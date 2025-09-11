RBI Notification: RBI చరిత్రలో బంపర్‌ నోటిఫికేషన్‌.. రూ.125,000 జీతంతో మీ ప్రాంతీయ శాఖలోనే జాబ్‌..

RBI Grade B Notification 2025 OUT: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) తన చరిత్రలోనే బంపర్ నోటిఫికేషను విడుదల చేసింది. మొత్తంగా 120 పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రధానంగా ఇందులో జాబ్ కొడితే ఏకంగా లక్షల్లో జీతంతో పాటు సొంత రాష్ట్రంలోనే సులభంగా జాబ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రేడ్ బి రెక్రూట్మెంట్ 2025 విడుదల చేసింది. ఆన్లైన్ లో సులభంగా ఈనెల 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు .
పోస్టుల ఖాళీలు..
RBI ఆఫీసర్ గ్రేడ్ బి(DR) జనరల్ లో 83 పోస్టులు
డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పాలసీ రీసెర్చ్ లో 17 పోస్టులు
స్టాటిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ 20 పోస్టులు భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది
ఈ పోస్టులకు మీరు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే సంబంధించిన సబ్జెక్టులో అర్హత కలిగి ఉండాలి. ఏదైనా డిగ్రీ 60% మార్కులతో పాసై ఉండాలి. ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి అయితే 50%. లేదా పీజీలో 55% మార్పులు పొంది వుండాలి. దీంతోపాటు సిఏ ఫైనల్ లేదా దానికి సమంగా ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచిటెక్నికల్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి.
DEPR స్ట్రీమ్ లో అయితే ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్, ఎకనామెట్రిక్స్ దానికి సంబంధించి మాస్టర్ డిగ్రీ 55% మార్కులు పొంది ఉండాలి.
PGDM లేదా ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ లేదా రీసెర్చ్ టీచింగ్ అనుభవం కలిగి ఉండాలి
డీఎస్ఐఎం స్ట్రీమ్ అయితే మ్యాథ్స్, మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్, స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధిత సబ్జెక్టులో 55% మార్కులు మాస్టర్స్ లో పొంది ఉండాలి.
RBI గ్రేడ్ బి పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం...
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రేట్ బీ నోటిఫికేషన్ కు దరఖాస్తు ఆన్లైన్లో చేసుకోవాలి. ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ అయినా rbi.org.in ఓపెన్ చేయాలి. అందులో హోమ్ పేజీలో 'కెరీర్స్' బటన్ క్లిక్ చేయండి. అక్కడ 'అప్లై ' ఎంపిక చేసి మీ ముందు రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ కనిపిస్తుంది. క్షుణ్ణంగా చదివి నమోదు చేయండి. ఆ తర్వాత ప్రివ్యూ క్రియేట్ అకౌంట్ బటన్ క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది. మీ వ్యాలిడి ఇమెయిల్ ఐడి ,మొబైల్ నెంబర్ ,పాస్వర్డ్ తో లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ మీరు ఆర్బీఐ గ్రేట్ బి ఆన్లైన్ ఫారం నమోదు చేయాలి. ఫోటో, సిగ్నేచర్ అప్లోడ్ చేయాలి. అక్కడ మీ వివరాలను నమోదు చేసిన తర్వాత ఫీజు చెల్లించి అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోండి. ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ముందుగానే ప్రిపేర్ అవడం మొదలుపెట్టండి. తద్వారా సులభంగా జాబ్ కొట్టొచ్చు.
