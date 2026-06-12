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RE NEET UG Exam 2026: జూన్ 21న నీట్ రాసే వారికి అలర్ట్.. పరీక్ష సమయం పెంపు, ఎన్టీఏ కీలక మార్పులు!

NTA Guidelines of RE-NEET UG Exam 2026: దేశవ్యాప్తంగా రీనీట్ పరీక్షను జూన్ 21వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు. ఈ పరీక్షా నిర్వహణ బాధ్యతలను నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) చేపట్టింది. అభ్యర్థుల సౌకర్యార్థం, మెరుగైన పరీక్షా అనుభవం కోసం ఎన్టీఏ కొన్ని మార్పులతో కూడిన మార్గదర్శకాలను విడుదల చేసింది. ఎటువంటి పక్షపాతం లేకుండా, అత్యంత భద్రతతో పరీక్షను నిర్వహించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేసినట్లు సమాచారం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 12, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:13 PM IST
RE NEET UG Exam 2026: జూన్ 21న నీట్ రాసే వారికి అలర్ట్.. పరీక్ష సమయం పెంపు, ఎన్టీఏ కీలక మార్పులు!
Image Credit: NTA Guidelines of RE-NEET UG Exam 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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జూన్ 21న నీట్ రాసే వారికి అలర్ట్.. పరీక్ష సమయం పెంపు, ఎన్టీఏ కీలక మార్పులు!
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