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Rat steals diamond Video: హమ్మా.. నీకెందుకే బంగారం.!. 10 లక్షల విలువైన వజ్రాల ఆభరణాల్ని కాజేసిన ఎలుక.. వీడియో ..

Rat steals jewellery from Tumakuru Store: తుమకూరులోని ఒక నగల షాపులో వజ్రాలు పొదిగిన ఆభరణాలను ఎలుక తన నోటితో కరుచుకుని కలుగులోకి వెళ్లిపోయింది.  ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:11 PM IST
Rat steals diamond Video: హమ్మా.. నీకెందుకే బంగారం.!. 10 లక్షల విలువైన వజ్రాల ఆభరణాల్ని కాజేసిన ఎలుక.. వీడియో ..
Image Credit: tumakururatstealsgoldvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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