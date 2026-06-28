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Rajasthan: సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న ఫొటో.. ఆ కానిస్టేబుల్ చేసిన పని చూడండి!

Rajasthan Police Controversy: కొందరు పోలీస్ అధికారుల బాధ్యత రహితం వల్ల డిపార్ట్మెంట్ మొత్తానికి ఊహించని మచ్చ తెచ్చిపెడుతుంది. అలాంటి ఘటన రాజస్థాన్‌లో జరిగింది. కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి ఒక వృద్ధుడు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళగా.. అక్కడ మహిళా కానిస్టేబుల్ చేసిన పని సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:36 PM IST
Rajasthan: సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న ఫొటో.. ఆ కానిస్టేబుల్ చేసిన పని చూడండి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తున్న ఫొటో.. ఆ కానిస్టేబుల్ చేసిన పని చూడండి!
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