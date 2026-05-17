Rajdhani Express Two Coaches Fire Delhi Route: ఢిల్లీ నుంచి వెళ్తున్న నిజాముద్దీన్ రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ (12431) లో భారీ అగ్నిప్రమాదం ఈరోజు ఉదయం 5:30 గంటలకు సంభవించింది. రైల్వే స్టేషన్ మధ్య చోటుచేసుకుంది తిరువనంతపురం నుంచి హజరత్ నిజాముద్దీన్ కు వెళ్తున్న రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ రత్లం నుండి బయలుదేరింది. అయితే ఉదయం విక్రమ్గాఢ్ మధ్య ప్రయాణిస్తున్న రైలు B1 కోచ్లో ఉన్నట్టుండి అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. వెంటనే రైలు గార్డ్స్ లోకో పైలట్ను అప్రమత్తం చేశారు. దీంతో రైలు ఆపేశారు. అప్పటిలోగా రెండు కోచ్లకు కూడా ఈ మంటలు వ్యాపించాయి. వెంటనే రైల్వే ఉద్యోగులు కూడా వేగంగా స్పందించడంతో 68 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. వెంటనే వారిని బయటికి పంపించి మంటలు అంటుకున్న కోచ్ ను రైలు నుంచి విడదీశారు. అగ్నిమాపక దళం కూడా ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వెంటనే మంటలు ఆర్పి వేయడం స్టార్ట్ చేసింది.
ఈ ప్రమాదంలో కోచ్లు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. కానీ ఎలాంటి ప్రాణా నష్టం జరగలేదు. ఈ ప్రమాదం వల్ల పలు రైళ్ల కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇక ఈ రైలులోని B1 కోచ్లలో అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు కోటా కంట్రోల్ రూమ్ రత్లం కంట్రోల్ రూమ్కు సమాచారం అందించింది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రైలు నిలిపివేసిన వెంటనే ఆర్పిఎఫ్ సిబ్బంది కూడా పూర్తిగా రిస్క్యూ ఆపరేషన్స్ చేయడంతో 15 నిమిషాల్లోనే ప్రయాణికులు అందరినీ దించేశారు. వారి ప్రాణాలకు ముప్పులేకుండా కాపాడారు. కోటా రైల్వే డివిజన్ చెందిన సహాయక సాంకేతిక బృందాలు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని ముందు జాగ్రత్తగా కరెంటు సరఫరా కూడా నిలిపివేశారు. దీంతో వారి ప్రాణాలకు ఎలాంటి ముప్పు రాలేదు.
A short circuit caused a sudden fire on the Rajdhani Express from Thiruvananthapuram to Hazrat Nizamuddin (Delhi) at 5:15 a.m. on May 17, 2026. The fire spread to two coaches, causing widespread panic among passengers.
The incident occurred between Luni and Alot railway stations…
ప్రయాణీకులంతా సురక్షితం..
ప్రస్తుతం ప్రయాణికులు అంతా సురక్షితంగా ఉన్నారు. రైల్వే యంత్రాంగం వేగంగా స్పందించడంతో భారీ ముప్పు తప్పింది. ఆరోగ్య శాఖ బృందం కూడా ఘటన స్థలానికి చేరుకుని ప్రమాదానికి గురైన కోచ్లోని ప్రయాణికులకు ఇప్పటికే బ్రేక్ ఫాస్ట్ ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. ఆ ప్రయాణికులను ఇతర కోచ్లలో సర్దుబాటు చేసి కోటా స్టేషన్ కి చేరుస్తున్నారు. ఆ తర్వాత రైలుకు అదనపు కోచ్లను జతచేయనున్నారు. అగ్ని ప్రమాదానికి అసలు కారణం ఏంటని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
