకు సౌలభ్యం కల్పించేందుకు రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ అనే కొత్త పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ పథకం ద్వారా ఒకే సారి వెళ్లే మరియు తిరిగి వచ్చే టికెట్లు బుక్ చేసుకునే వారికి తిరుగు ప్రయాణ టికెట్ ధరపై 20 శాతం రాయితీ లభిస్తుంది. ఈ పథకం పండుగ సీజన్లో రద్దీని తగ్గించడానికి, ముందస్తు రిజర్వేషన్లను ప్రోత్సహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా ప్రయాణికులకు టికెట్ ఖర్చు తగ్గి, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణం సాధ్యమవుతుంది. 

ఈ పథకం ఆగస్టు 14 నుంచి అమలులోకి వస్తుంది. 60 రోజుల ముందస్తు రిజర్వేషన్ నియమం ఈ ఆఫర్‌కు వర్తించదు. ఇది ప్రయాణికులకు అదనపు సౌలభ్యం. ఆగస్టు 14 నుంచి ప్రయాణికులు తమ వెళ్లే మరియు తిరిగి వచ్చే టికెట్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. అక్టోబర్ 13 నుంచి 26 మధ్య వెళ్లే ప్రయాణం కోసం, నవంబర్ 17 నుంచి డిసెంబర్ 1 మధ్య తిరిగి వచ్చే ప్రయాణం కోసం టికెట్లు బుక్ చేయాలి. 

ఈ పథకానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఒకే తరగతిలో వెళ్లే మరియు తిరిగి వచ్చే టికెట్లు బుక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే 20 శాతం రాయితీ వర్తిస్తుంది. ఉదాహరణకు, వెళ్లేటప్పుడు సెకండ్ క్లాస్‌లో, తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఏసీలో బుక్ చేస్తే ఈ రాయితీ లభించదు. రెండు టికెట్లు కూడా ఒకే సమయంలో, ఒకే ప్రయాణికులకు, ఒకే గమ్యస్థానానికి సంబంధించినవై ఉండాలి. రెండు టికెట్లు కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ చెల్లుతుంది. ఆన్‌లైన్‌లో లేదా రిజర్వేషన్ కౌంటర్లలో బుక్ చేసిన టికెట్లకు ఈ రాయితీ వర్తిస్తుంది. అయితే, ఈ పథకం కింద టికెట్లకు వాపసు లేదా మార్పులు అనుమతించబడవు.

Also Read: Fastest Indian Trains: దేశంలో హై-స్పీడ్‌తో నడిచే 5 ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు ఇవే.. టాప్‌లో ఏ ట్రైన్ ఉందంటే..?

Also Read: India Railways: మీ ట్రావెల్ బకెట్ లిస్ట్‌లో తప్పక ఉండాల్సిన యునెస్కో వారసత్వ రైల్వే స్టేషన్లు ఇవే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

Railways Good NewsIndian RailwaysReturn Journey TicketsRound Trip Package

Trending News