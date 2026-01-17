English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
RBI Notification 2026: గుడ్ న్యూస్.. రూ.24 వేల జీతంతో.. RBI బ్యాంకులో ఉద్యోగాలు..

Reserve Bank of India Notification 2026: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద్ కేంద్రానికి సంబంధించిన 37 పోస్టులకు భర్తీ చేయబోతోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 17, 2026, 06:28 PM IST

RBI Notification 2026: గుడ్ న్యూస్.. రూ.24 వేల జీతంతో.. RBI బ్యాంకులో ఉద్యోగాలు..

Reserve Bank of India Notification 2026: ఎప్పటినుంచో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం చదువుతూ ఉన్నారా? అయితే మీకోసం శుభవార్త.. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దేశంలో ఉన్న నిరుద్యోగ యువతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సెకండరీ స్కూల్ పాసైన ప్రతి ఒక్కరు ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొంది. అయితే, ఈ ఉద్యోగాల్లో భాగంగా ఖాళీలు, ఉద్యోగ అర్హత, ఈ ఉద్యోగాలకు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలో? జీతాలు వివరాలు మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం..

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఉద్యోగాల భర్తీ కోసం గతంలో అక్టోబర్ 12వ తేదీన 5 సర్కిల్స్లో దాదాపు 572 ఆఫీస్ అటెండెంట్ ల నియామకాలకు అధికారిక నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా సర్కిల్లో వేరువేరు సంఖ్యలు ఖాళీలను అందుబాటులో ఉంచిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే.. ఇక హైదరాబాద్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫీస్ కు సంబంధించిన 37 ప్రత్యేకమైన అటెండెంట్ ఖాళీలను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు తెలిపింది. ఇక ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు ఏదైనా బోర్డు నుంచి సెకండరీ స్కూల్ ఉత్తీర్ణత కలిగిన సర్టిఫికెట్ను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా జనవరి ఒకటి 2026 సంవత్సరం ముందుకంటే సెకండరీ స్కూల్స్లో ఉత్తీర్ణత సాధించాల్సి ఉంటుంది.

ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారి వయోపరిమితికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. అభ్యర్థులు తప్పకుండా 18 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గరిష్టంగా 25 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలని నోటిఫికేషన్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పేర్కొంది. అలాగే ఇతర కేటగిరీలకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు వయోపరిమితిలో మార్పులు కూడా ఉన్నాయి.

ఇక ఈ ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థులకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినెల రూ.25 వేల జీతం అందించబోతోంది. అలాగే గరిష్టంగా అభ్యర్థులకు రూ.53 వేల వరకు జీతం చేరే అవకాశాలు ఉన్నాయని నోటిఫికేషన్లో RBI క్లియర్‌గా పేర్కొంది. ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన నియామక ప్రక్రియ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అర్హత కలిగిన ఉద్యోగ అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ రాత పరీక్షకు హాజరు కావలసి ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలు భాగంగా ప్రతి విభాగం నుంచి 30 మార్కులకు దాదాపు 30 పరీక్షల వరకు ఉంటాయి. ఇందులో ఉత్తీర్ణత పొందిన అభ్యర్థులకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉంటుంది.. ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ తర్వాత నియామకం ఉంటుందట్లు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపింది.

Also Read: EPS-95 Pension Hike: ఉద్యోగులకు పెన్షన్ ధమాకా..కనీస పెన్షన్ రూ.6,000కి పెంపు? బడ్జెట్‌లో ప్రకటన వచ్చే ఛాన్స్!

ఇక ఈ ఉద్యోగాలను అప్లై చేసుకోవాలనుకునేవారు నేరుగా ఆన్లైన్‌లో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్‌ను సందర్శించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ కనిపించే కొత్త దరఖాస్తును క్లిక్ చేసి అందులో అన్ని రకాల పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి.. ఫామ్ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఒక్కొక్క అభ్యర్థి నుంచి రూ.450 వరకు పరీక్ష ఫీజు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా(Reserve Bank of India)కు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 

ఇక ఈ దరఖాస్తు ప్రక్రియ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం.. 2026 సంవత్సరం జనవరి 15వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. చివరి తేదీ ఫిబ్రవరి నాలుగు వరకు ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు. కాబట్టి ఆసక్తి కలిగిన అభ్యర్థులు పైన పేర్కొన్న తేదీలోగా దరఖాస్తు చేసుకోవలసి ఉంటుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం కేవలం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైటు మాత్రమే సందర్శించాల్సి ఉంటుంది.
 

