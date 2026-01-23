Responsible Nations Index: RNI మొదటి స్థానంలో సింగపూర్.. 16వ స్థానంలో భారత్

Global South leadership India: పశ్చిమ దేశాల ఆధిపత్యంలో ఉన్న గ్లోబల్ సూచీలు భారత్ను చాలా ఏళ్లుగా తక్కువగా అంచనా వేస్తున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంపై వెనుకడుగు వేసిందనే అభిప్రాయాన్ని ఈ ర్యాంకింగ్స్ ముందుకు తెచ్చినా.. భూమి మీద ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితులకు అవి పూర్తిగా సరిపోలవని విమర్శలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా భావజాలం, పరిమిత నిపుణుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడే ఈ సూచీలు, భారతదేశం లాంటి విస్తారమైన, వైవిధ్యభరిత దేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో విఫలమవుతున్నాయన్న వాదన బలంగా వినిపిస్తోంది.
ఓటర్లు పెరగడం, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ, సంక్షేమ పథకాల వ్యాప్తి, డిజిటల్ సేవల వేగవంతమైన విస్తరణ, సామాజిక సమానత్వంపై సాగుతున్న ప్రయత్నాలు వంటి కొలిచే సాధ్యమైన పురోగతులను ఈ ర్యాంకింగ్స్ తరచూ పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇతరుల అంచనాలను మౌనంగా అంగీకరించకుండా.. గ్లోబల్ స్థాయిలో పాలన, ప్రజాస్వామ్యం, జాతీయ బాధ్యతలను ఎలా కొలవాలన్న దానిపై భారత్ ప్రశ్నలు వేయడం ప్రారంభించింది.
ఈ ఆలోచనకు బీజం 2022లో పడింది. ఆర్థికవేత్త సంజీవ్ సంయాల్ గ్లోబల్ పర్సెప్షన్ సూచీల విశ్వసనీయత, పద్ధతులపై బహిరంగంగా సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు. కొద్ది మంది నిపుణుల సర్వేలు, అస్పష్టమైన ప్రశ్నలు, పాత డేటా, ఎంపిక చేసిన మీడియా కథనాలపై ఆధారపడే విధానం వల్ల 2014 తర్వాత భారత్ను అన్యాయంగా దిగజార్చారని ఆయన పేర్కొన్నారు. పెద్ద ఫెడరల్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని చిన్న, స్పష్టతలేని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలతో పోల్చడం కూడా ఈ ర్యాంకింగ్స్లోని లోపంగా అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
మరింత కీలకంగా.. ఇలాంటి అంచనాలు కేవలం అభిప్రాయాల వరకే పరిమితం కాకుండా, ప్రపంచ బ్యాంక్ సూచీలు, సార్వభౌమ క్రెడిట్ రేటింగ్స్, ESG పెట్టుబడుల నిర్ణయాలు, అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలపై ప్రభావం చూపుతూ భారత ఆర్థిక ప్రతిష్టకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయని ఆయన హెచ్చరించారు. అందుకే, పక్షపాత ర్యాంకింగ్స్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉండటానికి బదులుగా, పారదర్శకమైన, డేటా ఆధారిత ప్రత్యామ్నాయాలను భారత్ స్వయంగా నిర్మించాల్సిన అవసరం ఉందన్న ఆలోచన బలపడింది.
ఆ ఆలోచనకు రూపం ఈ ఏడాది జనవరి 19న వచ్చింది. భారత్ నుంచి, గ్లోబల్ సౌత్ నుంచి ముందుకు వచ్చిన తొలి అంతర్జాతీయ సూచీగా ‘బాధ్యతాయుత దేశాల సూచీ’ ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని వరల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఫౌండేషన్, జవహార్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ, ముంబై ఐఐఎమ్, డా. అంబేద్కర్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్ కలిసి చేపట్టాయి. న్యూఢిల్లీలో జరిగిన ప్రారంభోత్సవంలో మాజీ రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ పాల్గొని.. నైతికత, జవాబుదారీతనం, సమగ్ర అభివృద్ధి ఆధారంగా జాతీయ బాధ్యతను నిర్వచించే కొత్త దారిగా దీనిని అభివర్ణించారు.
శక్తి అనే భావనకంటే బాధ్యతను కొలిచే దిశగా దృష్టి మళ్లించడం ద్వారా, పశ్చిమ దేశాల నియంత్రణలో ఉన్న ర్యాంకింగ్స్కు ఈ సూచీ సూటిగా సవాల్ విసురుతోంది. ఇది భారత్కే కాకుండా ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా, ఆగ్నేయ ఆసియా, పశ్చిమ ఆసియా దేశాలకు కూడా పశ్చిమేతర ప్రత్యామ్నాయ ప్రమాణంగా ఉపయోగపడనుంది. ఈ మార్పు ఢీకొట్టే ధోరణిలో కాదు. ప్రత్యామ్నాయాలను నిశ్శబ్దంగా అందించడం ద్వారా, పశ్చిమ వ్యవస్థలపై ఆధారాన్ని క్రమంగా తగ్గిస్తూ, సమతుల్యమైన గ్లోబల్ వ్యవస్థకు భారత్ తోడ్పడుతోంది. పెట్టుబడులు, క్రెడిట్ రేటింగ్స్, ESG స్కోర్లు, మీడియా ఫ్రేమింగ్లపై భావజాల ప్రభావాన్ని తగ్గించే సాధనంగా ఇది పనిచేస్తోంది. సింగపూర్ మొదటి స్థానంలో నిలవగా.. భారత్ 16వ స్థానంలో నిలిచింది.
జీ20 వేదికపై భారత్ ముందుకు తెచ్చిన నైతిక బాధ్యత, సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు కూడా ఈ సూచీ అనుసంధానమవుతోంది. లోతుగా చూస్తే, ఇతరులు అంచనా వేయించే దేశం నుంచి, గ్లోబల్ ప్రమాణాలను నిర్వచించడంలో భాగస్వామిగా భారత్ మారుతున్న దశను ఇది సూచిస్తోంది. డిజిటల్ పాలన, మౌలిక సదుపాయాల స్థిరత్వం, నవోన్నతి, సమావేశం, సాఫ్ట్ పవర్ వంటి రంగాల్లో భవిష్యత్తులో భారత్ నాయకత్వంలో మరిన్ని అంతర్జాతీయ సూచీలకు ఇది దారితీయవచ్చన్న అంచనాలు ఉన్నాయి.
మొత్తానికి, ఇది ప్రతీకాత్మక చర్య మాత్రమే కాదు. సంవత్సరాల విమర్శలను సంస్థాగత నిర్మాణంగా మలిచిన వ్యూహాత్మక సాఫ్ట్ పవర్ ఉదాహరణ ఇది. ర్యాంక్ చేసే స్థానం నుంచి, గ్లోబల్ చర్చలకు దిశానిర్దేశం చేసే పాత్రకు భారత్ అడుగుపెడుతోందన్న సంకేతంగా ఈ సూచీ నిలుస్తోంది.
