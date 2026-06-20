Re-NEET Mental Health Tips: పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లే ముందు అభ్యర్థులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ భయాందోళనలకు గురికాకూడదు. ఆందోళన వల్ల సరైన సమాధానాలు రాయలేకపోవడమే కాకుండా, ప్రశ్నాపత్రం కూడా సరిగ్గా అర్థం కాదు. సైకాలజిస్టుల ప్రకారం, రీ-ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం అనే భావనతో పరీక్ష పాస్ అవుతామో లేదో అన్న ఆందోళన అభ్యర్థులలో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కోపం, నీరసం, ఆందోళన వంటివి రావడం వల్ల పరీక్షను సరిగ్గా అటెండ్ చేయలేకపోతారు.
ప్రతిసారి పరీక్ష రాయడం కష్టమే అయినప్పటికీ, కొత్తగా ప్రిపేర్ అయినట్టే మానసికంగా సిద్ధంగా ఉంటే పరీక్షను సులభంగా రాయవచ్చు. పరీక్ష సమయంలో కడుపు సమస్యలు, గుండె వేగం పెరగడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, తలనొప్పి, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు ఎదురైతే, పరీక్షా పత్రంపై దృష్టి పెట్టలేరు. ఒకవేళ పరీక్ష రాస్తున్న సమయంలో ఇలాంటి ఇబ్బందులు వస్తే, వెంటనే మీ తల్లిదండ్రులకు, స్నేహితులకు లేదా ఇన్విజిలేటర్కు సమాచారం అందించండి.
పరీక్షకు ముందు అభ్యర్థులు చేయాల్సిన పనులు:
NEET పరీక్ష రాసే విద్యార్థులు కనీసం 8 గంటల నిద్ర ఉండేలా చూసుకోవాలి. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు తగినంత నీరు తాగుతూ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి. పోషకాహారంతో కూడిన సమతుల్య ఆహారానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.. జంక్ ఫుడ్ , కెఫిన్ ఉన్న డ్రింక్స్ తీసుకోవడం తగ్గించాలి. ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి మ్యూజిక్ వినడం, డ్రాయింగ్, చిన్నపాటి వ్యాయామం, సైక్లింగ్, ప్రకృతితో సమయం గడపడం లేదా ఇష్టమైన వారితో మాట్లాడటం వంటివి చేయాలి. మెడిటేషన్ , మంత్ర పఠనం కూడా మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
మానసిక నిపుణుల ప్రకారం, మీరు పడుకోవాల్సిన సమయం కంటే తక్కువ నిద్రపోతే బ్రెయిన్ తప్పుగా స్పందించే అవకాశం ఉంది. మీరు ఈ పరీక్ష కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారు.. గత అనుభవం కూడా ఉంది కాబట్టి, ప్రశ్నల ఫార్మాట్ మీకు ముందే తెలుసు. కాబట్టి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండండి.
పరీక్ష సమయంలో యాంగ్జైటీ వస్తే..
పరీక్ష సమయంలో ఆందోళనగా అనిపిస్తే కాసేపు ఆగి, లోతైన శ్వాస తీసుకోండి. పరీక్షకు ముందు అతిగా చదవడం వంటివి చేయకండి. ఇతర అభ్యర్థులతో పేపర్ కఠినంగా ఉందనే చర్చల్లో పాల్గొనకండి. ప్రశ్నపత్రాన్ని మొత్తం ఒక్కసారిగా చదవకుండా, ఒక్కో ప్రశ్నపై దృష్టి పెట్టండి. ఏదైనా ఒక ప్రశ్నకు ఎక్కువ సమయం వృథా చేయకుండా, అది కష్టంగా అనిపిస్తే వెంటనే తదుపరి ప్రశ్నకు వెళ్లండి. మీకు సులభంగా అనిపించే ప్రశ్నలను ముందుగా పూర్తి చేయండి. "నేను బాగా ప్రిపేర్ అయ్యాను, బాగా రాస్తాను" అని సానుకూలంగా ఆలోచించండి.
పేపర్ అర్థం కాకపోతే ఏం చేయాలి?..
పరీక్ష సమయంలో కాసేపు పేపర్ అర్థం కాకపోతే, అది ఆందోళన వల్ల అని గుర్తించండి. వెంటనే పెన్, పేపర్ పక్కన పెట్టి, రెండు మూడు సార్లు దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోండి. చుట్టుపక్కల పరిసరాలను గమనిస్తూ, మళ్ళీ ప్రశ్నలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. "నేను బాగా చేయగలను" అని మనసులో అనుకోవడం వల్ల యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది. అలాగే ఒక చేతిని ఛాతిపై మరొక చేతిని కడుపుపై ఉంచండి.. కాళ్లను నేలకు బలంగా నొక్కి పట్టుకోవడం లేదా ముఖాన్ని చల్లని నీటితో కడుక్కోవడం వంటివి చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ నర్వస్ సిస్టమ్ మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి వస్తుంది. వైద్య పరీక్షలు రాసే అభ్యర్థుల కోసం హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చిన ఈ సూచనలు, ఆందోళన లేకుండా పరీక్షను సులభంగా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి