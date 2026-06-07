/Rain Alert: రుతుపవనాల ఎఫెక్ట్.. నేడు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు భారీ రెయిన్ అలర్ట్.. ప్రజలు అప్రమత్తం!

Rain Alert In Ap And Telangana: ఆంధ్రప్రదేశ్లో నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా ముందుకు సాగుతున్నాయి. ఇప్పటికే రాయలసీమ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన రుతుపవనాల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. దీనికి తోడు ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావం కూడా ఉండటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా సాయంత్రం, రాత్రి సమయాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు కూడా వీచే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఇక తెలంగాణలో రానున్న 24 గంటల్లో వర్షాలు మరింత విస్తరించే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. హైదరాబాద్ నగరంతో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో రోజు మొత్తం మేఘావృత వాతావరణం ఉంటుందని.. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, మహబూబ్నగర్, మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, నల్గొండ, వికారాబాద్, యాదాద్రి భువనగిరి వంటి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు తుఫాను సంభవించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ జిల్లాల్లో గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో వాతావరణ శాఖ 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేసింది. వర్షాల ప్రభావంతో ఉష్ణోగ్రతలు కొంత తగ్గి గత కొన్ని రోజులుగా వేధిస్తున్న ఉక్కపోత నుంచి ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు ఏపీలోనూ వాతావరణం పూర్తిగా మారుతోంది. నైరుతి రుతుపవనాలు చురుగ్గా కొనసాగుతుండటంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలతో పాటు ఉమ్మడి గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు ప్రాంతాల్లోనూ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంతంలోని కర్నూలు, వైఎస్ఆర్ కడప, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుండి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు.
వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులు సంభవించే సమయంలో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వర్షం పడుతున్న సమయంలో బయట తిరగకుండా సురక్షితమైన భవనాల్లో ఉండటం మంచిది. ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పనుల్లో ఉన్న రైతులు, కూలీలు చెట్ల కింద లేదా ప్రమాదకర ప్రాంతాల్లో ఆశ్రయం పొందకుండా జాగ్రత్త పడాలి. భారీ వర్షాల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో రోడ్లపై నీరు నిలిచే అవకాశం ఉండటంతో వాహనదారులు అప్రమత్తంగా ప్రయాణించాలి. ద్విచక్ర వాహనదారులు వేగాన్ని తగ్గించి జాగ్రత్తగా వెళ్లాలని సూచించారు. అలాగే బలహీనమైన భవనాలు, పాత విద్యుత్ స్తంభాలు లేదా విద్యుత్ వైర్లకు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే వెంటనే సంబంధిత అధికారులకు సమాచారం ఇవ్వాలన్నారు.
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