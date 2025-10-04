Railway Jobs: రైల్వేలో 2,162 ఉద్యోగాలు..ఐటీఐ పాసైతే చాలు..జీతం ఎంతో తెలుసా?

Railways Recruitment 2025: నార్త్ వెస్ట్రన్ రైల్వే మొత్తం 2,162 పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఐటీఐ అర్హతలు ఉన్న అభ్యర్థులు రైల్వేలో తమ కెరీర్ కలను నెరవేర్చుకోవడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ rrcjaipur.in ద్వారా నవంబర్ 2, 2025 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
రైల్వే అప్రెంటిస్ రిక్రూట్మెంట్ 2025: దరఖాస్తు తేదీ:
జైపూర్లోని రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ (RRC) నోటిఫికేషన్ నంబర్ 04/2025 (NWR/AA) జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం, ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు అక్టోబర్ 3, 2025న ప్రారంభమయ్యాయి. చివరి తేదీ నవంబర్ 2, 2025, రాత్రి 11:59 గంటల వరకు అప్లే చేయవచ్చు.
1) రైల్వే అప్రెంటిస్ 2025 కోసం ఎలా దరఖాస్తు చేయాలి: దరఖాస్తు ప్రక్రియ
2) దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, అభ్యర్థులు ముందుగా నమోదు చేసుకోవాలి.
3) తర్వాత విద్యా, సాంకేతిక వివరాలను పూరించాలి.
4) దీని తర్వాత ఒక ఫోటో, సంతకాన్ని అప్లోడ్ చేయాలి.
రైల్వే అప్రెంటిస్ పోస్టులు 2025: దరఖాస్తు రుసుము ఎంత?
1) జనరల్/ఓబీసీ/ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.100 ఫీజును ఆన్లైన్లో చెల్లించాలి.
2) అయితే ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళలు, వికలాంగుల అభ్యర్థుల నుండి ఎటువంటి రుసుము వసూలు చేయరు.
3) దరఖాస్తును పూర్తి చేసిన తర్వాత, అభ్యర్థులు తమ దరఖాస్తు ప్రింటవుట్ను సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి.
రైల్వే అప్రెంటిస్ రిక్రూట్మెంట్ 2025: అర్హత ఏమిటి?
1) అభ్యర్థుల వయస్సు 15 నుండి 24 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
2) ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, దివ్యాంగులు, మాజీ సైనికుల అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
3) అభ్యర్థులు కనీసం 50% మార్కులతో 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.
4) అలాగే, సంబంధిత ట్రేడ్లో ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ ఏమిటి?
అభ్యర్థుల 10వ తరగతి, ఐటీఐ మార్కుల సగటు ఆధారంగా మెరిట్ జాబితా ఆధారంగా తుది ఎంపిక జరుగుతుంది. దీని తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఫిట్నెస్ ఉంటాయి.
రైల్వే RRC NWR అప్రెంటిస్ రిక్రూట్మెంట్ 2025 కేవలం ఉద్యోగ అవకాశం కాదు. యువత తమ సాంకేతిక నైపుణ్యాలను ఉపయోగించుకుని రైల్వేస్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలో చేరడానికి ఇది ఒక సువర్ణావకాశం. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు గడువుకు ముందే దరఖాస్తు చేసుకుని అవసరమైన అన్ని పత్రాలను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
