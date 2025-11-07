500 Rupee Note Sale: గాంధీ బొమ్మ కలిగిన రూ.500 నోట్లతో.. రూ.40 లక్షల సంపాదించవచ్చు!

500 Rupee Note Sale Online Latest News: ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాత నోట్లను సేకరించి వారి సంఖ్య ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతూ వస్తోంది. కొంతమంది దీనినే ఫ్యాషన్గా మార్చుకొని పాత కరెన్సీతో పాటు అరుదైన నాణేలను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. దీంతో చాలామంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అరుదైన కరెన్సీతో పాటు కొన్నిరకాల నాణేలను సేకరించి.. రెండు లేదా మూడు నెలలకు ఒకసారి వేలాలు వేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమందైతే లక్షల రూపాయలు పెట్టి.. ఓల్డ్ కరెన్సీని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక వేలాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని పాత వస్తువులను విక్రయించే ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ కూడా అరుదైన కరెన్సీతో పాటు నాణేలను విక్రయించడం యాక్సెప్ట్ చేశాయి.
OLXతో పాటు ఈబై, కాయిన్ బజార్ డాట్ కామ్ లాంటి కొన్ని పాత వస్తువులను విక్రయించే వెబ్సైట్లలో జోరుగా భారతదేశంలో ఓల్డ్ కరెన్సీని విక్రయిస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని అరుదైన నోట్లనైతే కొంతమంది లక్షల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. కొత్త పాత నోట్లు తేడా లేకుండా అరుదుగా అనిపిస్తే నాలుగు నుంచి రూ.5 లక్షల రూపాయలకు అమ్మేస్తున్నారు. ఇలా ఇప్పటివరకు చాలామంది పాత నోట్లను విక్రయించారు. అయితే భారతీయుల్లో చాలామంది పాత నోట్లను అమ్మేస్తే.. ఇతర దేశస్తులు మాత్రం వీటిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ముఖ్యంగా అరబ్ దేశాలకు సంబంధించిన చాలా మంది పాత కరెన్సీని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత నోట్లు ఏవైనా లక్ష రూపాయలకు పైగానే పెట్టి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక ఇదే సిరీస్ కలిగిన కొత్త నోట్లను కూడా కొంతమంది లక్షల రూపాయలు పెట్టి అమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన రూ.100తో పాటు రూ.500 రూపాయల నోట్లనైతే నాలుగు లక్షల రూపాయలకు పైగా ధరతో అమ్మేస్తున్నారు. ఇప్పటికీ ఈ ebay డాట్ కంలో ఇప్పటికి చాలామంది ఇలా పాత నోట్లను విక్రయించారు.
మీ దగ్గర కూడా కొత్త రూ.500 రూపాయల నోటు ఉంటే సులభంగా ఆన్లైన్ ద్వారా అమ్మేయచ్చు. అయితే, ఈ నోటు అమ్మేయాలనుకుంటే తప్పకుండా దానిపై 786 సిరీస్ నెంబర్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ నెంబర్తో పాటు నోటు కొన్ని లక్షణాలు కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆ నోటిపై ఆర్బిఐకి సంబంధించిన లోగోతో పాటు గాంధీజీ చిత్రం క్లియర్గా కనిపించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనకవైపులా ఎర్రకోటకు సంబంధించిన చిత్రం కూడా ఉంటుంది. అలాగే దానిపై ఆర్బిఐ గవర్నర్ సంతకం కూడా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఉన్న నోటును eBayలో సింపుల్గా నాలుగు లక్షల రూపాయలకు అమ్మేయొచ్చు. ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర 10 ఉంటే రాత్రికి రాత్రే రూ.40 లక్షల సంపాదించవచ్చు.
నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం eBay, సోషల్ మీడియాలో నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు. అలాగే పాత నోట్ల అమ్మకాలు, కొనుగోలు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నేరం.
