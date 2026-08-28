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Baba Ramdev: రాఖీవేళ కాంట్రవర్సీకి ముగింపు.. ఫైర్ బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్‌కు స్వీట్లు, గిఫ్ట్ పంపిన బాబా రామ్ దేవ్.!.

Ramdev baba sends gift to Kangana Ranaut: బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ యోగా గురువు బాబా రామ్ దేవ్ కు రాఖీ వేళ స్విట్లు, గిఫ్ట్ లను పంపడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఇటీవల రామ్ దేవ్ బాబా వర్సెస్  కంగానాల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:41 PM IST
Baba Ramdev: రాఖీవేళ కాంట్రవర్సీకి ముగింపు.. ఫైర్ బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్‌కు స్వీట్లు, గిఫ్ట్ పంపిన బాబా రామ్ దేవ్.!.
Image Credit: kanganaranaut(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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