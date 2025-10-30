English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Fake 500 Note: భారీగా పెరిగిన రూ.500 నకిలీ కరెన్సీ..కుప్పలు తెప్పలుగా మార్కెట్లోకి వచ్చాయి జాగ్రత్త!

Fake 500 Note: భారీగా పెరిగిన రూ.500 నకిలీ కరెన్సీ..కుప్పలు తెప్పలుగా మార్కెట్లోకి వచ్చాయి జాగ్రత్త!

RBI Advisory Counterfeit 500 Rupee Notes: భారతదేశంలో రూ.2,000 నోట్లను ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత కొత్త నకిలీ రూ.500 నోట్ల చెలామణి గణనీయంగా పెరిగింది. నకిలీలు ఇప్పుడు విస్తృతంగా చెలామణి అవుతున్న రూ.500 నోట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 30, 2025, 01:12 PM IST

RBI Advisory Counterfeit 500 Rupee Notes: భారతదేశంలో రూ.2,000 నోట్ల రద్దు తర్వాత ఒక సంవత్సరం తర్వాత.. కొత్త రూ.500 నోట్ల నకిలీ నోట్ల చెలామణి గణనీయంగా పెరిగింది. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆర్థిక వ్యవహారాల శాఖ విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం, ప్రస్తుతం దేశంలో చెలామణిలో ఉన్న అత్యంత నకిలీ కరెన్సీ రూ.500 నోటుగా ఉంది.

2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మహాత్మా గాంధీ సిరీస్ రూ. 500 నకిలీ నోట్ల సంఖ్య 1,17,722 కు పెరిగింది. గత సంవత్సరాల్లో గుర్తించిన సంఖ్యతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 91,110 నకిలీ నోట్లు గుర్తించారు. 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 85,711 నకిలీ నోట్లు గుర్తించగా.. ఇప్పుడు 2024-25 ఆర్థిక ఏడాదిలో 1,17,722 నకిలీ నోట్లు గుర్తించారు.

చలామణి నుంచి ఉపసంహరించుకున్న నకిలీ రూ.2,000 నోట్ల సంఖ్య తగ్గిన తర్వాత.. నకిలీ రూ.500 నోట్ల సంఖ్య పెరిగింది. వాటిని చలామణి నుంచి ఉపసంహరించుకున్నప్పుడు నకిలీ రూ.2,000 నోట్ల ప్రసరణ గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది. 2022-23 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 9,806గా ఉన్న నకిలీ రూ.2,000 నోట్ల సంఖ్య 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 26,035కి పెరిగింది. అయితే, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ సంఖ్య 3,508కి బాగా తగ్గింది. నకిలీలు తమ దృష్టిని చలామణిలోకి రాని రూ.2,000 నోట్ల నుండి విస్తృతంగా చెలామణిలోకి వచ్చిన రూ.500 నోట్ల వైపు మళ్లించారని ఈ డేటా చూపిస్తుంది. 

చిన్న డినామినేషన్ నోట్లలో భిన్నమైన ధోరణి కనిపించింది. 2020-21 ఆర్థిక సంవత్సరంలో నకిలీ రూ.100 నోట్ల సంఖ్య 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 1,10,736 నుండి 51,069కి తగ్గింది. అదే సమయంలో, నకిలీ రూ.200 నోట్ల సంఖ్య అదే కాలంలో 24,245 నుండి 32,660కి పెరిగింది. 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అన్ని డినామినేషన్ల నకిలీ నోట్లు కనుగొనబడ్డాయి. ఇది 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2,17,396కి కొద్దిగా తగ్గింది. అయితే ఇప్పుడు కొత్త సిరీస్ రూ.500 నోట్లు నకిలీ కరెన్సీ చెలామణిలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. అయితే పాత మహాత్మా గాంధీ సిరీస్ రూ.500 నోట్లు 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఐదుసార్లు మాత్రమే గుర్తించగా.. అవి దాదాపు చెలామణి నుండి అదృశ్యమయ్యాయి.
 
నకిలీ నోట్ల చెలామణిని నియంత్రించడానికి భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) సహకారంతో కరెన్సీ నోట్ల భద్రతా లక్షణాలను నిరంతరం సమీక్షిస్తున్నట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా చట్టం.. 1934లోని సెక్షన్ 25 ప్రకారం నకిలీ నోట్లను నివారించేందుకు కొత్త డిజైన్లు, భద్రతా మెరుగుదలలను ప్రవేశపెట్టడం నిరంతర ప్రక్రియ అని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

Also Read: Rohit Sharma: రోహిత్ శర్మ ఈజ్ బ్యాక్..టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌ గిల్‌నే వెనక్కినెట్టాడు..ఇప్పుడు హిట్‌మ్యాన్ నెం.1..!

Also Read: Kisan Pension: రైతులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.3,000 పెన్షన్..కేవలం రైతులు మాత్రమే దీనికి అర్హులు!

 

