Retired judge family in uttar pradesh Meerut celebrates his daughter divorce: ఇటీవల చాలా మంది పెళ్లికున్న పవిత్రతను, గొప్పతనాన్ని దిగజారుస్తున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన లేదా ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలానికే చిన్న చిన్న గొడవలకు డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. కొంత మంది హత్యలు, ఆత్మహత్యలు, సుపారీలు ఇచ్చి ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. కొంత మంది ఆర్థిక పరిస్థితుల గొడవలతో ఈ ఘటనలు చేస్తుంటే, మరికొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుని కట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపుతున్నారు. ఇంకా కొంత మంది శాడిస్టులు చిన్న చిన్న కారణాలతో కట్టుకున్న వారికి నరకం చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీరట్ లో చోటు చేసుకున్న ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
కూతురు డైవర్స్కు తల్లిదండ్రుల సెలబ్రేషన్
మీరట్కు చెందిన వినీత డైవర్స్ను ఆమె తల్లిదండ్రులు డప్పులతో డాన్స్ చేస్తూ ఘనంగా జరుపుకున్నారు
‘ఐ లవ్ మై డాటర్’ టీషర్టులతో కూతురికి అండగా నిలిచిన వారిని నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు#Meerut #DivorceCelebration pic.twitter.com/b0tvSmZTrm
— greatandhra (@greatandhranews) April 5, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీరట్ లోని రిటైర్డ్ జడ్జీ తన కూతురు విడాకులు సంబరాలను గ్రాండ్ గా చేసుకున్నారు. యూపీకి చెందిన రిటైర్డ్ జడ్జీ జ్ఞానేంద్ర శర్మ తనకున్న ఏకైక కూతురును 2018 డిసెంబర్ 14న ఆర్మీ మేజర్ కు ఇచ్చి పెళ్లి జరిపించారు. ఒక్కగానొక్క బిడ్డ కావడంతో కట్నకానుకలు కూడా బాగానే ఇచ్చుకున్నారు. ఈ క్రమంలో అత్తారింట్లోకి అడుగుపెట్టాక కొన్ని రోజులుగా బాగానే ఉన్న అత్తింటివారు, భర్త క్రమంగా వేధించడం మొదలుపెట్టారు. కూతుర్ని డైలీ టార్చర్ చేసేవారు.
ఇక అత్తింటి వారు వేధింపులు భరించలేని మహిళ పుట్టింటికి వచ్చేసింది. దీనిపై ఫ్యామిలీ కోర్టులో డైవర్స్ పిటిషన్ వేసింది. దాదాపు దీనిపై కోర్టులో ఎనిమిదేళ్ల పాటు వాదనలు జరిగాయి. చివరకు కోర్టు ఏప్రిల్ 4న 2026న వీరికి విడాకులు మంజురు చేస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో తన కూతురుకి ఎనిమిదేళ్లుగా అనుభవిస్తున్న టార్చర్ నుంచి పూర్తిగా విముక్తి లభించినందుకు రిటైర్డ్ జడ్జీ తన కూతురి డైవర్స్ ను గ్రాండ్ గా సెలబ్రేషన్ చేసుకున్నారు.
అంతే కాకుండా ఐలవ్ యూ అంటు ప్రింట్ చేసి ఉన్న టీ షర్ట్ ను ధరించి డీజేలు, డ్యాన్స్ లతో తన కూతురిని ఇంటికి తీసుకెళ్లారు. ఆమె బంధువులు, స్నేహితులు కూడా ఈ సెలబ్రేషన్స్ లలో పాల్గొన్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు తండ్రి ప్రేమకు ఫిదా అవుతున్నారు. మరికొంత మంది పాపం.. జడ్జీ కూతురికి కూడా వేధింపులు తప్పలేదంటూ షాక్ అవుతున్నారు. ఇంకా కొందరు డైవర్స్ సెలబ్రేషన్ ఏంటని నోరెళ్ల పెడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
