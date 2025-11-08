Rapido driver molestation and Grabbed Her Legs in Bengaluru video: ఇటీవల కాలంలో కామాంధులు రెచ్చిపోతున్నారు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వాళ్ల వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. అంతే కాకుండా.. ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన అమ్మాయిలు, మహిళలు మరల ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఆఫీసులు మొదలైన ప్రతిచోట వేధింపులకు గురౌతున్నారు.
🚨 "Bhaiya Mat Karo": Bengaluru Woman Says Rapido Driver Grabbed Her Legs! 😱
On Nov 6, a lady booked a bike ride from Church Street to her PG.
The driver touched her legs badly while driving; she begged him to stop but he didn't.
She got off shaking in fear, a man helped… pic.twitter.com/BB9uNYXdvj
— Voice Of Bharat 🇮🇳🌍 (@Kunal_Mechrules) November 8, 2025
కొంత మంది రన్నింగ్ బస్సుల్లో, ప్రైవేటు వెహికిల్స్ బుకింగ్ చేసుకుని వెళ్లే వారు కూడా వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఇటీవల ఏపీలోని తిరుపతిలో ఒక మహిళను ర్యాపీడో డ్రైవర్ రాత్రిపూట ముద్దుపెట్టిన ఘటన దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
మరోవైపు తాజాగా.. బెంగళూరులో మరో ర్యాపీడో డ్రైవర్ యువతిని రన్నింగ్ లో ఉండగా ఆమె తోడలను తాకుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
బెంగళూరులో ఒక యువతి ర్యాపీడో బైక్ ను బుక్ చేసుకుంది. ఆమె ఎక్కినప్పటి నుంచి అతగాడు ఆమె తోడలను కావాలని తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. పదే పదే ఆమె దూరంగా కాలు జరిపిన కూడా కావాలని తాకించాడు. అతగాడి పైత్యంను ఆమె వీడియో రికార్డు చేసింది. తనకు కల్గిన చేదు అనుభవంను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది.
Read more: Lover Romance Video: మీ కరువు కాలా..?.. కాలేజీలో ప్రేమజంట అరాచకం.. కసితీరా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. వీడియో..
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ర్యాపీడో డ్రైవర్ పై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఇలాంటి ఘటనలపై ఏ మాత్రం వెనుకాడకుండా ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదులు చేయాలని చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook