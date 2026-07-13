/Ratha Yatra 2026: జగన్నాథుని రథయాత్రకు అంతా సిద్ధం.. ఈ ఏడాది రథయాత్ర ముహూర్త సమయం ఎప్పుడో తెలుసా?

Ratha Yatra 2026 Date And Time: విష్ణుమూర్తి స్వరూపమైన జగన్నాథ స్వామి గౌరవార్థం జరుపుకునే రథయాత్ర లేదా జగన్నాథ రథయాత్ర అనేది అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హిందూ పండుగలలో ఒకటి. ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పూరీలోని జగన్నాథ ఆలయం నుండి జగన్నాథ స్వామి, ఆయన సోదరుడు బలభద్రుడు, సోదరి సుభద్రా దేవి అద్భుతంగా అలంకరించిన రథాలపై బయటకు వచ్చే గొప్ప ఊరేగింపును వీక్షించడానికి ప్రతి ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు జగన్నాథుని దర్శనానికి వస్తారు.
ఈ రథయాత్ర అనేది జగన్నాథ స్వామి తన ఆలయం నుండి గుండిచా ఆలయానికి (ఇది ఆయన అత్తగారి ఇల్లు అని నమ్ముతారు) చేసే దైవిక ప్రయాణానికి ప్రతీక. ఇది భక్తుల మధ్యకు దేవుడు రాకగా భావిస్తారు. రథయాత్ర కేవలం ఒక మతపరమైన సందర్భం మాత్రమే కాకుండా.. ఇదొక భక్తి, సమానత్వం, ఆధ్యాత్మిక అనుబంధాల వేడుకగా పేరుగాంచింది.
రథయాత్ర 2026 తేదీ, సమయం..
హిందూ చాంద్రమాన క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఆషాఢ మాసంలోని (జులై, ఆగస్టు నెలల మధ్యలో వచ్చే తెలుగు మాసం) శుక్ల పక్షం రెండవ రోజున (ద్వితీయ తిథి) రథయాత్ర నిర్వహిస్తారు. ఈ శోభాయమాన రథయాత్రను ఈ ఏడాది 2026 జూలై 16 గురువారం నాడు జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించిన సమయాలు, కార్యక్రమాలు చారిత్రకంగా చాంద్రమాన క్యాలెండర్ ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. సాధారణంగా ఉదయం 07:00 గంటలకు అద్భుతమైన రథాల లాగడం ప్రారంభమై, రోజంతా కొనసాగుతుంది.
రథయాత్ర వేళ జగన్నాథునికి ప్రధాన ఆచారాలు..
ఆలయంలో ఉదయపు పూజ, మంగళ హారతి ఉంటుంది.
పహండి కార్యక్రమం: ఇందులో దేవుళ్లను ఆలయం నుండి వారి రథాలకు తీసుకువెళతారు.
ఛేరా పహరా ఆచారం: ఇందులో పూరీ రాజు వినయానికి చిహ్నంగా రథం వేదికలను శుభ్రం చేస్తారు.
రథాలను లాగే కార్యక్రమం: భక్తులు పవిత్ర రథాలను గుండిచా ఆలయం వైపు లాగుతారు.
(ముహూర్తానికి సంబంధించిన ఖచ్చితమైన సమయాలు అధికారిక ఆలయ ప్రకటనల ద్వారా తెలియజేయబడతాయి.)
మూడు దైవిక రథాలు:
రథయాత్రలో ప్రధాన ఆకర్షణ మూడు పెద్ద చెక్క రథాల ఊరేగింపు. ప్రతి రథం ఒక దేవుడికి లేదా దేవతకు కేటాయించబడి ఉంటుంది.
నందిఘోష - జగన్నాథ స్వామి రథం:
జగన్నాథ స్వామి రథాన్ని 'నందిఘోష' అని పిలుస్తారు. మూడు రథాలలోకెల్లా ఇది అతిపెద్దది.
తాలధ్వజ - బలభద్ర స్వామి రథం:
బలభద్ర స్వామి రథం బలం, ధైర్యం, రక్షణకు ప్రతీక. ఇది స్థిరత్వం, ధర్మానికి సంకేతంగా భక్తులు భావిస్తారు.
దర్పదలన - సుభద్రా దేవి రథం:
సుభద్రా దేవి రథం శాంతి, కరుణ, స్త్రీత్వంలోని పోషక గుణానికి చిహ్నంగా ఉంటుంది. ఈ రథాలను ప్రతి ఏటా సంప్రదాయ పద్ధతిలో, పవిత్రమైన కలప (చెక్క) ప్రత్యేకమైన కొలతలతో కొత్తగా తయారు చేస్తారు.
రథయాత్రలోని ముఖ్యమైన ఆచారాలు..
1) స్నాన యాత్ర:
ప్రధాన రథయాత్రకు ముందు, దేవుళ్ళు 'స్నాన యాత్ర'లో పాల్గొంటారు. ఇది ఒక ఉత్సవ స్నానపు కార్యక్రమం. ఈ ఆచారం తర్వాత దేవుళ్ళు అనారోగ్యానికి గురవుతారని నమ్ముతారు. అందుకే ఆ తర్వాత జరిగే రథయాత్ర తిరిగి కనిపించే వరకు కొంతకాలం పాటు భక్తులకు దూరంగా (ఏకాంతంలో) ఉంటారు.
2) పహండి ఉత్సవం:
ఈ పండుగలో అత్యంత భావోద్వేగభరితమైన ఘట్టాలలో 'పహండి' ఒకటి. ఇందులో జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రల విగ్రహాలను ఆలయం నుండి వారి సంబంధిత రథాలకు లయబద్ధమైన ఊరేగింపుగా తీసుకువెళతారు.
ఆ దైవిక సోదర సోదరీమణులు తమ యాత్రను ప్రారంభిస్తుండగా భక్తులు ప్రార్థనలు చేస్తూ, భక్తి గీతాలను ఆలపిస్తారు.
3) ఛేరా పహరా:
పూరీకి చెందిన గజపతి రాజు 'ఛేరా పహరా' ఆచారాన్ని నిర్వహిస్తారు. సంపద లేదా సామాజిక హోదాతో సంబంధం లేకుండా దేవుని ముందు అందరూ సమానమేనని చాటిచెప్పేలా, రాజు బంగారు చీపురుతో రథం పరిసరాలను శుభ్రం చేస్తారు. ఈ ఆచారం వినయం, భక్తి అనే సందేశాన్ని ఇస్తుంది.
4) బహుదా యాత్ర (తిరుగు ప్రయాణం)
దేవుళ్ళు కొన్ని రోజుల పాటు గుండిచా ఆలయంలో ఉంటారు, ఆ తర్వాత 'బహుదా యాత్ర' అనే తిరుగు ప్రయాణంలో తిరిగి జగన్నాథ ఆలయానికి తీసుకువెళ్లబడతారు. ఇది ఆ పవిత్ర యాత్ర యొక్క ముగింపు ఘట్టం.
రథయాత్ర ఆధ్యాత్మిక అర్థం..
రథయాత్ర అనేది కేవలం ఒక అద్భుతమైన పండుగ మాత్రమే కాదు, దీనికి లోతైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత ఉంది. రథయాత్రలో అత్యంత విశేషమైన విషయం ఏమిటంటే, దేవుడు ఆలయం నుండి బయటకు వచ్చి వీధుల్లోకి వస్తాడు. దీని అర్థం ఏమిటంటే, దైవ ప్రసాదాలు ఒక పుణ్యక్షేత్రానికి మాత్రమే పరిమితం కావు, అవి అందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి.
సమానత్వానికి ప్రతీక..
అన్ని రకాల ప్రజలు రథాలను లాగుతారు. ఈ కార్యక్రమం ఏకత్వానికి, అంకితభావానికి, దైవ దృష్టిలో అందరూ సమానులే అనే భావనకు ప్రతిబింబం.
ఆత్మ మార్గం..
రథాన్ని సాధారణంగా మానవ శరీరానికి రూపకంగా, మరియు యాత్రను ఆధ్యాత్మిక జాగృతి వైపు ఆత్మ యొక్క ప్రగతికి రూపకంగా భావిస్తారు. రథాన్ని లాగడం అంటే ప్రతికూలత, అహం మరియు అంకితభావానికి అడ్డువచ్చే వాటన్నింటినీ తొలగించడం.
శ్రీకృష్ణునితో సంబంధం..
చాలా మంది భక్తులకు, రథయాత్ర శ్రీకృష్ణుని యాత్రకు, ఆయన భక్తులతో ఉన్న ప్రేమ బంధానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఇది దైవిక ప్రేమను, కరుణను, దేవునికి, మానవాళికి మధ్య ఉన్న శాశ్వత సంబంధాన్ని వ్యక్తులకు గుర్తు చేస్తుంది.
పూరీ వెలుపలి ఉత్సవాలు..
వీటిలో అత్యంత ప్రసిద్ధమైనది పూరీలో జరిగే రథయాత్ర, కానీ ఈ కార్యక్రమాన్ని భారతదేశం అంతటా, ప్రపంచంలోని అనేక ఇతర దేశాలలో కూడా జరుపుకుంటారు. భక్తులు ఊరేగింపులు నిర్వహించి, భక్తి గీతాలు పాడతారు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, సామూహిక సమావేశాలు జరుపుకుంటారు.
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