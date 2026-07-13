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Ratha Yatra 2026: జగన్నాథుని రథయాత్రకు అంతా సిద్ధం.. ఈ ఏడాది రథయాత్ర ముహూర్త సమయం ఎప్పుడో తెలుసా?

Ratha Yatra 2026 Date And Time: మరికొద్ది రోజుల్లో పూరీలోని జగన్నాథుని రథయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. హిందూ పండుగలలో అత్యంత వైభోపేతమైనది భావించే రథయాత్రకు సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు, సంప్రదాయాలు, రథయాత్ర ప్రారంభ సమయం వంటి ముఖ్యమైన విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:39 PM IST
Ratha Yatra 2026: జగన్నాథుని రథయాత్రకు అంతా సిద్ధం.. ఈ ఏడాది రథయాత్ర ముహూర్త సమయం ఎప్పుడో తెలుసా?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ratha Yatra 2026: జగన్నాథుని రథయాత్రకు అంతా సిద్ధం.. ఈ ఏడాది రథయాత్ర ముహూర్త సమయం ఎప్పుడో తెలుసా?
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