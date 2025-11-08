English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Rapido Driver Video: కామాంధులుగా మారిన ర్యాపీడో డ్రైవర్లు.. మొన్న కిస్‌లు, నేడు ప్రైవేటు పార్ట్‌లను టచ్ చేస్తూ.. వీడియో వైరల్..

Rapido driver molestation in Bengaluru: బైక్ ఎక్కినప్పటి నుంచి యువతి తొడలను టచ్ చేస్తు పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. అంతే కాకుండా.. పదే పదే ఆమె ప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 8, 2025, 03:25 PM IST
  • బెంగళూరులో యువతికి వేధింపులు..
  • ర్యాపీడో డ్రైవర్ పై చర్యలకు నెటిజన్లు డిమాండ్..

Rapido driver molestation and Grabbed Her Legs in Bengaluru video: ఇటీవల కాలంలో కామాంధులు రెచ్చిపోతున్నారు. పసిపాప నుంచి పండు ముసలి వాళ్ల వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. అంతే కాకుండా..  ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లిన అమ్మాయిలు, మహిళలు మరల ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా పెద్ద టెన్షన్ గా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, పబ్లిక్ ప్రదేశాలు, ఆఫీసులు మొదలైన ప్రతిచోట వేధింపులకు గురౌతున్నారు.

 కొంత మంది రన్నింగ్ బస్సుల్లో, ప్రైవేటు వెహికిల్స్ బుకింగ్ చేసుకుని వెళ్లే వారు కూడా వేధింపులకు గురౌతున్నారు. ఇటీవల ఏపీలోని తిరుపతిలో ఒక మహిళను ర్యాపీడో డ్రైవర్ రాత్రిపూట ముద్దుపెట్టిన ఘటన దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.  

మరోవైపు తాజాగా.. బెంగళూరులో మరో ర్యాపీడో డ్రైవర్ యువతిని రన్నింగ్ లో ఉండగా ఆమె తోడలను తాకుతూ పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

బెంగళూరులో ఒక యువతి ర్యాపీడో బైక్ ను బుక్ చేసుకుంది. ఆమె ఎక్కినప్పటి నుంచి అతగాడు ఆమె తోడలను కావాలని తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. పదే పదే ఆమె దూరంగా కాలు జరిపిన కూడా కావాలని తాకించాడు. అతగాడి పైత్యంను ఆమె వీడియో రికార్డు చేసింది. తనకు కల్గిన చేదు అనుభవంను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంది.

Read more: Lover Romance Video: మీ కరువు కాలా..?.. కాలేజీలో ప్రేమజంట అరాచకం.. కసితీరా ముద్దులు పెట్టుకుంటూ.. వీడియో..

 

ఈ  వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ర్యాపీడో డ్రైవర్ పై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. ఇలాంటి ఘటనలపై ఏ మాత్రం వెనుకాడకుండా ముందుకు వచ్చి ఫిర్యాదులు చేయాలని చెబుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

bengaluruRapido driver molestationRapido driver Grabbed Her LegsVideo ViralRapido driver harassment

