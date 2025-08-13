Dausa Road Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. బాలాజీ ఆలయం వెళ్లి వస్తుండగా కంటైనర్‌ ఢీకొట్టి 10 దుర్మరణం..!

Rajasthan Dausa Major Road Accident: గుడికి వెళ్లి వస్తుండగా ఘోరం రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఖాతుష్యం బాలాజీ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని వెళ్తుండగా భక్తులతో వెళ్తున్న వ్యాన్ కంటైనర్ను ఢీ కొట్టింది. దీంతో పదిమంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఈ ఘటన రాజస్థాన్లోని దౌసా జిల్లాలో ఈ ఉదయం జరిగింది. బాలాజీని దర్శించుకుని వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రమాదం సమయంలో వ్యాన్లో ఉన్న ఏడుగురు పిల్లలు, ముగ్గురు మహిళలు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. మరో 20 మంది వరకు తీవ్ర గాయాల పాలైనట్లు సమాచారం.మృతులను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రికి తరలించామని ఎస్పీ సాగర్ రానా తెలిపారు. ఇక ప్రమాదం గురించిన సమాచారం మరింత తెలియాల్సి ఉంది.
పోలీసుల సమాచారం మేరకు వీళ్లంతా ఖతుష్యం బాలాజీ ని దర్శించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. రాజస్థాన్లోని దౌసా వచ్చిన తర్వాత వీరు ప్రయాణిస్తున్న వ్యాను కంటైనర్ ని ఢీకొట్టడంతో పదిమంది దుర్మరణం చెందారు. ఇక ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం ఈ ప్రమాదం బాపీ సమీపంలో జరిగింది. గాయపడిన వారిని జైపూర్ లోని సవాయి ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీళ్లంతా ఉత్తర ప్రదేశ్ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు.
