English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RBI Notification: RBI చరిత్రలో బంపర్‌ నోటిఫికేషన్‌.. రూ.125,000 జీతంతో మీ ప్రాంతీయ శాఖలోనే జాబ్‌..

RBI Grade B Notification 2025 OUT: రిజర్వ్‌ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) గ్రేడ్ బి రెక్రూట్‌మెంట్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ 2025 నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా 120 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. ఆన్‌లైన్లో సులభంగా సెప్టెంబర్ 10 నుంచి ఈ విండో ఓపెన్ అయింది. సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 11, 2025, 01:43 PM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
RBI Notification: RBI చరిత్రలో బంపర్‌ నోటిఫికేషన్‌.. రూ.125,000 జీతంతో మీ ప్రాంతీయ శాఖలోనే జాబ్‌..

RBI Grade B Notification 2025 OUT: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) తన చరిత్రలోనే బంపర్ నోటిఫికేషను విడుదల చేసింది. మొత్తంగా 120 పోస్టుల భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రధానంగా ఇందులో జాబ్ కొడితే ఏకంగా లక్షల్లో జీతంతో పాటు సొంత రాష్ట్రంలోనే సులభంగా జాబ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రేడ్ బి రెక్రూట్‌మెంట్ 2025 విడుదల చేసింది. ఆన్‌లైన్ లో సులభంగా ఈనెల 30వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు .

Add Zee News as a Preferred Source

 పోస్టుల ఖాళీలు..
RBI ఆఫీసర్ గ్రేడ్ బి(DR) జనరల్ లో 83 పోస్టులు
డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పాలసీ రీసెర్చ్ లో 17 పోస్టులు 
స్టాటిక్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ 20 పోస్టులు భర్తీకి శ్రీకారం చుట్టింది

 ఈ పోస్టులకు మీరు కూడా దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే సంబంధించిన సబ్జెక్టులో అర్హత కలిగి ఉండాలి. ఏదైనా డిగ్రీ 60% మార్కులతో పాసై ఉండాలి. ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి అయితే 50%. లేదా పీజీలో 55% మార్పులు పొంది వుండాలి. దీంతోపాటు సిఏ ఫైనల్ లేదా దానికి సమంగా ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచిటెక్నికల్ డిగ్రీ కలిగి ఉండాలి.

DEPR స్ట్రీమ్ లో అయితే ఎకనామిక్స్, ఫైనాన్స్, ఎకనామెట్రిక్స్ దానికి సంబంధించి మాస్టర్ డిగ్రీ 55% మార్కులు పొంది ఉండాలి.

PGDM లేదా ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ లేదా రీసెర్చ్ టీచింగ్ అనుభవం కలిగి ఉండాలి 

డీఎస్ఐఎం స్ట్రీమ్ అయితే మ్యాథ్స్‌, మ్యాథమెటికల్ ఎకనామిక్, స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధిత సబ్జెక్టులో 55% మార్కులు మాస్టర్స్ లో పొంది ఉండాలి. 

RBI గ్రేడ్ బి పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం...
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రేట్ బీ నోటిఫికేషన్ కు దరఖాస్తు ఆన్‌లైన్లో చేసుకోవాలి. ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ అయినా rbi.org.in ఓపెన్ చేయాలి. అందులో హోమ్ పేజీలో 'కెరీర్స్' బటన్ క్లిక్ చేయండి. అక్కడ 'అప్లై ' ఎంపిక చేసి మీ ముందు రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్ కనిపిస్తుంది. క్షుణ్ణంగా చదివి నమోదు చేయండి. ఆ తర్వాత ప్రివ్యూ క్రియేట్ అకౌంట్ బటన్ క్లిక్ చేసి రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయండి. రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ పూర్తయిపోయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఉంటుంది. మీ వ్యాలిడి ఇమెయిల్ ఐడి ,మొబైల్ నెంబర్ ,పాస్వర్డ్‌ తో లాగిన్ అవ్వాలి. అక్కడ మీరు ఆర్‌బీఐ గ్రేట్ బి ఆన్‌లైన్ ఫారం నమోదు చేయాలి. ఫోటో, సిగ్నేచర్ అప్‌లోడ్ చేయాలి. అక్కడ మీ వివరాలను నమోదు చేసిన తర్వాత ఫీజు చెల్లించి అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోండి. ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ముందుగానే ప్రిపేర్ అవడం మొదలుపెట్టండి. తద్వారా సులభంగా జాబ్ కొట్టొచ్చు.

Read more: ప్రతినెలా రూ.3000 పింఛను.. రూ.200000 బీమా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న బంపర్‌ స్కీమ్‌..

Read more: దీపావళికి ముందే పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 విడుదల.. ఈ పని పూర్తి చేశారా?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

RBI Grade B Notification 2025RBI Grade B Recruitment 2025RBI Jobs 2025RBI Grade B Apply Online

Trending News