Rajasthan News: ఇకపై గోవులు కాయడం కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే.. నెలకు రూ.10,000 జీతం..

Rajasthan Latest News: రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకుంది.. గోవులు కాసేవారికి ప్రభుత్వమే రూ.10 వేల రూపాయలు చెల్లించబోతోంది. గోసంరక్షణలో భాగంగా ప్రత్యేకమైన పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం  ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 24, 2026, 05:00 PM IST

Rajasthan News: ఇకపై గోవులు కాయడం కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే.. నెలకు రూ.10,000 జీతం..

Rajasthan Telugu Latest News: సాంప్రదాయ వృత్తులకు పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చేందుకు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి మెరుగుపరిచే దిశగా ఒక వినూత్న నిర్ణయం తీసుకుంది. పల్లె ప్రాంతాల్లో పశుపోషణను ప్రోత్సహించేందుకు గావ్ గ్వాలా యోజన పేరుతో కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గోవులను కాసే వారిని అధికారికంగా నియమించడమే కాకుండా.. వారికి ప్రతి నెల రూ.10 వేల గౌరవ వేతనాన్ని అందించబోతున్నట్లు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువు లేని యువతకు ఇది ఒక గొప్ప ఉపాధిగా మారుతుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఉన్న పశు కాపారులకు ఇది ఎంతగానో సహాయపడుతుంది..

ఈ పథకానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని రాజస్థాన్ విద్యా శాఖ మంత్రి మదన్ దిలావర్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. పురాతన కాలం నుంచి వస్తున్న సామాజిక గోసంరక్షణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే ఈ పథకం ముఖ్య ఉద్దేశమని ఆయన తెలిపారు. ప్రతి 70 గోవులకు ఒక గోకాపరి నియమిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఒకవేళ గ్రామంలో పశువుల సంఖ్య పెరిగితే దానికి అనుగుణంగా ఇద్దరూ లేదో ముగ్గురు కాపర్లను నియమించే అవకాశం ఉందన్నారు. ఎంపికైన ప్రతి గో సంరక్షకుడికి ప్రతినెల పదివేల చొప్పున వేతనం కూడా అందించబోతున్నారు.

ఈ పథకంలో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం ఏంటంటే.. ఈ వేతనాలను ప్రభుత్వం నేరుగా తన ఖజానా నుంచి కాకుండా ప్రజా భాగస్వామ్యంతో చెల్లించబోతున్నట్లు తెలిపింది. స్థానిక గ్రామస్తులతో పాటు దాతలు, స్వచ్ఛంద సంస్థల నుంచి సేకరించిన విరాళాల ద్వారా ఈ నిధులను సమకూర్చబోతున్నట్లు తెలిపింది. దీనివల్ల సమాజంలో గోవుల పట్ల బాధ్యత పెరగడమే కాకుండా.. స్థానికంగా చాలామందికి ఉపాధి అందుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తూ వస్తోంది.

అలాగే ఈ పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఖాళీగా ఉండే బీడు భూములతో పాటు ఇతర ప్రభుత్వ భూములను కబ్జాకు గురికాకుండా కూడా కాపాడవచ్చు అని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పశువు కాపర్లు.. ఆవులకు మేత అందించిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఖాళీ ప్రదేశాల్లో వాటి విశ్రాంతి కోసం అక్కడే ఉంచుతారు. ఇదిలా ఉంటే మరోవైపు పశువుల సంరక్షణ మెరుగు పడుతుంది. దీంతోపాటు పాల ఉత్పత్తి పెరిగి గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని 14 గ్రామాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ఈ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.

