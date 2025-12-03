English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Revanth Reddy: ఢిల్లీలో బిజీ బిజీగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ప్రధాని మోడీతో ప్రత్యేక భేటి..

Revanth Reddy Meet PM Narendra Modi: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఢిల్లీ పర్యటనలో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీతో ప్రత్యేకంగా భేటి కానున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 3, 2025, 10:55 AM IST

Revanth Reddy: ఢిల్లీలో బిజీ బిజీగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ప్రధాని మోడీతో ప్రత్యేక భేటి..

రేవంత్ రెడ్డి మరికాసేట్లో  ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీని కలవనున్నారు. మరికాసేట్లో పార్లమెంట్ ప్రధాని మంత్రితో భేటి కానున్నారు. ఈ నెల 8 మరియు 9 తేదిల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరగనున్న తెలంగాణ రైజింగ్  గ్లోబల్ సబ్మిట్ కు హాజరుకావాలని మోడీని  తెలంగా ప్రభుత్వం తరుపున ఆహ్వానించనున్నారు  ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. ఆ తర్వత పార్లమెంట్ లో  లోక్ సభ ప్రతిపక్షనేత కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నేత రాహుల్ గాంధీతో పాటు  పలువురు కేంద్రమంత్రులను కలిసి తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సబ్మిట్ కు రేవంత్  ఆహ్వానించనున్నారు. తెలంగాణలో జరిగే గ్లోబల్ రైజింగ్ సమ్మిట్ కు దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులను ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించాలనే కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

స్వయంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రులు వెళ్లి వారిని ప్రత్యేకంగా కలిసి ఈ సదస్సుకు ఆహ్వానిచంనున్నారు. ఎవరెవరు ఏ ఏ రాష్ట్రాలకు వెళ్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ఫైనల్ చేశారు.  ఈ నెల 4 వ తేదీన మంత్రులు ఆయా రాష్ట్రాలకు వెళ్లి గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆహ్వాన లేఖలు అందించనున్నారు. జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరోన్ ను  డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ఆహ్వానించనున్నారు. అటు జమ్మూ కాశ్మీర్ తో పాటు గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రులైన ఒమర్ అబ్దుల్లా, భూపేంద్ర పటేల్ ను  ఉత్తమ కుమార్ రెడ్డి ఆహ్వానించానున్నారు. 

పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్, హర్యానా ముఖ్యమంత్రి నయాబ్ సింగ్ షైనీని దామోదర్ రాజనరసింహా ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించనున్నారు. అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్ర బాబు నాయుడుతో పాటు కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ ను కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఆయా రాష్ట్రాలకు వెళ్లి స్వయంగా ఆహ్వానించనున్నారు.

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్య.. తమిళనాడు సీఎం ముత్తవేల్ కరుణానిధి స్టాలిన్ లను దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ఆహ్వానించనున్నారు. అటు యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్య నాథ్ ను మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించనున్నారు. అటు రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ.. ఛత్తీస్ ఘడ్ ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సహాయ్ ను పొన్నం ప్రభాకర్ ఆహ్వానించనున్నారు. అటు బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమత బెనర్జీని సీతక్క ఆహ్వానించనున్నారు. మధ్య ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ ను తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ ను జూపల్లి కృష్ణారావు, బిహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ను వివేక్ వెంకట స్వామి... ఒడిస్సా ముఖ్యమంత్రి మోహన్ చరణ్ మాజీని వాకిటీ శ్రీహరి.. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్విందర్ సిక్కను అడ్లూరు లక్ష్మణ్ కుమార్.. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ను అజారుద్దీన్ ఆహ్వానించనున్నారు. ఢిల్లీతో పాటు ఈశాన్య రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ఎంపీలకు కేంద్ర మంత్రులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆహ్వానించనున్నారు. ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ను కనీవినీ ఎరగనీ రీతిలో ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. 

