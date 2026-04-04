  • Ration Cards: పీఎం కిసాన్ ఉంటేనే రేషన్ కార్డు.. ఏరివేత మొదలు..!

Ration Cards: పీఎం కిసాన్ ఉంటేనే రేషన్ కార్డు.. ఏరివేత మొదలు..!

Ration Cards: తెలంగాణలో ఆదాయ పన్ను చెల్లించేవారి ఆహార భద్రత కార్డులను తొలగించేందుకు కేంద్రం సిద్ధమైంది. లబ్ధిదారుల ఆధార్, పాన్‌కార్డు వివరాలను ఆదాయ పన్నుశాఖ ద్వారా సేకరించి, వారి ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిశీలించి కార్డులను కట్ చేయనుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 4, 2026, 11:21 AM IST

Easter Holiday 2026: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? ఏప్రిల్‌ 4న లేదా ఏప్రిల్ 5! ఈస్టర్ పండుగ ఎప్పుడంటే?
6
Good Friday Holiday
Easter Holiday 2026: రేపు స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా? ఏప్రిల్‌ 4న లేదా ఏప్రిల్ 5! ఈస్టర్ పండుగ ఎప్పుడంటే?
Liquor Shops Closed: మందు బాబులకు అలర్ట్.. ఈ రోజుల్లో వైన్ షాపులు క్లోజ్..ఏప్రిల్ డ్రై డేస్ లిస్ట్ వచ్చేసింది..!
5
April 2026 dry days list
Liquor Shops Closed: మందు బాబులకు అలర్ట్.. ఈ రోజుల్లో వైన్ షాపులు క్లోజ్..ఏప్రిల్ డ్రై డేస్ లిస్ట్ వచ్చేసింది..!
School Holiday: పిల్లలకు పండగే.. గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్ బంద్..ఎక్కడెక్కడంటే!
6
Good Friday holiday 2026
School Holiday: పిల్లలకు పండగే.. గుడ్ ఫ్రైడే నుంచి వరుసగా 3 రోజులు స్కూల్స్ బంద్..ఎక్కడెక్కడంటే!
EPF Interest Rate 2026: PF పై 10 శాతం వడ్డీ..ప్రభుత్వం చెప్పిన అసలు విషయం ఇదే!
6
EPF interest rate 2026
EPF Interest Rate 2026: PF పై 10 శాతం వడ్డీ..ప్రభుత్వం చెప్పిన అసలు విషయం ఇదే!
Ration Cards: పీఎం కిసాన్ ఉంటేనే రేషన్ కార్డు.. ఏరివేత మొదలు..!

Big Alert to Ration Cards: ఖరీదైన వాహనాలు కలిగివున్న వారికి రేషన్ బంద్‌ కానున్నాయి. 83వేల 545 మంది మరణించిన వారికి రేషన్‌ పంపిణీ జరుగుతుండగా.. నిబంధనలకు విరుద్దంగా 135 కోట్ల రూపాయిల  ఖర్చు అవుతోంది. పీఎం కిసాన్‌ డేటా ఆధారంగా 52వేల 339 మంది ఆదాయ పన్ను చెల్లిస్తున్నట్టు తేలింది. 5866 మందికి 15 ఎకరాల కంటే ఎక్కువ భూమి ఉండగా రైతు భరోసా ద్వారా ఏటా వీరికి 1.50 లక్షల ఆదాయం వచ్చింది. రాష్ట్రంలో రేషన్‌ కార్డుల సంఖ్య 1.05 కోట్లకు చేరుకోగా అందులో ఆహార భద్రత కార్డుల కింద కేంద్రం 99.36 లక్షల కార్డులు మంజూరు చేసి ఉచితంగా బియ్యం పంపిణీ చేస్తోంది. ఏటా లక్షల రూపాయలు ఐటీ చెల్లిస్తూ తాము పేదలమని చాలామంది నెలవారీగా ఉచిత బియ్యం తీసుకుంటున్నారని గత రెండేళ్లుగా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి.

రేషన్‌ కార్డు పొందేందుకు ఏడాదికి పట్టణాల్లో రూ. 2 లక్షల ఆదాయం, గ్రామాల్లో 1.50 లక్షల ఆదాయంలోపు ఉండాలనే నిబంధనలు ఉన్నాయి. కానీ అందుకు విరుద్ధంగా నెలకు లక్ష రూపాయలు ఆదాయం వచ్చే కుటుంబాలు కూడా నిరుపేదల కింద రేషన్‌ కార్డులు తీసుకుంటూ ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండికొడుతున్నారు. వీరంతా రేషన్‌ బియ్యం తినకుండా బ్లాక్‌ మార్కెట్‌లో అమ్ముకుంటున్నట్టు బయటపడింది. ప్రభుత్వం ఎన్ని కఠిన నిబంధనలు తీసుకొచ్చిన పీడీఎస్‌ రైస్‌ను ​దర్జాగా పక్కదారి పట్టిస్తున్నారు. ధనవంతులు ప్రభుత్వ రూల్స్‌ పాటించకుండా పేద కుటుంబాల ముసుగులో నిజమైన లబ్దిదారులకు అందాల్సిన సంక్షేమ పథకాలు, రుణాలను కాజేస్తున్నారనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

తెలంగాణలో రేషన్‌కార్డు కలిగివున్న దాదాపు 8 లక్షలకుపైగా కుటుంబాలకు ఏటా 25 లక్షల ఆదాయం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వం గుర్తించింది. వీరిపై స్థానికంగా ఉండే విపక్ష పార్టీల నేతలు ఫిర్యాదులు చేశారు. వీరంతా ఏటా దాదాపుగా 1.50 లక్షల మెట్రిక్‌ టన్నుల ఉచిత బియ్యం తీసుకుని రేషన్‌ మాఫియాకు ఇస్తున్నట్టు వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇంతటితో ఆగకుండా ఆయా సంక్షేమ శాఖలో పలు పథకాలు పొందడంతో పాటు, పిల్లల చదువుల కోసం రుణం తీసుకున్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని వినియోగించుకోవడంలో ముందు వరుసలో ఉన్నారు. రేషన్‌ బియ్యంతో వచ్చే ఆదాయంతో పాటు ప్రభుత్వ పథకాలు అప్పన్నంగా పొందినట్లు ఆరోపణలున్నాయి.

బీఆర్ఎస్‌ పాలనలో అడ్డగోలుగా కార్డులు మంజూరు చేశారు. ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో  కూడా కోటీశ్వరులు రేషన్‌ కార్డులను దర్జాగా పొందారు. ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకున్నవారి ఇంటింటికి వెళ్లి పరిశీలిన చేసి..మండలంలోని అధికారులు ముడుపులు ముట్టగానే చేతులు దులుపుకున్నట్లు తేలింది. ఇటీవలే కేంద్ర ఆహార, పంపిణీ శాఖ సహాయ మంత్రి పార్లమెంటులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.40 లక్షల రేషన్‌ కార్డులను తొలగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్టు ప్రకటించారు. కేంద్రం గుర్తించిన జాబితాను ఇప్పటికే తెలంగాణ పౌరసరఫరాల శాఖకు పంపినట్లు తెలిపింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కార్డులు పొందిన వారికి నోటీసులు జారీ చేసి, ఎందుకు తొలగిస్తున్నారో కూడా వివరించాలని పేర్కొంది. దీంతో జిల్లా పౌరసరఫరాల అధికారులు ఆ దిశగానే చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నారు.

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

