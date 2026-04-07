Rajnath singh slams on Khawaja asif on west Bengal remarks: ప్రపంచ దేశాలన్ని ప్రస్తుతం యూఎస్, ఇజ్రాయేల్, ఇరాన్ యుద్దంతో తీవ్ర ప్రభావంకు గురౌతున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు ఇరాన్ లపై సంయుక్తంగా దాడులు చేస్తుంది. మరోవైపు ఇరాన్ సైతం ఎక్కడ తగ్గెది లేదని ప్రతీకార దాడులను చేస్తుంది. ట్రంప్ పదే పదే వార్నింగ్ లు ఇస్తున్న కూడా ఇరాన్ వెనక్కు తగ్గె ప్రసక్తి లేదని తెల్చి చెప్పింది. ఈ యుద్దం కొనసాగుతున్న వేళ పాక్ డిఫెన్స్ మంత్రి ఇటీవల ఖవాజా ఆసీఫ్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. వెస్ట్ బెంగాల్ ల్ పై దాడులు చేస్తామన్నారు. ఒక వేళ యుద్దం వస్తే ఈ సారి తమ టార్గెట్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని నిప్పులు రాజేశాడు. దీనిపై భారత్ కూడా అంతే ఘాటుగా స్పందించింది.
భారత్ జోలికి వస్తే ఈసారి పాక్ ను నామరూపాలు లేకుండా చేస్తామని ధమ్కీ ఇచ్చింది. పాక్ డిఫెన్స్ వ్యాఖ్యలపై దేశంలో తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది. అసలే వెస్ట్ బెంగాల్ లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో పాక్ డిఫెన్స్ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకున్నాయి. దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ పాక్ కు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
కోల్కతాపై దాడి చేస్తామంటూ పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తలెత్తే విధంగా మాట్లాడితే పర్యవసానాలు దారుణంగా ఉంటాయన్నారు. ఒకవేళ పాక్ బెంగాల్ పై కలలో కూడా కన్నేయాలని పావులు కదిపితే.. పాక్ ఎన్నిముక్కలౌతుందో ఆ దేవుడికి తెలియాలి అని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సిందన్నారు.
55 ఏళ్ల క్రితం ఏం జరిగిందో ఆ దేశం గుర్తుంచుకోవాలని చురకలు పెట్టారు. 1971లో జరిగిన యుద్ధంలో పాకిస్థాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ విడిపోయిన విషయం గుర్తుంచుకోవాలని ఏకీపారేశారు.
నాడు బంగ్లాదేశ్కు భారత సైన్యం అండగా నిలిచిందన్న విషయంను కేంద్ర మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో పాకిస్థాన్ ఎన్నో పర్యావసనాలు ఎదుర్కొందని అన్నారు. ఈ క్రమంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
