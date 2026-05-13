/Sanjay Malhotra: పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు తప్పక పొవచ్చు.. బాంబు పేల్చిన ఆర్బీఐ గవర్నర్..

Rbi governor Sanjay Malhotra sensational comments on petrol diesel price hike in india: మిడిల్ ఈస్ట్ లో నెలకొన్ని ఉద్రిక్తలతో ప్రపంచ దేశాలన్ని విల విల్లాడిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా భారత్ కూడా పెట్రోల్, డీజీల్, ఎల్పీజీల కొరతతో తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంది. ఇటీవల తరచుగా పెట్రోల్ డీజీల్ ధరలు పెరుగుతాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత దీనిపై మరింత రచ్చ నడుస్తొంది. కేంద్రం దీనిపై ఇప్పటికే పెట్రోల్, డీజీల్ ధరల పెంపుదల ఉండదని చెప్తున్నా కూడా ఎక్కడో కఠిన నిర్ణయం ప్రకటించే అవకాశంలేకపోలేదని జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. దీనికి బలాన్ని చేకూర్చేలా ఇటీవల ప్రధాని మోదీ పొదుపు సూత్రాలు చెప్పడం దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర దుమారంగా మారింది.
ఏడాది పాటు బంగారం కొనొద్దని, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆన్ లైన్ మీటింగ్ లు చేసుకొవాలని, విదేశీ ప్రయాణాల వాయిదా, స్వదేశీ వస్తువులను ఉపయోగించడం వంటి పలు సలహాలు ఇచ్చారు . దీంతో మరోసారి లాక్ డౌన్ విధిస్తారా ఏంటని రచ్చ మొదలైంది. దీనిపై కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖా మంత్రి మాట్లాడుతూ పెట్రోల్ , డీజిల్ ధరల పెంపుదల ఉండదని స్పష్టం చేశారు. మన దేశంలో ఇంధనం నిల్వలకు కొరత లేకున్న, భవిష్యత్తులో సవాళ్లకు సిద్దంగా ఉండాలన్నారు. ప్రధాని మోదీ చేసిన పొదుపు సూత్రాలను వెక్ అప్ కాల్ గా భావించాలన్నారు. ఈ వివాదాల నడుమ ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా చేసిన వ్యాఖ్యలు సామాన్యులకు షాక్ ఇచ్చేదిగా మారాయి.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా స్విట్జర్లాండ్లో స్విస్ జాతీయ బ్యాంక్, అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి సంస్థ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో పశ్చిమాసియాలొ నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్దం ఇలానే కొనసాగితే చాలా నష్టాలు సంభవిస్తాయన్నారు భారత్ విషయానికి వస్తే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపుదల తప్పక పోవచ్చన్నారు. ఇప్పటికే ముడి చమురు కోసం 85 శాతం ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతుల మీధ ఆధార పడుతున్నామన్నారు.
ఇప్పటికే చమురు సంస్థలు రోజుకు వెయ్యి కోట్ల మేర నష్టపోతున్నాయని అన్నారు. అంతే కాకుండా.. అంతర్జాతీయ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్ 110 డాలర్లకు చేరుకుందన్నారు. దీంతో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల పెంపు మాత్రం తప్పక పొవచ్చని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా తెల్చి చెప్పారు. ఈ వ్యాఖ్యలు దేశంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే కేంద్రం బంగారం కస్టమ్స్ సుంకం 6 శాతం నుంచి 15 శాతానికి పెంచింది. దీంతో బంగారం ధరలు చుక్కలను తాకాయి.
