/Supreme Court On Stray Dog: ఆ శునకాల కారుణ్య మరణానికి అనుమతి... కుక్కల లవర్స్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన సుప్రీంకోర్టు..

Supreme court rejects plea to stay earlier order on stray dogs: దేశ వ్యాప్తంగా ఇటీవల వీధి శునకాల కాటు ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో బహిరంగ ప్రదేశాలు, రోడ్లపై ఎక్కడంటే అక్కడ కుక్కలు విచ్చల విడిగా విహరిస్తున్నాయి. కుక్కలు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఎవర్ని వదలడంలేదు. దీంతో ప్రతిరోజు కుక్కకాటులతో జనాలు నరకం అనుభవిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గతంలో కుక్కలను బహిరంగ ప్రదేశాలు, రోడ్లపై నుంచి వీధి కుక్కలను తొలగించాలంటూ 2025 నవంబర్లో సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీనిపై పెద్ద రచ్చ రాజుకుంది. జంతు ప్రేమికులు దీనిపై సుప్రీంకోర్టులో అనేక పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
మరోసారి దీనిపై విచారణ చేసి ఉత్తర్వులను సవరించాలని కోరారు. ఈ పిటిషన్లను తాజాగా విచారించిన జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతా, జస్టిస్ ఎన్వీ అంజారియాలతో కూడిన త్రిసభ్య ధర్మాసనం వీధి శునకాల ఘటనలో ఇచ్చిన ఆర్డర్ పై వెనక్కు తగ్గేదిలేదని స్పష్టం చేసింది. మానవ మనుగడ స్వేచ్చగా సాగడం ముఖ్యమని సుప్రీంకోర్టు అభిప్రాయ పడింది. అంతే కాకుండా.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వైఖరీపై తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది.
వీధి కుక్కల జనాభా పెరుగుతున్నప్పటికి, వాటికి తగ్గట్టుగా జంతు సంరక్షణ కేంద్రాల మౌలిక సదుపాయాలను పెంచడంలో ప్రభుత్వాలు విఫలమయ్యాయని సీరియస్ అయ్యింది. రేబిస్ సోకిన కుక్కలు, కోపంతో దాడులు చేసే కుక్కలకు కారుణ్య మరణాలు చేయడానికి సుప్రీంకోర్టు అనుమతినిచ్చింది.
అన్ని రాష్ట్రాలు ఏదో మొక్కుబడిగా స్టెరిలైజేషన్ డ్రైవ్ లు చేయడం వల్ల ఈ సిట్యువేషన్ వచ్చిందని సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం అభిప్రాయ పడింది. ఒక వేళ కోర్టు ఆదేశాలను అమలు చేయకపోతే అధికారులపై ధిక్కరణ చర్యలు ఉంటాయని సుప్రీంకోర్టు తీవ్రంగా హెచ్చరించింది. అంతే కాకుండా.. ప్రజల భద్రతను కాపాడటం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత అని సుప్రీంకోర్టు తెల్చి చెప్పింది. దీంతో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జంతు ప్రేమికులకు మాత్రం బిగ్ షాక్ ఇచ్చేదిగా మారాయి.
