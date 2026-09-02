Ram Mandir CEO: అయోధ్య రామమందిర్ ట్రస్టు బోర్డులో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. భారత వైమానిక దళంలో దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల పాటు సేవలందించిన రిటైర్డ్ ఎయిర్ మార్షల్ జితేంద్ర మిశ్రాను శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ తొలి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా నియమించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పశ్చిమ వైమానిక కమాండ్కు నాయకత్వం వహించిన అధికారిగా ఆయన పేరు దేశవ్యాప్తంగా చర్చకు వచ్చింది.
1986 డిసెంబర్ 6న ఫైటర్ పైలట్గా భారత వైమానిక దళంలో చేరిన జితేంద్ర మిశ్రా.. తన సుదీర్ఘ కెరీర్లో 3,000 గంటలకు పైగా విమానాలు నడిపారు. ఫైటర్ కంబాట్ లీడర్గా, ప్రయోగాత్మక టెస్ట్ పైలట్గా సేవలందించారు. బెంగళూరులోని ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అండ్ సిస్టమ్స్ టెస్టింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో చీఫ్ టెస్ట్ పైలట్గా పనిచేశారు.
ఫైటర్ స్క్వాడ్రన్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్గా, రెండు కీలక వైమానిక స్థావరాలకు ఎయిర్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్గా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. ఎయిర్ హెడ్క్వార్టర్స్తో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్లోనూ కీలక పదవుల్లో పనిచేశారు. అమెరికాలోని ఎయిర్ కమాండ్ అండ్ స్టాఫ్ కాలేజ్, బ్రిటన్లోని రాయల్ కాలేజ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టడీస్లో ఉన్నత స్థాయి రక్షణ శిక్షణ పొందారు.
2025 జనవరి 1న వెస్ట్రన్ ఎయిర్ కమాండ్కు ఎయిర్ ఆఫీసర్ కమాండింగ్-ఇన్-చీఫ్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 2025 మేలో జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో పాకిస్థాన్తో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో వైమానిక కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించారు. ఈ ఆపరేషన్లో భారత వైమానిక దళం పాకిస్థాన్, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లోని ఉగ్రవాద మౌలిక వసతులపై దాడులు నిర్వహించింది. పాకిస్థాన్ నుంచి వచ్చిన క్షిపణులు, డ్రోన్లను భారత వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థ విజయవంతంగా అడ్డుకుంది.
దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల సైనిక సేవలో జితేంద్ర మిశ్రా అనేక కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆయన సేవలకు గుర్తింపుగా అతివిశిష్ట సేవా పతకం, విశిష్ట సేవా పతకం, సర్వోత్తమ యుద్ధ సేవా పతకం వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు లభించాయి.
ఇప్పుడు సైనిక జీవితానికి వీడ్కోలు పలికిన ఆయనకు అయోధ్య రామమందిర్ ట్రస్ట్లో కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆలయ నిర్వహణ, భద్రత, భక్తుల రాకపోకలు, సిబ్బంది సమన్వయం, ప్రభుత్వ విభాగాలతో సమన్వయం వంటి అంశాల్లో ఆయన అనుభవం ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. సైనిక కమాండ్లో దశాబ్దాల అనుభవం ఉన్న ఓ మాజీ ఎయిర్ మార్షల్ ఇప్పుడు రామమందిర్ పరిపాలనకు నాయకత్వం వహించనుండటం విశేషం.
జితేంద్ర మిశ్రా నియామకం నేపథ్యంలో రామమందిర్ ట్రస్ట్ పరిపాలనా వ్యవస్థలోనూ కొత్త మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఆలయ నిర్మాణం కీలక దశను దాటి, పూర్తిస్థాయి నిర్వహణ వైపు అడుగులు వేస్తున్న సమయంలో ఈ నియామకం జరిగింది. ఆలయ నిర్వహణ, భక్తులకు అందించే సౌకర్యాలు, భద్రత, సిబ్బంది వ్యవస్థ, ఆర్థిక, పరిపాలనా కార్యకలాపాల సమన్వయం వంటి అంశాల్లో ఇకపై సీఈఓ కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నారు. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల సైనిక అనుభవం ఉన్న జితేంద్ర మిశ్రా ఈ బాధ్యతలను ఎలా నిర్వహిస్తారన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
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