Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /రామమందిర్ ట్రస్ట్‌కు తొలి CEOగా ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రా...ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!!

రామమందిర్ ట్రస్ట్‌కు తొలి CEOగా ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రా...ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!!

Ram Mandir CEO: అయోధ్య రామమందిర్ ట్రస్టు బోర్డులో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. భారత వైమానిక దళంలో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు సేవలందించిన రిటైర్డ్ ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రాను శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ తొలి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్‌గా నియమించారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 02, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:28 PM IST
రామమందిర్ ట్రస్ట్‌కు తొలి CEOగా ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రా...ఆయన బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
KPHB Land Record Price: భూముల ధరల్లో సరికొత్త రికార్డు.. ఒక్క గజం రూ.2.70 లక్షలు
2
3
4
5