Health Insurance Tips: ఆసుపత్రి ఖర్చులు పెరుగుతున్న వేళ… సరైన హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్ ఇలా ఎంచుకోండి..!

Health Insurance Tips: మన కుటుంబం కోసం ఆరోగ్య బీమా ఎంతో ముఖ్యం. హఠాత్తుగా వ్యాధుల బారిన పడిన ఏవైనా అనుకోని యాక్సిడెంట్ ప్రమాదాలు జరిగినా కానీ కొన్ని లక్షల్లో ఖర్చులు అవుతున్నాయి. ఒక్కోసారి ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నా ఉన్నట్టుండి ఏవైనా రోగాలు బారిన పడే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మంచి ఆరోగ్య బీమా పథకం తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. మనం ఎన్నో డబ్బులను దాచిపెట్టుకుంటాం, పెట్టుబడులు పెడతాం. అదే విధంగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు కూడా తీసుకోవటం వల్ల పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. మార్కెట్లో వివిధ రకాల పాలసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే అవి వివిధ రకాల బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తాయి. ఇందులో మీకు కావాల్సిన పాలసీ ఏంటో సులభంగా తీసుకోవచ్చు.
మీకు సరైన ఎంపిక ఏది?
చాలామంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. దీని వల్ల కవరేజ్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. మొదటగా కేవలం ఒక వ్యక్తి లేదా కుటుంబానికి ఏ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. మన కుటుంబం మొత్తానికి ఒక సింగల్ పాలసీ అందుబాటులో ఉంటుంది. దాన్ని ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్ అంటారు. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏంటో మీరు గమనించాలి. తక్కువ ప్రీమియంలో అందుబాటులో ఉన్నవి తీసుకుంటే కవరేజ్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది.
ప్లాన్స్ పోల్చుకోండి..
మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను మీరు పోల్చుకుని చూడండి. ప్రీమియం ఇందులో ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఎంతవరకు కవరేజ్ అవుతుంది. కొందరు తక్కువ ప్రీమియంలో పాలసీ అందుబాటులో ఉంచితే మరికొందరు ఫీచర్స్ ఎక్కువగా అందిస్తారు. అందుకే వివిధ పాలసీలతో మీరు పోల్చుకోండి. బెట్టర్ పాలసీ ఏంటో మీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో కొనుగోలు చేయండి.
సెటిల్మెంట్ రేషియో..
ఎప్పుడైనా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ రేషియో అనేది ఎంతో ముఖ్యం. మీరు ప్రమాదంలో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు సెటిల్మెంట్ రేషియో ఇది ఎంతో ముఖ్యం. దీంతోపాటు ఈ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తో ఎన్ని హాస్పిటల్స్ అయి ఉన్నాయి. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్, టెస్టులు, మెడిసిన్స్ హోమ్ కేర్, ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ కూడా కచ్చితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు హాస్పిటల్ మాత్రమే కాకుండా ఇవి కూడా ఎంతో ముఖ్యం.
ఇది మాత్రమే కాదు ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో మీకు ఆరోగ్య సమస్యలు కవర్ కావు. అది కూడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. కొన్ని హాస్పిటల్స్ ప్రీ, పోస్ట్ హాస్పిటల్ కవర్ అందజేస్తాయి. అంటే టెస్టుల్లోకు సంబంధించి, మందులు, కన్సల్టేషన్ వంటివి కవర్ చేస్తాయి. ఇది మంచి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అని చెప్పవచ్చు.
Also Read: 10 గ్రాముల బంగారానికి ఎంత లోన్ పొందవచ్చు? వడ్డీ రేట్లు, EMI లెక్కలను తెలుసుకోండి..
Also Read: జియో బంపర్ ప్లాన్ వచ్చేసింది.. 56 రోజులు రోజుకు 2GB డేటా + అన్లిమిటెడ్ 5G..! ఇప్పుడే రీచార్జ్ చేయండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.