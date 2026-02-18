English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Ramadan 2026: మహరాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంచలనం.. రంజాన్ వేళ ముస్లింలకు ఊహించని ఝలక్..

Ramadan 2026: మహరాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంచలనం.. రంజాన్ వేళ ముస్లింలకు ఊహించని ఝలక్..

Maharashtra govt cuts 5 percent muslim quota: గత కొన్ని రోజులుగా ముస్లిం రిజర్వేషన్ లపై కోర్టులో పలు పిటిషన్ లు దాఖలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో దీనిపై తాజాగా..  మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో రంజాన్ పండగ నేపథ్యంలో అపోసిషన్ పార్టీ నేతలు భగ్గుమంటున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 18, 2026, 05:21 PM IST
  • మహాసర్కారు కీలక నిర్ణయం..
  • భగ్గుమంటున్న ముస్లిం సంఘాలు..

Maharashtra govt officially cancels 5 percent Muslim quota reservations: దేశ వ్యాప్తంగా ముస్లింలు పవిత్రరంజాన్ మాసంను ఈ రోజు నుంచి జరుపుకుంటున్నారు. సౌదీ అరేబియాలో నెలవంక కన్పించడంతో ఈరోజు నుంచి రంజాన్ పవిత్ర ఉపవాసాలను మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికే ఆయా రాష్ట్రాలప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ కార్యలయాల్లో, స్కూళ్లకు నమాజ్ నేపథ్యంలో తొందరగా వెళ్లేందుకు అవకాశం ఇచ్చాయి. ఈక్రమంలో ముస్లింలు ఈ మాసమంతా ఎంతో పవిత్రంగా ఉపవాసాలు చేస్తారు. సాయంత్రం పూట ఇఫ్టార్ లను జరుపుకుంటారు. అయితే.. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాత్రం రంజాన్ పండగవేళ  ఊహించని షాక్ ఇచ్చింది.

గత దశాబ్ద కాలంగా చట్టపరమైన అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ఉద్యోగాలు, జాబ్ లలో ఉన్న 5 శాతం ముస్లిం రిజర్వేషన్లను మహారాష్ట్ర అధికారికంగా 5% రద్దు చేసింది. దీనిపై ఇప్పటికే కోర్టులలో పలు పిటిషన్ లు దాఖలయ్యాయి. ఈ అనిశ్చితి నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర  ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల దేశ వ్యాప్తంగా ముస్లిం సంఘాలు భగ్గుమంటున్నాయి.

2014లో ప్రవేశపెట్టిన అసలు కోటా ఎప్పుడూ చట్టంగా మార్చబడలేదని, చాలా కాలం పాటు న్యాయపరమైన అనిశ్చితిలో ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు.  ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు ముస్లిం సమూహాలకు ప్రత్యేక వెనుకబడిన వర్గం-A కుల ధృవీకరణ పత్రాల జారీతో సహా అన్ని సంబంధిత పరిపాలనా ప్రక్రియలు రద్దు అవుతాయని మహారాష్ట్ర సర్కారు  స్పష్టం చేసింది.

Read more: Rajya Sabha: రాజ్య సభకు నోటిఫికేషన్ విడుదల.. తెలంగాణలో ఎన్నిస్థానాలు ఖాళీగా ఉన్నాయంటే..?

మహా సర్కారు మాత్రం ఈ చర్యను పరిపాలనా దిద్దుబాటు చర్యగా అభివర్ణిస్తుండగా, ప్రతిపక్ష పార్టీలు, మైనారిటీ నాయకులు దీనిని వివక్షతతో కూడినదని,  రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఇది మైనారిటీ సంక్షేమ నిబద్ధతలను దెబ్బతీస్తుందని ఆరోపించారు. మొత్తంగా మహారాష్ట్ర  ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై దేశ వ్యాప్తంగా రాజకీయా పార్టీలు తమదైన వాదనలు విన్పిస్తున్నాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

MaharashtraMaharashtra govt on muslim quotaDevendra FadnavisMuslim quotaRamadan 2026

