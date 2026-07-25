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Rajasthan Doctor Case: డాక్టర్‌కి వయాగ్రా ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చిన లేడీ నర్సు..మత్తులో రూ.2 కోట్లు కాజేసిన మాయాలేడి!

Rajasthan Doctor Extortion Case: ఓ లేడీ నర్సు డాక్టర్‌ను లైంగిక బెదిరింపులకు పాల్పడి ఏకంగా రూ.2 కోట్లు దోచుకుంది. అంతటితో ఆగకుండా 65 వైద్యుడికి వయాగ్రా మాత్రలు ఇచ్చి చిత్రహింసలకు గురిచేసింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆ ఖిలాడీ లేడీని అరెస్టు చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 25, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:58 PM IST
Rajasthan Doctor Case: డాక్టర్‌కి వయాగ్రా ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చిన లేడీ నర్సు..మత్తులో రూ.2 కోట్లు కాజేసిన మాయాలేడి!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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