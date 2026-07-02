/NEET UG Result 2026: నీట్-2026 విద్యార్థులకు అలర్ట్..రీ-ఎగ్జామ్ ఫలితాలను విడుదల చేసేది ఆరోజే!

Re-NEET UG Result 2026: మే 3న జరిగిన నీట్ యూజీ పరీక్ష పేపర్ లీక్ వివాదాల కారణంగా రద్దైన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత జూన్ 21న నిర్వహించిన నీట్ యూజీ 2026 రీజన్ ఫలితాల కోసం దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూలై 20 లోగా ఈ పరీక్ష ఫలితాలను విడుదల చేసేందుకు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) కసరత్తు చేస్తుందని సమాచారం అందుతోంది. రాబోయే విద్యా సంవత్సరానికి ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు, త్వరగా ఫలితాలను ప్రకటించాలని ఎన్టీఏ లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని తెలుస్తోంది.
జూన్ 21వ తేదీన నిర్వహించిన నీట్ యూజీ 2026 రీ-ఎగ్జామ్ కు దేశవ్యాప్తంగా 20 లక్షలకు పైగా అభ్యర్థులు హాజరయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా 5440 కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా.. అలాగే విదేశాల్లో ఏర్పాటు చేసిన 14 కేంద్రాల్లో విద్యార్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. జూన్ 25వ తారీఖున తాత్కాలిక కీని విడుదల చేసి, జూన్ 28 వరకు అభ్యంతరాల స్వీకరణకు ఎన్టీఏ అవకాశం కల్పించింది.
ఫలితాల తర్వాత తదుపరి ప్రక్రియ..
NTA త్వరలోనే ఫైనల్ ఆన్సర్ కి నీ విడుదల చేయనుంది. అది వచ్చిన వెంటనే తొలి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఫలితాలు విడుదలైన వెంటనే మెడికల్ కౌన్సిలింగ్ కమిటీ (ఎంసీసీ) కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తుంది. నీట్ యూజీ పరీక్షలు అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు ఈ కౌన్సిలింగ్లో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు మెరిట్ ర్యాంకులు ఆధారంగా దేశంలో వివిధ వైద్య కళాశాలలో సీట్లు కేటాయించడం జరుగుతుంది.
గతేడాది 2025లో మే 4 జరిగిన పరీక్ష ఫలితాలు జూన్ 14లో విడుదలవగా.. జూలై 21 నుంచి కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఈ ఏడాది కూడా అదే తరహాలో స్టడీ సైకిల్ గా పెట్టుకొని అధికారులు శ్రమిస్తున్నారు.
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