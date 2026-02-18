Rajya Sabha: రాజ్య సభకు నోటిఫికేషన్ విడుదల.. తెలంగాణలో ఎన్నిస్థానాలు ఖాళీగా ఉన్నాయంటే..?

Rajya sabha election schedule released for 37 seats: దేశంలో మరోసారి ఎన్నికల నగారా మోగింది. ఈ క్రమంలో రాజ్యసభకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 10 రాష్ట్రాల్లో 37 స్థానాలకు గాను షెడ్యూల్ ను విడుదల చేసింది. దీనిలో తెలంగాణలో రెండు ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ నెల 26వ తేదీన ఎన్నికల నోటిఫికేషన్, మార్చి 16న ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. తెలంగాణ నుంచి సురేశ్ రెడ్డి, అభిషేక్ సింఘ్వీలతో పాటు 37 మంది పదవీ కాలం ఏప్రిల్ నెలతో ముగియనుంది.
అదే విధంగా.. మార్చి 5 వ తేదీన నామినేషన్లు, మార్చి 9న నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు గడువు, మార్చి 16న ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. అదే రోజున ఫలితాలు వెలువడతాయని ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది.
ఇక మిగతా రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే.. మహారాష్ట్రలో 7, ఛత్తీస్గఢ్ 2, తమిళనాడు 6, ఒడిశా 4,అసోం 3, హిమాచల్ ప్రదేశ్ 1, బీహార్ 5, హర్యానా 2, పశ్చిమ బెంగాల్ 5, తెలంగాణలో 2 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజా నోటిఫికేషన్ తో మరోసారి పెద్దల సభ కోసం ఎన్నికల సందడితో పార్టీలలో మరోసారి హల్ చల్ మొదలైంది.
