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Condolence: నట దిగ్గజం షావుకారి జానకి మృతికి తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు, పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం

Revanth Reddy Chandrababu KCR KTR Express Condolence To Shavukaru Janaki: ఏడు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను అలరించిన నట దిగ్గజం షావుకారి జానకి మృతిచెందడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతోపాటు మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, మంత్రులు, ఇతర ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటించారు. చిత్ర పరిశ్రమకు ఆమె చేసిన సేవలను కొనియాడారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 21, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:42 PM IST
Condolence: నట దిగ్గజం షావుకారి జానకి మృతికి తెలుగు రాష్ట్రాల సీఎంలు, పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం
Image Credit: RIP Shavukaru Janaki

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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