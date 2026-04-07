Rajnath Sigh: ఎన్ని ముక్కలౌతారో ఆ దేవుడికే తెలియాలి.!.. పాకిస్థాన్‌కు రాజ్ నాథ్ సింగ్ మాస్ వార్నింగ్..

Rajnath sing mass warning to pakistan:  రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తలు తలెత్తే విధంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తే వదిలే ప్రసక్తి లేదని రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ పాక్ పై నిప్పులు చెరిగారు. ఈ సారి తాము చేసే దాడులలో  పాక్ ఎన్నిముక్కలౌతుందో ఆ దేవుడికే తెలియాలన్నారు.    

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 7, 2026, 03:53 PM IST
  • పాక్ డిఫెన్స్ మంత్రి వ్యాఖ్యలపై దుమారం..
  • రాజ్ నాథ్ సింగ్ సీరియస్..

Tim David: ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో ప్ర‌పంచ రికార్డును కోల్పోయిన ఆర్సీబీ విధ్వంసకర ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్‌..!
5
RCB Player Tim David
Tim David: ఒక్క ప‌రుగు తేడాతో ప్ర‌పంచ రికార్డును కోల్పోయిన ఆర్సీబీ విధ్వంసకర ప్లేయర్ టిమ్ డేవిడ్‌..!
Best Flour For Summer: వేసవిలో అమృతం లాంటి పిండి ఇది! రోజూ ఒక్క రొట్టె తిన్నా.. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది!
6
best flour for summer
Best Flour For Summer: వేసవిలో అమృతం లాంటి పిండి ఇది! రోజూ ఒక్క రొట్టె తిన్నా.. మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ క్లీన్ అవుతుంది!
Hyundai Discounts April 2026: హ్యుందాయ్ ధమాకా ఆఫర్స్.. క్రెటా, వెర్నా, ఐ20లపై .. ఏకంగా రూ. 1,10లక్షలు డిస్కౌంట్..!!
8
Hyundai India
Hyundai Discounts April 2026: హ్యుందాయ్ ధమాకా ఆఫర్స్.. క్రెటా, వెర్నా, ఐ20లపై .. ఏకంగా రూ. 1,10లక్షలు డిస్కౌంట్..!!
Miss India Kidnapped: మాజీ మిస్ ఇండియా కిడ్నాప్.. నాలుగు పిల్లలతో కలిసి మిస్టరీగా మిస్సింగ్..!
6
Sayali Surve missing case
Miss India Kidnapped: మాజీ మిస్ ఇండియా కిడ్నాప్.. నాలుగు పిల్లలతో కలిసి మిస్టరీగా మిస్సింగ్..!
Rajnath singh slams on Khawaja asif on west Bengal remarks: ప్రపంచ దేశాలన్ని ప్రస్తుతం యూఎస్, ఇజ్రాయేల్, ఇరాన్ యుద్దంతో తీవ్ర ప్రభావంకు గురౌతున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు ఇరాన్ లపై సంయుక్తంగా దాడులు చేస్తుంది. మరోవైపు ఇరాన్ సైతం ఎక్కడ తగ్గెది లేదని ప్రతీకార దాడులను చేస్తుంది. ట్రంప్ పదే పదే వార్నింగ్ లు ఇస్తున్న కూడా ఇరాన్ వెనక్కు తగ్గె ప్రసక్తి లేదని తెల్చి చెప్పింది. ఈ యుద్దం కొనసాగుతున్న వేళ పాక్ డిఫెన్స్ మంత్రి ఇటీవల ఖవాజా ఆసీఫ్ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు.  వెస్ట్ బెంగాల్ ల్ పై దాడులు చేస్తామన్నారు. ఒక వేళ యుద్దం వస్తే ఈ సారి తమ టార్గెట్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని నిప్పులు రాజేశాడు. దీనిపై భారత్ కూడా అంతే ఘాటుగా స్పందించింది.

భారత్ జోలికి వస్తే ఈసారి పాక్ ను నామరూపాలు లేకుండా చేస్తామని ధమ్కీ ఇచ్చింది. పాక్ డిఫెన్స్ వ్యాఖ్యలపై దేశంలో తీవ్ర దుమారం రాజుకుంది. అసలే వెస్ట్ బెంగాల్ లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో పాక్ డిఫెన్స్ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు కాస్త పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకున్నాయి. దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ పాక్ కు సీరియస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

కోల్‌కతాపై దాడి చేస్తామంటూ పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ తీవ్రంగా మండిపడ్డారు. రెండు పొరుగు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు తలెత్తే విధంగా మాట్లాడితే పర్యవసానాలు దారుణంగా ఉంటాయన్నారు. ఒకవేళ పాక్ బెంగాల్ పై కలలో కూడా కన్నేయాలని పావులు కదిపితే.. పాక్ ఎన్నిముక్కలౌతుందో ఆ దేవుడికి తెలియాలి అని మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయకుండా ఉండాల్సిందన్నారు.

55 ఏళ్ల క్రితం ఏం జరిగిందో ఆ దేశం గుర్తుంచుకోవాలని చురకలు పెట్టారు. 1971లో జరిగిన యుద్ధంలో పాకిస్థాన్ నుంచి బంగ్లాదేశ్ విడిపోయిన విషయం గుర్తుంచుకోవాలని ఏకీపారేశారు.

Read more: Video Viral: నువ్వు తోపు తాత.. వట్టి చేతులతో చీతాను పొలంలో ఉర్కించి మరీ.. వీడియో వైరల్..

నాడు బంగ్లాదేశ్‌కు భారత సైన్యం అండగా నిలిచిందన్న విషయంను కేంద్ర మంత్రి రాజ్  నాథ్ సింగ్ గుర్తు చేశారు. ఆ సమయంలో పాకిస్థాన్ ఎన్నో పర్యావసనాలు ఎదుర్కొందని అన్నారు. ఈ క్రమంలో రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశంలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

