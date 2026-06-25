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Heavy Rains In Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు

Rain Alert: ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే మూడు రోజులు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు కీలక హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అంతేకాకుండా ఈ వర్షాల సమయంలో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉందన్నారు.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 25, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:28 AM IST
Heavy Rains In Telugu States: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు
Image Credit: Rain Alert Meteorological Department Warned Heavy Rains In Telangana And AP Next 3 Days (source-file)Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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