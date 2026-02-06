RBI MPC Meet 2026: మధ్యతరగతి ఆశలపై నీళ్లు చల్లిన RBI! రెపో రేటు మార్పులేదు, కారణాలివే..!

RBI Repo Rate Unchanged: నేడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ద్రవ్య విధాన సమీక్ష (MPC)నిర్వహించింది. ఇక మొన్నటి నుంచి ఈ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ఈరోజు రెపో రేటుపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన కోసం మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఎదురు చూశాయి. వారికి బ్యాడ్ న్యూస్ అనే చెప్పవచ్చు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(RBI) రెపో రేటులో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. 5.25 శాతం వద్దే కొనసాగుతుందని ప్రకటించింది. ఇక భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మెరుగైన స్థితిలో ఉందని ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా అన్నారు. ప్రధానంగా అమెరికా, యూరప్ దేశాలతో జరిగిన వాణిజ్య ఒప్పందం నేపథ్యంలో భారతదేశం అభివృద్ధి వేగం పుంజుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్బీఐ ఎంపీసీ కమిటీ రెపో రేటును తట్టస్థంగా ఉంచాలని ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించిందన్నారు.
ఇక ఆర్బీఐ రెపో రేటులో ఎలాంటి మార్పులు చేయకుండా 5.25 శాతం వద్దనే కొనసాగించింది. అయితే ఆర్బీఐ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బ్యాంకు వడ్డీరేట్లపై ఎలాంటి ఉపశమనం మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాలకు కలిగించవు. చాలామంది ఈ నిర్ణయం తర్వాత రుణాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఇది తీవ్ర నిరాశను మిగిల్చింది. వడ్డీ రేట్లు యథావిధిగా కొనసాగించింది. ప్రధానంగా గృహ, కారు రుణాలలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు. దీంతో పాటు ఈఎంఐల వడ్డీపై కూడా ఎలాంటి తగ్గింపు ఉండదు.
అయితే 2025 డిసెంబర్ 6 జరిగిన ఈ ద్రవ్య విధాన కమిటీ సమావేశంలో మాత్రం రేపు 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించింది. దాంతో 5.25 కు చేరింది. ఇది కూడా ఆర్బీఐ గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలో జరిగింది. ఆ తగ్గింపునకు కూడా ఏకగ్రీవంగా మద్దతు ఇచ్చారని గవర్నర్ తెలిపారు. అయితే 2024 ఫిబ్రవరి నుంచి డిసెంబర్ మధ్యలో రేపు 1.25% వరకు దిగొచ్చింది.
రేపు రేటు అంటే ఏంటి?
ఈరోజు ఆర్బీఐ ద్రవ్య విధాన కమిటీ రెపోరేటు ప్రకటించింది. అయితే రెపోరేటు అంటే ఆర్బీఐ నుండి బ్యాంకులు తీసుకునే వడ్డీ రేటును పిలుస్తారు. ఈ రేటు స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు ఈఎంఐల వడ్డీ రేటు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఫ్లోటింగ్ రేటులో ఉంటే ఈఎంఐ మారదు. అంటే బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకొని ఇల్లు, కార్లు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈ వడ్డీ రేట్లు మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగుతాయి. ఎలాంటి తగ్గింపు ఉండదు. తదుపరి పాలసీ ఏప్రిల్ వరకు వేచి ఉండాల్సిందే.
ఇక ఆర్బీఐ గవర్నర్ మాట్లాడుతూ.. ద్రవ్యోల్భనం తగ్గుతున్నప్పటికీ కూరగాయలు, ధాన్యాలు వంటి ఆహార పదార్థాల్లో హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఇంకా తగ్గించలేదని అన్నారు. దాన్ని నాలుగు శాతం తీసుకురావడమే ఆర్బీఐ లక్ష్యంగా ప్రకటించారు. ఇక 2026 ఆర్బీఐ మొదటి ఈ ద్రవ్య విధాన కమిటీ సమావేశం గవర్నర్ సంజయ్ మల్హోత్రా నేతృత్వంలో నిర్వహించారు. ఫిబ్రవరి 1న కేంద్ర ప్రభుత్వం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత నాలుగో తేదీ నుంచి ఆర్బీఐ ఎంపీసీ మీటింగ్ జరుగుతూ వస్తోంది. ఈరోజు రెపో రేటు పై కీలక ప్రకటన చేశారు. ఇక గత సంవత్సరం ఆర్బీఐ రెపో రేటు 0.25% తగ్గించిన సంగతి తెలిసిందే. 2025లో మొత్తంగా రెపో రేటు నాలుగు సార్లు మార్పులు చేసింది. ఫిబ్రవరి 2025 నుంచి 125 బేసిస్ పాయింట్లకు చేరుకోవడంతో రేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించి.. 5.25 శాతానికి తగ్గించింది. ప్రస్తుతం మాత్రం యథావిధిగా తటస్థ వైఖరిని అనుసరించింది. అయితే 2025- 26 మన భారతదేశ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ 5.3 శాతానికి పెరుగుతుందని ఈ కేంద్ర బ్యాంకు అంచనా వేస్తోంది. ఇది ప్రధానంగా దేశీయ డిమాండ్ వేగంగా దేశ అభివృద్ది జరుగుతుందని బలమైన విశ్వాసాన్ని కూడా ప్రతిబింబిస్తుందని ఆర్బీఐ గవర్నర్ అన్నారు.
