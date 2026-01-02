English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Rs 500 Currency: రూ.500 నోట్ల రద్దు వార్త కలకలం.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

Rs 500 Currency: రూ.500 నోట్ల రద్దు వార్త కలకలం.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

Rs 500 Currency Notes Will Discontinue The Circulation By March 2026 Here Fact Check: మరోసారి రూ.500 నోట్ల రద్దు చేస్తారనే వార్త కలకలం రేపుతోంది. ఈ అంశంపై వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఏటీఎం కేంద్రాలలో రూ.500 ఉండదనే వార్తకు స్పష్టత నిచ్చింది. పీఐబీ విడుదల చేసిన ప్రకటన ఇలా ఉంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 2, 2026, 05:04 PM IST

Trending Photos

Bank Holidays: న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా రేపు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..?
5
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holidays: న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా రేపు బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..?
LPG Price 1 January: నూతన సంవత్సరంలో వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర..!!
5
LPG rates India
LPG Price 1 January: నూతన సంవత్సరంలో వినియోగదారులకు బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరిగిన ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర..!!
School Holiday: రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన చలిగాలులు..స్కూళ్లకు మరో 3 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..బయటకు రావొద్దు!
6
School Holiday
School Holiday: రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన చలిగాలులు..స్కూళ్లకు మరో 3 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..బయటకు రావొద్దు!
Dandruff: చుండ్రు సమస్యకు అమ్మమ్మ కాలం నాటి అద్భుతమైన పద్ధతి
5
Dandruff
Dandruff: చుండ్రు సమస్యకు అమ్మమ్మ కాలం నాటి అద్భుతమైన పద్ధతి
Rs 500 Currency: రూ.500 నోట్ల రద్దు వార్త కలకలం.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

PIB Fact Check: మళ్లీ నోట్ల రద్దు ఉంటుందనే వార్తలు చర్చనీయాంశంగా మారుతున్నాయి. రూపాయి విలువ పడిపోతున్న క్రమంలో రూపాయికి చేయూతనిచ్చేలా ఆర్థిక శాఖ చర్యలు తీసుకుంటుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నోట్ల రద్దు చేయనుందనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రూ.500 నోటు ఏటీఎం కేంద్రాలలో ఇకపై ఉండబోదని తెలుస్తుండడంతో ప్రజలు ఆందోళనలో ఉన్నారు. దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఈ ప్రచారాన్ని ఖండించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Barse Deva: మావోయిస్టులకు ఎదురుదెబ్బ.. అగ్ర నేత బర్సే దేవా లొంగుబాటు

2026 మార్చి నాటికి ఏటీఎంల నుంచి రూ.500 నోట్లు నిలిచిపోతాయంటూ ప్రచారం విస్తృతంగా జరుగుతోంది. ఇది విన్న ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్న వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ ప్రచారాన్ని ఖండించింది. మార్చి వరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రూ.500 నోట్ల చలామణిని నిలిపివేస్తుందంటూ వార్త చక్కర్లు కొడుతోంది. కొన్ని సోషల్ మీడియా పోస్టులు వైరల్‌ అవుతుండడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఆ ప్రచారాన్ని ఖండించింది. నోట్ల రద్దు అలాంటిదేమీ లేదని కొట్టిపారేసింది. ఇది పూర్తిగా అసత్య ప్రచారమని స్పష్టం చేసింది.

Also Read: New Year Tragedy: న్యూ ఇయర్‌లో విషాదం.. కేక్‌ కోసి విషం కలిపిన అన్నం తిన్న తల్లీ, బిడ్డలు

రూ.500 నోట్ల రద్దుపై పీఐబీ ఫ్యాక్ట్‌చెక్‌ విభాగం కీలక ప్రకటన చేసింది. రూ.500 నోట్ల నిలుపుదల అనే అంశంపై తాము ఎలాంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదని ప్రకటించింది. ఆర్‌బీఐ అలాంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదని స్పష్టం చేసింది. రూ.500 నోట్ల నిలుపుదల వార్తలు అలాంటివి ఏమీ లేవని ఫ్యాక్ట్‌ చెక్‌లో తెలిపింది. రూ.500 నోట్లు చట్టబద్ధంగానే చెల్లుబాటవుతాయని ప్రకటన చేసింది. సోషల్‌ మీడియాలో.. మీడియాలో రూ.500 నోట్ల రద్దుపై జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అబద్ధమని ప్రకటనలో సమాచార శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు ఇలాంటి అసత్య వార్తలను నమ్మొద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది. ఏదైనా వార్తను నమ్మడం లేదా వాటిని వేరొకరికి షేర్‌ చేసే ముందు అధికారిక వర్గాల నుంచి ధ్రువీకరించుకోవాలని సూచించింది.

Also Read: Liquor Sales: మద్యంతో 2026కు స్వాగతం.. 3 రోజుల్లో రూ.1000 కోట్ల లిక్కర్‌ సేల్స్‌

కొన్నాళ్లుగా నోట్ల రద్దుపై తీవ్ర చర్చ జరుగుతోంది. గతంలో నోట్ల రద్దు చేయడంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. నోట్లు చలామణీలో లేకపోవడంతో ప్రజలు ఖర్చులు చేయలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మళ్లీ ఇప్పుడు రూ.500 నోట్ల రద్దు అంశం తెరపైకి రావడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందారు. తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఖండించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన ఇవ్వడంతో ప్రజలు ఊరట చెందారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rs 500 currency notesRBIATM CentersCurrency notesReserve Bank of India

Trending News