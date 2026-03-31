Husband Kills Wife By Pushing From Running Bike Video: రోజురోజుకు భార్యాభర్తల మధ్యలో గొడవలు ప్రాణాలు తీసే పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి. రోజుకో వార్త తప్పనిసరిగా వినాల్సి వస్తుంది. ఆవేశం, నిర్లక్ష్యం అంతేకాదు వరకట్న వేధింపులు కూడా దీనికి కారణమవుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని రాంపూర్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రన్నింగ్ బైక్ నుంచి భార్యను తోసేసి హత్య చేశాడు భర్త. పోలీసుల ప్రకారం రాంపూర్కు చెందిన విశాల్కు జామ్ నగర్ కి చెందిన ఆర్తితో ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన వివాహం జరిగింది . అయితే ఉన్నట్టుండి మార్చి 25వ తేదీన బైక్పై బర్త్ డే పార్టీకి వెళ్లి వస్తూ మార్గమధ్యంలోనే రన్నింగ్ బైక్ నుంచి ఆర్తిని తోసేశాడు. దీంతో ఆమె కింద పడటంతో తలకు తీవ్ర గాయమై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది.
అయితే మృతురాలి తండ్రి ప్రకారం పెళ్లి అయిన నాటి నుంచి ఆర్తికి వరకట్న వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో అత్తమామలు కూడా తన కూతురిని భర్తతోపాటు అత్తామామలు తీవ్రంగా హింసించారని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలోన ఆర్తిని ప్లాన్ ప్రకారమే చంపారని ఆయన ఆరోపించారు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం తరలించారు. .
Husband pushes wife off moving bike, woman dies
In #Rampur, #UttarPradesh, a husband and wife were returning from a birthday party. The wife refused to dance at the party, angering the husband. An argument ensued between the two, and in a fit of rage, the husband threw his
1/3 pic.twitter.com/sz3CmUBVZH
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 30, 2026
సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో ఏముంది?
పోలీసులు విడుదల చేసిన సీసీటీ ఫూటేజీ ప్రకారం.. హై వేపై రన్నింగ్ బైక్ పై నుంచి మొదటగా మహిళా పడిపోయినట్లు అనిపించింది. అయితే క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి చూస్తే ప్లాన్ ప్రకారమే భర్త ఆమెను తోసేశాడు. దీంతో ఆమె కింద పడడంతో తలకు తీవ్ర గాయం అయింది. వెంటనే బైక్ పక్కకు ఆపి ఆమెను కూర్చోబెట్టి అటు ఇటు తిరిగిన దృశ్యాలు నమోదు అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాత ఆమె చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. అయితే పోలీసుల ప్రకారం పుట్టినరోజు వేడుకల్లో డాన్స్ చేసే విషయంలో కూడా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే బైక్ పై వస్తూ కూడా ఇద్దరూ గొడవపడ్డారు. తీవ్ర కోపంతో ఉన్న భర్త ఆమెను తోసేయడంతో ఇలా చనిపోయింది. తండ్రి ఆరోపణలు, ప్రాథమిక ఆధారాలు ఆధారంగా భర్త విశాల్పై పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి