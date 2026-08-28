Ram dev baba sends surprise gift to mp Kangana Ranaut: బాలీవుడ్ నటి కంగనా రనౌత్, యోగా గురువు బాబా రామ్ దేవ్ ల మధ్య ఇటీవల వివాదం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై నటి కంగనా రనౌత్ ఇటీవల బాబా రామ్ దేవ్ ను తన వ్యక్తిగత విషయాలపై మాట్లాడుతున్నారు. ఆయనేమన్న తన బెడ్ రూమ్ లలో గబ్బిలంలా వేలాడి చూశారా.?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. ముఖ్యంగా జెన్ జీలపై జనరేషన్ గట్టర్ అంటూ కంగనా చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం రాజుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. బాబా రామ్ దేవ్ కంగానా రనౌత్ కు రాఖీ వేళ గిఫ్ట్ లు, స్వీట్లను పంపి విరామంను ముగించే ప్రయత్నం చేశారు.
అంతే కాకుండా బాబా రామ్ దేవ్ మాట్లాడుతూ.. సమాజంలో ఎలాంటి విద్వేషాలకు తావులేదని, శత్రుత్వాన్ని వీడాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. అందరు కలిసి మెలసి సోదర భావంతో ఉండాలన్నారు. రాఖీ వేళ కంగానా రనౌత్ కు ఫోన్ కూడా చేస్తానని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా రాఖీ పండుగ ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తు.. ద్రౌపది శ్రీకృష్ణుడికి రాఖీ కట్టిందని గుర్తు చేశారు. రాఖీ పండుగ అన్నాచెల్లెళ్ల ప్రేమకు ప్రతీక అంటూ చెప్పుకొచ్చారు. కుల, మత వివక్షతలకు ఇకనైన స్వస్తి పలకాలని బాబా రామ్ దేవ్ కోరారు.
సమాజంలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులు, దళితులనే తేడా లేకుండా కులం లేదా వర్గం పేరుతో వివక్ష ఉండకూడదన్నారు. స్త్రీ, పురుష భేదాలు లేకుండా వేద దృష్టికోణాన్ని మనం అనుసరించాలని రామ్దేవ్ సూచించారు.
రాజకీయా నేతలు కూడా ఒకరికి మరోకరు రాఖీలు కట్టుకొవాలన్నారు. సమాజంలో ఎలాంటి వివక్ష ఉండకూడదని బాబా రామ్ దేవ్ పేర్కొన్నారు. మరోవైపు నేపాల్ వరదలపై రామ దేవ్ తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పతంజలి యోగ సమితి, పతంజలి యోగ్పీఠ్ సభ్యులు వరద బాధితులను ఆదుకొవడానికి ముందుంటారని చెప్పుకొచ్చారు.
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