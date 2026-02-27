Rajasthan minister spit Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. ఏకంగా అసెంబ్లీలో ఉమ్మేసిన మంత్రి.. వీడియో వైరల్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rajasthan minister jhabar singh kharra spits inside assembly:  ఝబర్ సింగ్ ఖర్రా చేసిన పనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు  మండిపతున్నాయి. దీన్ని బట్టి అసెంబ్లీ అంటే మీకు ఎంత గౌరవమో తెలుస్తుందని కౌంటర్ లు వేస్తున్నాయి. మొత్తంగా ఈ వివాదం రాజస్తాన్ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 27, 2026, 11:09 AM IST
Rajasthan minister Jhabar singh kharra spits inside assembly hall video: సాధారణంగా ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న వారు చాలా హుందాగా వ్యవహరించాలని చెప్తుంటారు. రాజకీయ నేతలు కానీ సెలబ్రీటీలకు చాలా మంది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు. వీరు అందరికి ఆదర్శంగా ఉండే పనులు, మాటలు చెప్పాడమే కాకుండా అలా ప్రవర్తించాలి. కానీ ఇటీవల కొంత మంది నేతలు తమ పదవులకు వన్నె తీసుకొని రాకుండా రికర్స్ లో దానికి చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చేలా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లనా మేము ఎన్నుకున్నది అంటూ ప్రజలు కొన్నిసార్లు తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అధికారంలోకి రాక ముందు ఒకలా అధికారంలోకి వచ్చాక మరోలా ఉంటున్నారు. వారి ప్రవర్తనతో వివాదాస్పదం అవుతుంటారు. తాజాగా రాజస్తాన్ లోని  అసెంబ్లీలో మంత్రి ఝబర్ సింగ్ ఖర్రా ఉమ్మివేయడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

రాజస్తాన్ లో అసెంబ్లీ నడుస్తొంది. దీనిలో అధికర, అపోసిషన్ నేతలు పాల్గొన్నారు. ఇంతలో మంత్రి ఝబర్ సింగ్ ఖర్రా మాట్లాడుతూ.. అసెంబ్లీలోనే ఉమ్మివేశారు.ఈ ఘటనతో అక్కడున్న వారు బిత్తరపోయారు. అసెంబ్లీలో ప్రజల సమస్యలు, చట్టాలను చేస్తుంటారు. ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.

అలాంటి అసెంబ్లీ నడుస్తుండగా ఉమ్మివేయడం ఏంటని అపోసిషన్ పార్టీ నేతల భగ్గుమంటున్నారు. మొత్తంగా మంత్రి ఝబర్ సింగ్ ఖర్రా వ్యవహరంపై నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఇది సభా గౌరవంకు భంగం కల్గించే పనిగా చెప్తున్నారు.  నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

Read more: Kerala Elephant Attacks Video: కేరళ ఉత్సవాల్లో ఊహించని ఘటన.. పూజారీని తొండంతో ఎత్తి విసిరేసిన ఏనుగు.. వీడియో వైరల్..

  ఇటీవల ఒక ఎమ్మెల్యే  శత్రుఘ్నను సభా కార్యకలాపాలు జరుగుతుండగా నీరు తాగడంపై స్పీకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తన అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ, నీరు తాగిన ఎమ్మెల్యేను స్పీకర్ మందలించారు. ఈ విషయాన్ని అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు గుర్తు చేస్తు నీళ్లు తాగితేనే మందలించిన స్పీకర్.. ఇప్పుడు మంత్రి ఏకంగా ఉమ్మివేశారని ఆయనపైఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారని ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు. ఈ వివాదం ప్రస్తుతం రాజస్తాన్ రాజకీయాల్లో హట్ టాపిక్ గా మారింది.

 

