  • Revathi: తమిళనాడును కుదిపేసిన లాకప్ డెత్ కేసు.. రేవతి ధైర్య సాహసాలకు దేశమంతటా సెల్యూట్..

Revathi: తమిళనాడును కుదిపేసిన లాకప్ డెత్ కేసు.. రేవతి ధైర్య సాహసాలకు దేశమంతటా సెల్యూట్..

Revathi:ఆమె ధైర్యానికి మారుపేరు... సాహసానికి ప్రతిరూపం...  ఆమెను దేశంలోనే ధీరవనితగా కీర్తిస్తున్నారు. కోట్ల మంది ప్రశంసలతో అభినందిస్తున్నారు. ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే పోలీసు స్టేషన్ కెళ్లి గోడును వెళ్లబోసుకుంటారు. పోలీసులు చొరవతీసుకుని బాధితుడికి న్యాయం చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చూస్తుంటాం. అదే పోలీసు అన్యాయం చేస్తే ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? న్యాయం చేసేదెవరు? ఆమె ధైర్యసాహసాలతో న్యాయాన్ని గెలిపించింది. తప్పు చేసిన వారికి సరైన శిక్షపడేలా చేసింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 12:10 AM IST

Revathi: తమిళనాడును కుదిపేసిన లాకప్ డెత్ కేసు.. రేవతి ధైర్య సాహసాలకు దేశమంతటా సెల్యూట్..

Salute to Revathi: రేవతి తెగువకు.. ఒకరుకాదు... ఇద్దరు కాదు... ఏకంగా తొమ్మిదిమంది పోలీసులకు ఉరిశిక్ష తీర్పు దేశంలో సంచలనం రేకెత్తించింది.   ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? ఆమెకు ధైర్యం ఎలా వచ్చింది? ఆమె చేసిన సాహసమేమిటనే విషయం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 
న్యాయం వైపు నిలబడటం.. ధర్మం కోసం పోరాడే సన్నివేశాలను సినిమాల్లో చూస్తుంటాం.. కానీ ఓ లేడీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నిజ జీవితంలో న్యాయంవైపు నిలిచి... ధర్మాన్ని గెలిపించింది. దేశ ప్రజలంతా శభాష్ పోలీస్ అంటూ... పొగడ్తలతో ముంచెత్తున్నారు. తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలోని సాత్తాన్ కుళం పోలీస్ స్టేషన్ లో కానిస్టేబుల్ గా పనిచేస్తున్న రేవతి ధైర్యసాహసాలతో ఇపుడు దేశవ్యాప్తంగా ట్రెండింగ్ లోకి వచ్చింది. 

ఒక నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండటం.. ఒక సిద్ధాంతానికి నిదర్శనంగా నిలిచిన కారణంగా జీవన గమనం మొత్తం మారటమే కాదు.. కొన్నిసార్లు తీవ్ర సవాళ్లు ఎదుర్కొనే పరిస్థితి. ఏది ఏమైనా.. న్యాయం కోసం ఎన్నిక కఠిన పరీక్షలకైనా సిద్ధమన్నట్లుగా వ్యవహరించిన ఒక మహిళా పోలీసు కమిట్ మెంట్.. ఇద్దరు సామాన్యుల లాకప్ డెత్ వెనుక ఉన్న అసలు వాస్తవాలు బయటకు వచ్చేలా చేయటమే కాదు.. తొమ్మిది మంది పోలీసులకు ఉరి వేసిన చారిత్రక ఘటనకు ఆమె సాక్ష్యమే మూలం.

మదురై కోర్టు తొమ్మిది మంది పోలీసులకు ఉరిశిక్ష వేయాలన్న ఆదేశాలు  దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారింది. సామాన్యులకు సంబంధించిన కేసులో పోలీసులకు శిక్ష తీర్పులో రేవతి పాత్ర కీలకంగా నిలిచింది. అన్ని సాక్ష్యాలను..  కోర్టు ముందు ఉంచడటమేకాదు.. తాను చెప్పినవన్నీ నిజాలే అన్న విషయాన్ని కోర్టులో నిరూపితమయ్యేలా చేయటంలో  మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్  రేవతి  పోలీసు శాఖలోనే కాదు.. యావత్ దేశంలోనూ చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

సాధారణంగా పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏదైనా ఘటన జరిగితే... పోలీసులు ఏదైనా తప్పుచేసినా బయటకు రానీకుండా జాగ్రత్తపడుతారు. చేసిన తప్పుల్ని కప్పిపెడ్తారు. పోలీసులు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కానీ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రేవతి మాత్రం... తనతోపాటు పనిచేసే పోలీసుల పక్షాన నిలవలేదు. తన పై అధికారులకు దాసోహంకాలేదు. సామాన్యుల పక్షాన నిలిచారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగేలా చేశారు.

కోవిడ్ విజృంభించిన వేళ... 2020 జూన్‌ 19 రాత్రి  తూత్తుకుడి జిల్లా సాతాన్ కుళంలో లాక్ డౌన్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని  తండ్రి జయరాజ్, కుమారుడు బెన్నిక్స్ లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. సాతాన్ కుళంలో మొబైల్‌ షాపు నడుపుతున్న పి. జయరాజ్, ఆయన కుమారుడు జె. బెన్నిక్స్ తమ దుకాణాన్ని నిర్ణీత సమయం కంటే ఎక్కువ సేపు తెరిచి ఉంచారనే ఆరోపణలతో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
షాప్ మూసేలోపు అరెస్టు చేసి.. పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురావడమేంటని తండ్రీ కొడుకులు ప్రశ్నించారని... దీంతో పోలీసులు ఓర్చుకోలేకపోయారు. పోలీసుల అహంకారానికి ఆవేశంతోడైంది. ఆగ్రహంతో ఊగిపోయారు. చేతిలోఉన్న లాఠీలతో విరుచుకుపడ్డారు.

అరెస్టు చేసిన రాత్రంతా తండ్రీకొడుకులిద్దరికీ పోలీసులు నరకం చూపించారు. పోలీసులను ఎదురుతిరిగి మాట్లాడటమే వారిద్దరితప్పు. పోలీసులు విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ఒకరు కాదు... ఇద్దరు కాదు... పదిమంది పోలీసులు విరుచుకుపడ్డారు. కానిస్టేబుళ్లతో మొదలైన వ్యవహారం.. సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్... పోలీస్ సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్... అందరూ తలా ఓ చేయివేసి పోలీసుల ప్రతాపమేంటో చూపించారు. రక్తం చిందింది. ఎముకలు విరిగాయి. పోలీసులు కొట్టిన దెబ్బల నొప్పితో విలవిలలాడిపోయారు. పోలీసులు కొట్టిన దెబ్బలతో చిందిన రక్తంతో ఆ గదంతా నెత్తురు. గదంతా రక్తపు మరకలు. ఒక పక్క నొప్పితో బాధితుల మూలుగులు, మరోపక్క ఆ నేరాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవాలని నిందితుల కుయుక్తులు. అప్పుడు నిందితులు అత్యంత క్రూరంగా ప్రవర్తించారు. నొప్పితో విలవిలలాడుతున్న బాధితుల దుస్తులు విప్పించి వారితోనే ఆ రక్తం మరకలు తుడిపించారు. దెబ్బలు తిన్నవారిచే గది అంతా శుభ్రం చేయించారు. నేరాన్ని రుజువు చేసే ప్రతి ఒక్క సాక్ష్యాన్ని తుడిచిపెట్టేశారు. డాక్టరు నివేదికను మార్చేశారు. 

కోవిడ్‌ లాక్‌డౌన్‌లో  నేరాలు...ఘోరాలు మాస్క్‌ ముసుగులో కనిపించకుండా పోయాయి. వాటిల్లో ఒకే ఒక కేసు. తండ్రీకొడుకులు జయరాజ్ బెన్నిక్స్ లాకప్ డెత్ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించింది. పోలీసుల దెబ్బలతో తీవ్రంగా గాయపడిన తండ్రీ కొడుకులు ఇద్దరినీ కోవిల్ పట్టి సబ్ జైలుకు తరలించి రిమాండులో ఉంచారు. పోలీసుల దెబ్బలతో ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో కోవిల్ పట్టి ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందించారు. చికిత్స పొందుతూ కొడుకు బెన్నిక్స్ జూన్ 22వ తేదీ కన్నుమూశాడు.  మరుసటిరోజు జూన్ 23వ తేదీన తండ్రి జయరాజ్ ప్రాణాలొదిరారు. ఇద్దరూ లాకప్ డెత్ కు గురయ్యారు. ఆ కుటుంబ రోడ్డున పడింది. ఈకేసు బాధితుల పాలిట శాపంగా మారింది. పోలీసులే నిందితులయ్యారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేసేదెవరు? పోలీసులు కొట్టిన దెబ్బలతోనే చనిపోయారని బాధిత కుటుంబీకులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. పోలీసులు కొట్టి చంపేశారని బాధితులు లబోదిబోమన్నారు.  

సాక్ష్యాలను రూపు మాపేందుకు పోలీసులు పడరాని పాట్లు పడ్డారు. పోలీసులు స్టేషన్‌ను శుభ్రం చేసి సాక్ష్యాలను తుడిచివేసినా, ఆమె అత్యంత చాకచక్యంగా గోడల మూలల్లో, టేబుళ్ల కింద మిగిలిపోయిన రక్తపు మరకలను గుర్తించి మేజిస్ట్రేట్‌కు చూపించారు. ఈ రక్తపు చుక్కలే నిందితుల నేరాన్ని శాస్త్రీయంగా నిరూపించడంలో ప్రధాన భూమిక పోషించాయి.  ఆమె ఇచ్చిన సాక్ష్యాలతోనే రక్తపు మరకలున్న వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకోవటమే కాదు.. ఫోరెన్సిక్ ఆధారాలు సేకరించటం సులువైంది. దీంతో.. అత్యున్నత స్థానాల్లో ఉన్న వారు మామూలులోళ్లు కాదన్న విషయం లోకానికి తెలిసేలా చేసింది. మరోవైపు తోటి పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా చెప్పే వివరాల్ని ఉన్నతాధికారుల నుంచి తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదురైంది. పోలీసుల్లోనూ ఆమె పట్ల ఆగ్రహం వ్యక్తమయ్యే పరిస్థితి. అంతేకాదు.. మేజిస్ట్రేట్ విచారణ కోసం కోర్టుకు హాజరైనప్పుడు అక్కడి పోలీసులు ఆమెకు ఎలాంటి సహకారం అందలేదు. అంతేకాదు.. తోటి పోలీసుల నుంచి ప్రాణహాని ఉందన్న ఆందోళన నేపథ్యంలో ఆమెకు.. ఆమె కుటుంబానికి ప్రత్యేక రక్షణ కల్పించారు.

సీసీటీవీ ఫుటేజీని మాయం చేసినా, ఆమె తన జ్ఞాపకశక్తితో సంఘటనలు జరిగిన సమయాలను పూసగుచ్చినట్లు వివరించి దర్యాప్తుకు దిక్సూచిలా నిలిచారు. ఇది సాధారణ విషయం కాదు. అదే వ్యవస్థలో ఉండి, అదే వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా నిజం చెప్పడం అంటే సాహసమే.. అయినా ఆమె వెనక్కి తగ్గలేదు. ఆమె చెప్పిన విషయాల ఆధారంగా కేసు బలపడింది. కోర్టు కూడా ఆమె భద్రతపై దృష్టి పెట్టి ప్రత్యేక రక్షణ కల్పించింది. సాక్ష్యం చెప్పకుండా రేవతిని తోటి పోలీసులు తీవ్రంగా ఒత్తిడి చేశారు. మేజిస్ట్రేట్‌ విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా స్టేషన్ బయటకు పోలీసులు గుమిగూడి రేవతిని భయపెట్టే ప్రయత్నం చేశారు. పరిస్థితి ఎంత ఉద్రిక్తంగా మారిందంటే, రేవతి తన స్టేట్‌మెంట్‌పై సంతకం చేయడానికి కూడా తొలుత భయపడ్డారు. మద్రాస్‌ హైకోర్టు జోక్యం చేసుకొని ఆమెకు, ఆమె కుటుంబానికి రక్షణ కల్పించాలని జిల్లా యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది. ప్రభుత్వం ఆమె భద్రత కోసం ప్రత్యేకంగా ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లను నియమించింది. 

తోటి సిబ్బంది ఒకవైపు… పై అధికారుల ఒత్తిడి మరోవైపు… ఇలాంటి పరిస్థితిలో నిలబడటం అనేది చిన్న విషయం కాదు. అయినా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రేవతి వెనక్కి తగ్గలేదు. మేజిస్ట్రేట్ ముందు చెప్పిన ప్రతి విషయం కేసు దిశనే మార్చింది. అది కేవలం ఒక స్టేట్మెంట్ కాదు… ఆ రాత్రి జరిగిన దారుణఘటనకు ఆమె సజీవసాక్ష్యం. ధైర్యం .. అంటే చీకట్లో నడవడమే కాదు. సాహసం .. అంటే సముద్రాలు, పర్వతాలు అధిరోహించడమే కాదు.. చుట్టూ పెద్ద పెద్ద అగాధాలున్నా సన్నని దారిలా ఉన్న నిజంపై తొణకక, బెణకక నిలబడి నడవడం. కళ్లెదుట జరిగిన అన్యాయాన్ని, నిప్పులాంటి నిజాన్ని నిర్భయంగా బయటపెట్టడమేనని రేవతి నిరూపించారు. 

ఈ కేసును 5 ఏళ్లు విచారణ చేశారు.  105 మంది సాక్ష్యాలను పరిశీలించారు. 116 పత్రాలను సిద్ధం చేశారు.  10 మంది పోలీసులపై చార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేశారు. ఇన్‌స్పెక్టర్‌, ఎస్‌ఐ, కానిస్టేబుళ్లు అందరూ దోషులే అని కోర్టు తేల్చిచెప్పింది.మధురై అడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ సెషన్స్ కోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. కేసును పరిశీలించిన జడ్జి ముత్తుకుమరన్ ఇచ్చిన తీర్పు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. లాకప్ డెత్ కేసులో నిందితులు సర్కిల్ ఇన్ స్పెక్టర్ శ్రీధర్, సబ్ ఇన్ స్పెక్టర్లు బాలక్రిష్ణన్, రఘు గణేశ్,  పోలీస్ కానిస్టేబుళ్లు  మురుగన్, సాముదురై, ముత్తురాజ, చెల్లదురై, థామస్  ఫ్రాన్సిస్, వేలిముత్తులను దోషులుగా పరిగణించారు. నేరారోపణ సాంకేతికంగా, శాస్త్రీయంగా రుజువుకావడంతో లాకప్ డెత్ కేసులో దోషులుగా ఉన్న పోలీసులందరికీ ఉరిశిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చారు.

తమిళనాడును కుదిపేసిన ఈకేసులో మనస్సాక్షి వ్యవస్థ కంటే గొప్పదని నిరూపించింది. తను పనిచేస్తున్న డిపార్టుమెంటు పోలీసులను వెనుకేసుకుని రాకుండా... కానిస్టేబుల్ రేవతి మనోధైర్యంతో నిలిచారు. బాధిత కుటుంబానికి ఓదార్పునిచ్చారు.  జరిగినది బయటికి రాకూడదనే ఒక ఒత్తిడి స్పష్టంగా కనిపించింది. సాక్ష్యాలను తుడిచేయాలి, కథను మార్చాలి… ఇవే ప్రధాన లక్ష్యాలుగా మారిపోయాయి. జరిగిన ఘటనను పూసగుచ్చినట్లు మెజిస్ట్రేట్ కు కానిస్టేబుల్ వివరించడంతో కీలక సాక్ష్యమయ్యారు. ఆమె సాక్ష్యంతో న్యాయం చేయాల్సిన పోలీసులే హంతకులని నిరూపించారు. ఇపుడు కానిస్టేబుల్ రేవతికి దేశమంతా సెల్యూట్ చేస్తోంది.

(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ )

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు.

