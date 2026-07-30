/Rat steals diamond Video: హమ్మా.. నీకెందుకే బంగారం.!. 10 లక్షల విలువైన వజ్రాల ఆభరణాల్ని కాజేసిన ఎలుక.. వీడియో ..

Rat steals diamond jewellery worth rs 10 lakh in Karnataka: సాధారణంగా నగల షాపులోని యజమానులు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా బంగారం, వెండి రెట్లు ధరలు భారీగా పెరిగిపోయిన తర్వాత చోరీలు మరీ ఎక్కువయ్యాయి. ఈక్రమంలో ఇప్పటికే చాలా మంది కస్టమర్ల రూపంలో వచ్చిన దొంగలు బంగారంను కొట్టేస్తు అడ్డంగా దొరికిపోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు. సీసీటీవీలో ఎప్పటికప్పుడు సిబ్బంది నిఘాలుపెడుతుంటారు. ఒక కస్టమర్ షోరూంలో ఎంట్రీ అయినప్పటి నుంచి అతను తిరిగి వెళ్లిపోయే వరకు ఒక కంట కనిపెడుతూనే ఉంటారు. ఏ మాత్రం అనుమానాస్పదంగా కన్పించిన వెంటనే అతడ్ని పట్టుకుని తనిఖీలు చేస్తారు. ఈ క్రమంలో కర్ణాటకలోని తూమకూరులోని గోల్డ్ షాపులో వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
A jewellery store in Tumakuru was left puzzled after several gold rings and chains went missing overnight, only for CCTV footage to reveal an unlikely culprit—a rat.
The incident occurred at Vishwas Jewellers, where staff discovered the missing ornaments during their routine… pic.twitter.com/fJexzVf834
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) July 30, 2026
కర్ణాటకలోని తుమకూరులో ఒక నగల దుకాణం ఉంది.దీనిలో అనేక రకాల బంగారం, వెండి నెక్లెస్ లు, వజ్రాల నగలు ఉన్నాయి. కస్టమర్లు రోజు వస్తుంటారు. ఇటీవల రూ. 10 లక్షల విలువైన వజ్రాలు పొదిగిన చిన్న బంగారు ఆభరణాలు మాయం అయ్యాయి. దీంతో షాపు యజమాని ఖంగుతిన్నాడు. షాపులో ఎవరైన చోరీకి పాల్పడ్డారా అని సీసీ ఫుటేజీ అంతా పరిశీలించాడు.
ఆ తర్వాత వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో రంగలోకి దిగిన స్థానిక పోలీసులు ఆ షాపులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సీసీ ఫుటేజీని చాలా జాగ్రత్తగా గమనించారు. అప్పుడు ఒక ఎలుక బంగారం నగలు ఉన్న ర్యాక్ లోకి ప్రవేశించి చిన్న చిన్న నగల్ని పట్టుకుని తన కలుగులోకి లాక్కెళ్లడంను గమనించారు .అక్కడ వెళ్లి చూడగా నిజం ఒక ఎలుక కలుగు ఉంది.
వెంటనే అక్కడి బొరియను తవ్వి చూశాడు. పోయిన ఆభరణాలు అందులో బైటపడ్డాయి. వాటి విలువ దాదాపు 10 లక్షలుగా షోరూమ్ సిబ్బంది చెప్పాడు. ఏది ఏమైన పొయిందనుకున్న వజ్రాలు లభించడంతో ఆ గోల్డ్ షాపు ఓనర్ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. అయితే.. ఈ ఎలుక చోరీకి పాల్పడిన ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
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