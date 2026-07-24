Ravneet Singh Resignation: కేంద్ర మంత్రి రవ్నీత్ సింగ్ బిట్టు శుక్రవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 75(2) ప్రకారం రాష్ట్రపతి ఈ రాజీనామాకు ఆమోదం తెలిపారు. రవ్నీత్ సింగ్ బిట్టు భారత ప్రభుత్వంలో రైల్వే శాఖ సహాయ మంత్రిగా, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ సహాయ మంత్రిగా పనిచేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రపతి భవన్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఆయన పంజాబ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత బీంత్ సింగ్ మనవడు, ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడిగా, రాజ్యసభ ఎంపీగా ఉన్నారు. అయితే రాజ్యసభ సభ్యునిగా ఆయన పదవీకాలం జూన్ నెలలోనూ ముగిసింది. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బిట్టు పోటీ చేసే అవకాశం ఉందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (AAP) అధికారంలో ఉన్న పంజాబ్ రాష్ట్రంలో వచ్చే ఏడాది గెలుపే లక్ష్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ పావులు కదుపుతుంది. దీంతో మాజీ పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి బియంత్ సింగ్ మనవడైన బిట్టును రంగంలోకి బీజేపీ దింపుతోంది. 2024లో బీజేపీలో చేరిన రవ్నీత్ సింగ్ లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. కాగా, కాంగ్రెస్ నేత కె.సి.వేణుగోపాల్ ఖాళీ చేసిన స్థానానికి సంబంధించి మిగిలిన పదవీకాలం కోసం ఆయన రాజస్థాన్ నుండి రాజ్యసభకు నామినేట్ అయ్యారు.
ఇటీవల దిల్జిత్ దోసాంజ్ నటించిన 'సట్లూజ్' చిత్రాన్ని బిట్టు బహిరంగంగా విమర్శించారు. రాజకీయ పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా అనేకమంది సిక్కు నాయకులు ఈ సున్నితమైన చిత్రం విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్న తరుణంలో, ఆయన దీనిని చిచ్చు పెట్టే ప్రయత్నంగా అభివర్ణించారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రవ్నీత్ సింగ్ను ఎన్నికలు పూర్తయ్యే వరకు బీజేపీ దూరం పెడుతుందా అనే అనుమానాలు తలెత్తుతున్నాయి.
పంజాబ్ ఓటర్ల శాతం..
పంజాబ్ ఓటర్లలో సిక్కులు అతిపెద్ద వర్గంగా (జనాభాలో దాదాపు 58 శాతం) ఉన్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానంలో 39 శాతంతో హిందువులు ఉన్నారు. రాష్ట్రంలో కోటి మందికి పైగా ప్రజలు హిందూ మతాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఇది రెండవ అతిపెద్ద మతపరమైన వర్గంగా నిలిచింది. పంజాబ్లోని మూడవ ఓటర్ల వర్గం దళిత సమాజం (జనాభాలో దాదాపు 32 శాతం), ఆ తర్వాత సుమారు 16 శాతం అంచనాతో OBC వర్గం ఉంది.
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