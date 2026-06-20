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Re-NEET Exam 2026: రీ-నీట్ రాసే విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ పోవాలంటే ఎక్స్‌పర్ట్స్ చెబుతున్న ఈ టిప్స్ పాటించండి!

Re-NEET Mental Health Tips: నేషనల్ టెస్టింగ్‌ ఏజెన్సీ ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న నీట్‌ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ (NEET UG) 2026 పరీక్ష రేపు, జూన్ 21వ తేదీన ఆదివారం నిర్వహిస్తున్నారు.. రీ-ఎగ్జామ్ (re-exam) రూపంలో నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో, అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి వెళ్లేటప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా ఉండాలని, ముఖ్యంగా శారీరకంగా, మానసికగా ఫిట్‌గా ఉండాలని సూచించడమైనది. దీనివల్ల మీరు పరీక్షను సులభంగా రాయగలుగుతారు. ఆరోగ్య నిపుణుల సలహాల ప్రకారం అభ్యర్థులు పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు ఇవే:

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 20, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:08 PM IST
Re-NEET Exam 2026: రీ-నీట్ రాసే విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ పోవాలంటే ఎక్స్‌పర్ట్స్ చెబుతున్న ఈ టిప్స్ పాటించండి!
Image Credit: Re-NEET Mental Health Tips:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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రీ-నీట్ రాసే విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఎగ్జామ్ టెన్షన్ పోవాలంటే..?
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