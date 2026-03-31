English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Rampur Horror Video: ఇంత ఘోరమా?.. బర్త్‌డే పార్టీ నుంచి వస్తూ రన్నింగ్‌ బైక్‌పై నుంచి భార్యను తోసేసి చంపిన భర్త..!

Husband Kills Wife By Pushing From Running Bike Video: బైక్ పైనుంచి భార్యను దోసెసి అతిదారుణంగా హత్య చేసిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని రాంపూర్ లో ఈ ఘోర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. మార్చి 25వ తేదీ దుర్గాపూర్ సమీపంలో జరిగినట్లు సీసీటీవీ విజువల్స్ బయటపడ్డాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 31, 2026, 08:01 AM IST

Trending Photos

Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!
5
April 1 salary changes
Basic Pay 50 Of CTC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..ఏప్రిల్ 1 నుంచి భారీగా తగ్గనున్న జీతాలు..ఏమిటీ కొత్త రూల్స్!
Jacob Duffy: ఐపీఎల్ ఆరంభంలోనే సన్‌రైజర్స్‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాడుగా.. అసలు ఎవరు ఈ జేకబ్ డఫీ?
5
RCB Bowler Jacob Duffy
Jacob Duffy: ఐపీఎల్ ఆరంభంలోనే సన్‌రైజర్స్‌ గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించాడుగా.. అసలు ఎవరు ఈ జేకబ్ డఫీ?
School Holiday Tomorrow: రేపు ఆ 5 రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..
5
Mahavir Jayanti 2026
School Holiday Tomorrow: రేపు ఆ 5 రాష్ట్రాలలో సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఎందుకంటే..
Best EV cars under 15 lakhs: పెట్రోల్ తిప్పలు తప్పినట్లే..రూ. 15 లక్షల లోపే బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!
5
electric cars
Best EV cars under 15 lakhs: పెట్రోల్ తిప్పలు తప్పినట్లే..రూ. 15 లక్షల లోపే బెస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు.. ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!!
Husband Kills Wife By Pushing From Running Bike Video: రోజురోజుకు భార్యాభర్తల మధ్యలో గొడవలు ప్రాణాలు తీసే పరిస్థితులకు దారితీస్తున్నాయి. రోజుకో వార్త తప్పనిసరిగా వినాల్సి వస్తుంది. ఆవేశం, నిర్లక్ష్యం అంతేకాదు వరకట్న వేధింపులు కూడా దీనికి కారణమవుతున్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని రాంపూర్ లో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రన్నింగ్ బైక్ నుంచి భార్యను తోసేసి హత్య చేశాడు భర్త. పోలీసుల ప్రకారం రాంపూర్‌కు చెందిన విశాల్‌కు జామ్ నగర్ కి చెందిన ఆర్తితో ఫిబ్రవరి 25వ తేదీన వివాహం జరిగింది . అయితే ఉన్నట్టుండి మార్చి 25వ తేదీన బైక్‌పై బర్త్‌ డే పార్టీకి వెళ్లి వస్తూ మార్గమధ్యంలోనే రన్నింగ్ బైక్ నుంచి ఆర్తిని తోసేశాడు. దీంతో ఆమె కింద పడటంతో తలకు తీవ్ర గాయమై ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 అయితే మృతురాలి తండ్రి ప్రకారం పెళ్లి అయిన నాటి నుంచి ఆర్తికి వరకట్న వేధింపులు ఎక్కువయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో అత్తమామలు కూడా తన కూతురిని భర్తతోపాటు అత్తామామలు తీవ్రంగా హింసించారని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలోన ఆర్తిని ప్లాన్ ప్రకారమే చంపారని ఆయన ఆరోపించారు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం తరలించారు. .

 

సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో ఏముంది?
పోలీసులు విడుదల చేసిన సీసీటీ ఫూటేజీ ప్రకారం.. హై వేపై రన్నింగ్ బైక్ పై నుంచి మొదటగా మహిళా పడిపోయినట్లు అనిపించింది. అయితే క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి చూస్తే ప్లాన్ ప్రకారమే భర్త ఆమెను తోసేశాడు. దీంతో ఆమె కింద పడడంతో తలకు తీవ్ర గాయం అయింది. వెంటనే బైక్ పక్కకు ఆపి ఆమెను కూర్చోబెట్టి అటు ఇటు తిరిగిన దృశ్యాలు నమోదు అయ్యాయి. ఆ తర్వాత ఆసుపత్రికి తరలించిన తర్వాత ఆమె చికిత్స పొందుతూ మరణించింది. అయితే పోలీసుల ప్రకారం పుట్టినరోజు వేడుకల్లో డాన్స్ చేసే విషయంలో కూడా ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరిగిందని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే బైక్ పై వస్తూ కూడా ఇద్దరూ గొడవపడ్డారు. తీవ్ర కోపంతో ఉన్న భర్త ఆమెను తోసేయడంతో ఇలా చనిపోయింది. తండ్రి ఆరోపణలు, ప్రాథమిక ఆధారాలు ఆధారంగా భర్త విశాల్‌పై పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.

Also Read: తెలంగాణలో వణికిస్తున్న అకాల వర్షాలు.. ఆ జిల్లాల్లో అర్థరాత్రి నుంచి బీభత్సం.. ఏపీలో పిడుగుల హెచ్చరిక!

Also Read: 140 KM వేగం.. జాతర నుంచి వస్తూ నలుగురు స్నేహితులు దుర్మరణం..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rampur horror casehusband kills wife videopushing wife from bikeCCTV murder footage IndiaUttar pradesh crime news

Trending News