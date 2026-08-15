Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Baba Ramdev: 99 శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అక్రమాలు.!. యోగా గురువు రామ్ దేవ్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Baba Ramdev: 99 శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అక్రమాలు.!. యోగా గురువు రామ్ దేవ్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Yoga guru ramdev baba: ఎక్కడ చూసిన అవినితీ, అక్రమాలు ఎక్కువయ్యాయని యోగా గురువు రామ్ దేవ్ బాబా ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఇలా నిరసనలు చేస్తుంటే దేశం ఇంకా ఎప్పుడు బాగుపడుతుందని  పేర్కొన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:37 PM IST
Baba Ramdev: 99 శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అక్రమాలు.!. యోగా గురువు రామ్ దేవ్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
Image Credit: ramdevbaba(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Baba Ramdev: 99 శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అమ్ముకుంటున్నారు.!. రామ్ దేవ్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు..!
2
3
4
5