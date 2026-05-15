/Re NEET 2026: నీట్ అభ్యర్ధులకు శుభవార్త..ఫీజు తిరిగి చెల్లింపుతో పాటు 15 నిమిషాలు నిడివి పెంపు!

Re NEET 2026 Extra 15 Minutes: ఇటీవలే జరిగిన నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (నీట్ NEET) పేపర్ లీక్ నేపథ్యంలో దాన్ని తిరిగి నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. రీ-నీట్ ను 2026 జూన్ 21న నిర్వహించనున్నామని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్పష్టం చేశారు. అయితే ఈసారి పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులకు కొంతమేర ఊరట కలిగించారు. పరీక్ష రాసే విద్యార్థులకు 15 నిమిషాలు అదనంగా సమయం ఇస్తామని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు.
ఈ ఏడాది జరిగిన నీట్ పరీక్షకు సంబంధించిన ప్రశ్నాపత్రం ఇటీవలే లీక్ అయ్యిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఈ పరీక్షను రద్దు చేస్తూ నేషనల్ టెస్ట్ ఏజెన్సీ (ఎన్టీఏ) కీలక ప్రకటన చేసింది. దీంతో అప్పటివరకు పరీక్ష కోసం ప్రిపేర్ అయ్యి టైమ్ ధారపోసిన విద్యార్థులు, వారి తల్లీదండ్రుల ఊసూరుమన్నారు. అయితే ఈ పరీక్షను రద్దు చేసినా.. భారతదేశపు అతిపెద్ద వైద్య ప్రవేశ పరీక్షను ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా సజావుగా నిర్వహించడంలో విఫలమైనందుకు NTA, భారత ప్రభుత్వం.. ప్రజల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తును కేంద్ర ప్రభుత్వం సీబీఐకి అప్పగించగా.. ఇప్పుడు ఆ పరీక్షను తిరిగి నిర్వహించేందుకు ప్రణాళికను విడుదల చేశారు.
నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీక్ కేసులో ఇప్పటికే ఐదుగురు నిందితులను అరెస్టు చేశారు. మంగీలాల్ బివాల్, దినేష్ బివాల్, వికాస్ బివాల్, శుభమ్ ఖైర్నార్, యష్ యాదవ్ అనే నిందితులను CBI కోర్టు ముందు హాజరుపరిచింది. వారిని ఏడు రోజుల పాటు తమ కస్టడీకి అప్పగించాలని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టును కోరారు.
పరీక్షా కేంద్రం ఎంపిక ఎలా!
అభ్యర్థులు తమ పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఎంచుకోవడానికి వీలుగా వారికి ఒక వారం రోజుల సమయం ఇస్తామని మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తెలిపారు. తమ నివాసాన్ని మార్చుకున్న విద్యార్థులు, ప్రస్తుతం తాము నివసిస్తున్న నగరంలోనే పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఎంచుకోవడానికి వీలుగా ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
