Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /NEET UG Result 2026: నీట్-2026 విద్యార్థులకు అలర్ట్..రీ-ఎగ్జామ్ ఫలితాలను విడుదల చేసేది ఆరోజే!

NEET UG Result 2026: నీట్-2026 విద్యార్థులకు అలర్ట్..రీ-ఎగ్జామ్ ఫలితాలను విడుదల చేసేది ఆరోజే!

Re-NEET UG Result 2026: దేశవ్యాప్తంగా వైద్యవిద్యకు ఎంట్రన్స్ టెస్టు‌గా భావించే నీట్ 2026 ఫలితాలు త్వరలోనే రానున్నాయి. జూలై 20న నీట్ ఫలితాలను విడుదల చేసేందుకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కసరత్తులు చేస్తున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 02, 2026, 04:42 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:42 PM IST
NEET UG Result 2026: నీట్-2026 విద్యార్థులకు అలర్ట్..రీ-ఎగ్జామ్ ఫలితాలను విడుదల చేసేది ఆరోజే!
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Capital Issue: 12 ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఏపీ రాజధానిపై నో క్లారిటీ! రాజధాని లేకపోవడానికి కారణం వాళ్లేనా?
YS Jagan Mohan Reddy38 min ago
2
Vanajeevi Ramaiah51 min ago
3
Oppo Reno 1654 min ago
4
Cobra Video56 min ago
5
YS Jagan Mohan Reddy1 hr ago