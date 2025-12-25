Atal bihari Vajpayee: కట్నంగా కశ్మీర్ కావాలి.. పాక్ మహిళ ప్రపోజల్ కు వాజ్ పేయి రిప్లై ఏంటో తెలుసా..?

Rajnath singh recalls atal Bihari Vajpayee reply to pak woman: దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసిన భారత మాజీ ప్రధాని అటల్ బీహరీ వాజ్ పేయి 101వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. భారత్ కు వాజ్ పేయిజీ చేసిన సేవలను మరోసారి స్మరించుకుంటున్నారు. ఒకవైపు దేశంలో పలు సంస్కరణలు తీసుకుని వస్తునే మరోవైపు అపోసిషన్ పార్టీలకు చుక్కలు చూపించేవారు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో వాజ్ పేయికి ప్రత్యేకంగా శ్రద్దంజలి ఘటిస్తు ఆయన చేసిన సేవలను పలువురు కేంద్ర మంత్రులు మరోసారి కొనియాడారు.
ఈ క్రమంలో హోమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. దివంగత మాజీ ప్రధాని అటల్ బీహరీ వాజ్ పేయి గతంలో ఒకసారి పాక్ కు పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు ఒక జర్నలిస్టు తనను పెళ్లి చేసుకుని కశ్మీర్ ను కట్నంగా ఇస్తారా అని వాజ్ పేయిని అడిగింది. ఆ సమయంలో ప్రధాని ఏవిధంగా కౌంటర్ వేశారో మరోసారి రాజ్ నాథ్ సింగ్ మరోసారి ఆ సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఢిల్లీలో జరిగిన కార్యక్రమంలో రాజ్ నాథ్ సింగ్ మాట్లాడుతూ.. వాజ్ పేయి విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రసంగాలకు ఒక పాక్ జర్నలిస్టు ముగ్దురాలైంది. అంతే కాకుండా తన ఆయన వద్దకు వచ్చి తనను పెళ్లి చేసుకుని కశ్మీర్ ను ఎదురు కట్నంగా ఇస్తారా అంటూ ప్రశ్నించింది. దీనిపై వాజ్ పేయిజీ ఏమాత్రం తడుముకోకుండా.. తన దైన శైలీలో నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను.. కానీ పాక్ మొత్తంను తనకు కట్నంగా ఇస్తారా అంటూ కౌంటర్ వేశారు. దీంతో ఆ లేడీ జర్నలిస్టు తెల్లముఖం వేసింది.
Read more: Aravalli Mining: ఆరావళిలో మైనింగ్ విషయంలో వెనక్కి తగ్గిన మోడీ సర్కార్.. రాష్ట్రాలకు కీలక సూచనలు..
ఆ తర్వాత వాజ్ పేయి ఎదురుగా ఉండలేక ఆమె అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ క్రమంలో వాజ్ పేయి మాటల చాతుర్యం, ప్రత్యర్థులు ఆయనను కార్నర్ చేయాలని వేసి పాచికలను తిరిగి వారి మెడకే చుట్టుకునేలా మాజీ ప్రధాని ముందుకు వెళ్లేవారని రాజ్ నాథ్ సింగ్ మరోసారి వాజ్ పేయి సేవలను స్మరించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వాజ్ పేయిజీని దేశ వ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు ఆయన చేసిన సేవల్ని స్మరించుకుంటూ దేశ వ్యాప్తంగా ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి