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Ravneet Singh Resign: కేంద్ర మంత్రి పదవికి రవ్‌నీత్ సింగ్ రాజీనామా..రాష్ట్రపతి ఆమోదం..!

Ravneet Singh Resignation: కేంద్ర మంత్రి రవ్‌నీత్ సింగ్ బిట్టు శుక్రవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ప్రధానమంత్రి సలహా మేరకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించారు. రాబోయే పంజాబ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకే అతను రాజీనామా చేసినట్లు బీజేపీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 24, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:05 PM IST
Ravneet Singh Resign: కేంద్ర మంత్రి పదవికి రవ్‌నీత్ సింగ్ రాజీనామా..రాష్ట్రపతి ఆమోదం..!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Ravneet Singh Resign: కేంద్ర మంత్రి పదవికి రవనీత్ సింగ్ రాజీనామా..రాష్ట్రపతి ఆమోదం..!
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