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Rain Alert: రుతుపవనాల ఎఫెక్ట్.. నేడు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు భారీ రెయిన్ అలర్ట్.. ప్రజలు అప్రమత్తం!

Rain Alert: ఏపీలోకి నైరుతి రుతుపవనాలు ప్రవేశించాయి. రాయలసీమలోని పలు ప్రాంతాలను తాకిన ఈ రుతుపవనాలు.. రానున్న రెండు, మూడు రోజుల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించనుందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. అయితే, ఈసారి జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు మొత్తం వర్షపాతం సాధారణం కంటే కొంత తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని.. వాతావరణంలో తరచూ విరామాలు వస్తాయని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 06:48 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:48 AM IST
Rain Alert: రుతుపవనాల ఎఫెక్ట్.. నేడు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలకు భారీ రెయిన్ అలర్ట్.. ప్రజలు అప్రమత్తం!
Image Credit: Rain Alert Heavy Rain Thunderstorms Forecast Across Andhra Pradesh And Telangana On 7th June (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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