/Baba Ramdev: 99 శాతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అక్రమాలు.!. యోగా గురువు రామ్ దేవ్ బాబా సంచలన వ్యాఖ్యలు..!

Ram dev baba comments on 99 percent scams in govt job interviews: ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రామ్ దేవ్ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం నేపథ్యంలో పతాంజలీ పార్టీ కార్యాలయంలో జాతీయ జెండా జెండాను ఆవిష్కరించారు. అంతే కాకుండా ఇటీవల జెన్ జీ లు చేస్తున్న నిరసనపై కూడా స్పందించారు. ఇటీవల ఢిల్లీలో, జార్ఖండ్ లో పేపర్ లీక్ లపై జెన్ జీల నిరసనలపై చేసిన ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ముఖ్యంగా విద్యారంగంలో ఉన్న సమస్యలు సమూలంగా పోవాలన్నారు. ఇక ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలలో అవినీతి, పక్షపాతం ఉన్నాయని బాబా రామ్దేవ్ ఆరోపించారు. అంతే కాకుండా.. ఒక ఉద్యమం చేస్తానని కూడా హెచ్చరించారు.
Seeing the shifting winds, Baba Ramdev just went nuclear.
On Independence Day he said:
Kids cry “No teachers, no lights, no water, no toilets.”
Paper leaks + copying everywhere.
99% scam in govt job interviews.
Country full of mess.
“Fix it… or I’ll join the… pic.twitter.com/JL4w5ePRBW
— Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) August 15, 2026
99 శాతం వరకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూల్లో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. సమాజంలో ప్రస్తుతం అంతా సవ్యంగా జరగడం లేదని, దీని వల్ల యువతలో ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తి, ప్రతిచోటా నిరసనలు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. కొంత మంది ప్రతి రంగంలో తమకు కావాల్సిన వారు తమ సొంత భావజాలం, తమ సొంత సంస్థలు, తమ సొంత విలువలు, తమ సొంత కులం, తమ సొంత వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులు మిగిలిన వారిని బయటకు నెట్టేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ప్రజాస్వామ్యానికి ఇది చాలా ఇది చాలా అవమానకరమని, దేశం డెవలప్ మెంట్ కు ఇది వ్యతిరేకమని బాబా రామ్దేవ్ పేర్కొన్నారు. ఒకవైపు మనం 'సత్యమేవ జయతే' అని చెబుతూ, మరోవైపు ఇంటర్వ్యూకి ఎవరి వంతు వచ్చినా, పది మందిలోంచి డబ్బులు తీసుకుని వారిని ఎంపిక చేస్తున్నారన్నారు. ఇలాగే కొనసాగితే మనం నిరసన తెలపాల్సి రావచ్చని రామ్దేవ్ అన్నారు.
ఇప్పటికైన ఈ పద్ధతులు మార్చుకోవాలని, లేకపోతే దేశంలో మరిన్ని నిరసనలు జరగవచ్చని బాబా రామ్ దేవ్ అన్నారు. నిరసనల పేరుతో జరిగే అరాచకానికి నేను మద్దతుదారుడిని కానని, కానీ దేశంలో చాలా కుంభకోణాలు జరుగుతున్నాయన్నది మాత్రం నిజమని బాబా రామ్ దేవ్ తెల్చి చెప్పారు. వీటిని సరిదిద్దండి, లేకపోతే బాబా రామ్దేవ్ మళ్లీ నిరసన తెలపాల్సి రావచ్చని ప్రభుత్వాలకు వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
కొన్నిచోట్ల స్కూళ్లలో టీచర్లు ఉంటే స్టూడెంట్స్ లేరని, స్టూడెంట్స్ ఉంటే టీచర్లు లేరన్నారు. సదుపాయాలు, 10 టెన్త్ పేపర్ లీక్ లు జరుగుతున్నాయన్నారు. సర్కారు ఉద్యోగాలు ఇంటర్వ్యూల్లో 99 శాతం అమ్మకుంటున్నారని, ఇది ప్రజాస్వామ్యంకు వ్యతిరేకమన్నారు. డబ్బులు తీసుకుని వారికి ఇస్తున్నారని, దేశంలో సమస్యల్ని పరిష్కరించాలన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బాబా రామ్ దేవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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