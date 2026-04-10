RBI: రిజర్వ్‌బ్యాంక్‌ సరికొత్త ప్రతిపాదన.. రూ.10,000 దాటి డబ్బు చెల్లిస్తే, అప్పటి వరకు ఆగాల్సిందే!

RBI 1 Hour Wait Time For UPI Payments: డిజిటల్ మోసాలకు చెక్ పెట్టేందుకు ఆర్‌బీఐ సరికొత్త రూల్ తీసుకురానుంది. ఇకపై రూ.10,000 మించి డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ చెల్లిస్తే రిసీవర్ ఖాతాలో ఆ నగదు జమ అయ్యేందుకు ఒక గంట సమయం పట్టేలా రూల్ తీసుకురానుంది. ఈ లోగా మనీ పంపినవారు వద్దనుకుంటే ఆ బదిలీని రద్దు చేసుకోవచ్చు. ఇది డిజిటల్‌ మోసాలకు చెక్‌ పెడుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 10, 2026, 08:19 AM IST

7
RBI 1 Hour Wait Time For UPI Payments: ఆన్‌లైన్ మోసాలను అరికట్టేందుకు ఆర్‌బీఐ కొత్త ఎప్పటికప్పుడు ఖాతాదారుల భద్రత కోసం ప్రతిపాదనాలు తీసుకువస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఆర్‌బీఐ కొత్త ప్రతిపాదన కూడా తీసుకువచ్చింది. ఇది ఆన్‌లైన్‌ మోసాలకు చెక్‌ పెట్టేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగ పడుతుంది. ఇకపై పదివేలకు మించి డబ్బులు ఎవరికైనా పంపిస్తే వారి ఖాతాలో జమ అవ్వడానికి దాదాపు గంట సమయం పడుతుంది . ఈ కొత్త రూల్‌తో ఆన్‌లైన్ మోసాలకు చెక్ పెట్టవచ్చు. ఒకవేళ మనీ పంపినవారు వద్దనుకుంటే ఆ బదిలీ రద్దు చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నారు. బ్యాంకుల అనుమానాస్పద లావాదేవీల పై అలర్ట్ చేస్తాయి. మర్చంట్ రికవరీ, చెక్ పేమెంట్స్‌కు ఇది వర్తించదు. దీనిపై మే 8 వరకు ఆర్‌బీఐ అభిప్రాయాలు స్వీకరించనుంది. 

ఎప్పటికప్పుడు ఖాతాదారుల భద్రత కోసం ఆర్‌బీఐ నిరంతర డబ్బు చెల్లింపు విధానంలో కృషి చేస్తూనే ఉంది. తాజాగా యూపీఐ రోజువారీ లావాదేవీలపై కూడా ఈ ప్రభావం చూపుతుంది. రూ. 10,000 కంటే ఎక్కువ యూపీఐ ద్వారా చెల్లించిన వారికి మాత్రమే ఇది వర్తిస్తుంది. అంటే ప్రధానంగా డబ్బు వెంటనే బదిలీ కాకుండా ఇది నిలిపివేస్తుంది. పంపినవారు వద్దనుకుంటే వాటిని రద్దు చేసుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తుంది.

 కొత్త రూల్ ఎందుకు?
ప్రధానంగా ఆన్‌లైన్ మోసాలు ఎక్కువగా పెరిగిపోవడంతో ఈ కొత్త రూల్ ప్రతిపాదన చేసింది. 2021 నుంచి సుమారు రూ.550 కోట్ల విలువైన మోసాలు నమోదయ్యాయి. ఇక 2025 లో రూ.22 వేల కోట్లు. ఇందులో 98 శాతానికిపైగా పదివేల కంటే ఎక్కువ లావాదేవీల్లోనే ఈ మోసాలు జరిగాయి. అందుకే ఈ కొత్త ప్రతిపాదన తీసుకువచ్చింది. 

 అంతేకాదు హ్యాకర్స్ ప్రజలను బయట భయపెడుతూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకునేలా ఒత్తిడి చేస్తారు వారు తేరుకునే లోగా డబ్బు అయిపోతుంది ఇలా గంట సమయం పెడితే వారు రద్దు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది గంట వ్యవధిలో మోసగాడిపై ఒత్తిడిని తగ్గించగలదు అర్థం చేసుకొని చెల్లించిన వారు మోసాన్ని అరికట్టగలరు 

 అయితే యూపీఐకు ఇది అతిపెద్ద సవాలుగా పరిగణిస్తోంది. డబ్బు ఆలస్యం అవ్వడం వల్ల కొంతమంది వినియోగదారులపై దీని ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కేవలం భద్రత కోసం ఈ ఫీచర్ ని తీసుకోవాల్సిన ఇది అమలు చేస్తే మాత్రం డబ్బు వెంటనే క్రెడిట్ కావాల్సిన వారు ఇబ్బందులు పడాల్సి రావచ్చు. డబ్బు సురక్షితంగా ఉంటుంది. కానీ ఆలస్యం అవుతుంది. 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

