Video Viral: అత్యంత ఘోరం.. జామ పండ్లు కోసిందని చిన్నారిని గొలుసులతో కట్టేసి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Retired Indian soldier tied minor girl for plucking guava in himachal Pradesh: సాధారణంగా చాలా మంది తమ ఇళ్లలో ఏవైన తమకు నచ్చిన పండ్ల చెట్లు పెంచుకుంటారు. వాటిని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారు. నీళ్లు పోయడం , ఎవరు కొయకుండా జాగ్రత్తలు పాటిస్తారు. ఇదంతా మనం చూస్తాం. కానీ కొంత మంది పండ్లను సీక్రెట్ గా రాత్రి పూట కోసుకుని వెళ్లిపోతారు. కావాలని రాత్రి పూట వచ్చి లేదా ఇంటికి తాళం వేసి ఉంటే వాటిని తీసుకెళ్లిపోతారు. ఇదంతా మనం చూస్తుంటాం. ఈ క్రమంలో చిన్నారులు కొంత మంది పండ్లను తింటారు. వారికి పాపం పక్కింటి పళ్లు కొయకూడదని తెలిదు. కొన్నిసార్లు తెలిసీ తెలియని అమాయకత్వంలో ఇతరుల కంటపడకుండా పండ్లను కోస్తుంటారు.
"Uncle, please save me." 😥
"Retd. Army man became a monster." 😡
This man tied a baby girl to an iron railing
and beat her MERCILESSLY just because she took a guava from his garden in Una, HP.
I'm speechless about the pain she must have felt. This man must be arrested ASAP. pic.twitter.com/TaHZiIl6Rs
— Suraj Kumar Bauddh (@SurajKrBauddh) April 5, 2026
కొన్నిసార్లు వారు పండ్లను కోసుకుని వెళ్లిపోతే, మరికొన్నిసార్లు పండ్ల ఓనర్లకు దొరికిపోతారు. చాలా వరకు చిన్న పిల్లలు అని వారిని ఏమనరు. వారిని అడిగి తీసుకొవాలని నాలుగు మంచి మాటలు చెప్తారు. కానీ కొంత మంది వ్యక్తులు సైకోలుగా ఉంటారు. చిన్న పిల్లలు పండ్లు కోస్తే వారిని కొట్టడం , వేధించడం చేస్తారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన హిమచల్ ప్రదేశ్ లోని ఉనాలో చోటు చేసుకుంది.
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఊనా జిల్లాలో ఒక బాలిక ఒక ఇంట్లో జామ చెట్టును చూసింది. పాపం.. ఆమెకు జామ కాయలు అంటే చాలా ఇష్టం.ఎలాగైన తినాలనిన మెల్లగా వారి ఇంటికి వెళ్లి జామ కాయల్ని కోసింది. ఆ తర్వాత అవి పట్టుకుని పారిపోయేందుకు రెడీ అయిపోయింది. ఇంతలో ఆ ఇంటి ఓనర్ బాలికను చూశాడు. వెంటనే వచ్చి ఆమెను పట్టుకున్నాడు. ఆమె దగ్గర నుంచి జామ పండ్లను లాక్కున్నాడు. అంతటితో ఆగకుండా ఆమెను కొట్టి గొలుసులతో రెయిలింగ్ కు కట్టేశాడు.
ఐదేండ్లు కూడాలేని ఆ బాలిక తనను వదిలేయాలని ఎంతో ప్రాధేయ పడింది. అయిన అతను విన్పించుకోలేదు. అతను ఆర్మీలో జవాన్ గా రిటైర్డ్ అయ్యాడంట. ఇంతలో మరో యువకుడు బాలిక ఏడుపు విని అక్కడకు వెళ్లాడు. వెంటనే ఇంట్లోకి ప్రవేశించి బాలికను వదిలేయలని కోరాడు. ఈ ఘటనను వీడియో తీశాడు. అతడ్ని చూడగానే బాలిక తనను కాపాడాలని ఎంతో దీనంగా వేడుకుంది. ఈ ఘటనను వారి తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు.
Read more: Meerut Daughter Divorce Video: కూతురు డైవర్స్.. గ్రాండ్గా సెలబ్రేషన్స్ చేసుకున్న రిటైర్డ్ జడ్జీ ఫ్యామిలీ.. వీడియో వైరల్..
ఇది కాస్త ఉన్నతాధికారుల వరకు వెళ్లింది. దీనిపై రంగంలోకి దిగిన అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారడంతో తొక్కలో ఐదు రూపాయల జామ కాయ కోసం గొలుసులతో కట్టేస్తావా..?.. నువ్వసలు మనిషివేనా.. అంటూ అతడ్ని ఏకీపారేస్తున్నారు. ఆ రిటైర్డ్ జవాన్ పై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.