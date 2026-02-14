English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Health Insurance Tips: ఆసుపత్రి ఖర్చులు పెరుగుతున్న వేళ… సరైన హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్ ఇలా ఎంచుకోండి..!

Health Insurance Tips: ఈ కాలంలో ఆరోగ్య బీమా అందరికీ ముఖ్యం. ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు హఠాత్తుగా పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు సమకూర్చలేం. ఈ సందర్భంగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఎంతో ముఖ్యం. ఇందులో వివిధ రకాల పాలసీ ఆప్షన్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఫ్యామిలీ కోసం తప్పకుండా మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలి. అయితే ఈ సమయంలో ఓ 5 పొరపాటు చేయకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 14, 2026, 04:51 PM IST

Health Insurance Tips: ఆసుపత్రి ఖర్చులు పెరుగుతున్న వేళ… సరైన హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్ ఇలా ఎంచుకోండి..!

Health Insurance Tips: మన కుటుంబం కోసం ఆరోగ్య బీమా ఎంతో ముఖ్యం. హఠాత్తుగా వ్యాధుల బారిన పడిన ఏవైనా అనుకోని యాక్సిడెంట్ ప్రమాదాలు జరిగినా కానీ కొన్ని లక్షల్లో ఖర్చులు అవుతున్నాయి. ఒక్కోసారి ఆరోగ్యం బాగానే ఉన్నా ఉన్నట్టుండి ఏవైనా రోగాలు బారిన పడే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మంచి ఆరోగ్య బీమా పథకం తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. మనం ఎన్నో డబ్బులను దాచిపెట్టుకుంటాం, పెట్టుబడులు పెడతాం. అదే విధంగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు కూడా తీసుకోవటం వల్ల పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన పనిలేదు. మార్కెట్‌లో వివిధ రకాల పాలసీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే అవి వివిధ రకాల బెనిఫిట్స్ కూడా అందిస్తాయి. ఇందులో మీకు కావాల్సిన పాలసీ ఏంటో సులభంగా తీసుకోవచ్చు.

మీకు సరైన ఎంపిక ఏది?
చాలామంది హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేస్తారు. దీని వల్ల కవరేజ్ సమయంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. మొదటగా కేవలం ఒక వ్యక్తి లేదా కుటుంబానికి ఏ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకోవాలో తెలుసుకోవాలి. మన కుటుంబం మొత్తానికి ఒక సింగల్ పాలసీ అందుబాటులో ఉంటుంది. దాన్ని ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్ అంటారు. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ ఏంటో మీరు గమనించాలి. తక్కువ ప్రీమియంలో అందుబాటులో ఉన్నవి తీసుకుంటే కవరేజ్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది. 

ప్లాన్స్‌ పోల్చుకోండి..
మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలను మీరు పోల్చుకుని చూడండి. ప్రీమియం ఇందులో ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఎంతవరకు కవరేజ్ అవుతుంది. కొందరు తక్కువ ప్రీమియంలో పాలసీ అందుబాటులో ఉంచితే మరికొందరు ఫీచర్స్ ఎక్కువగా అందిస్తారు. అందుకే వివిధ పాలసీలతో మీరు పోల్చుకోండి. బెట్టర్ పాలసీ ఏంటో మీ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో కొనుగోలు చేయండి.

 సెటిల్‌మెంట్ రేషియో..
 ఎప్పుడైనా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కొనుగోలు చేసేటప్పుడు క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్ రేషియో అనేది ఎంతో ముఖ్యం. మీరు ప్రమాదంలో హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు సెటిల్‌మెంట్ రేషియో ఇది ఎంతో ముఖ్యం. దీంతోపాటు ఈ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ తో ఎన్ని హాస్పిటల్స్ అయి ఉన్నాయి. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్, టెస్టులు, మెడిసిన్స్ హోమ్ కేర్, ఆన్‌లైన్ కన్సల్టేషన్ కూడా కచ్చితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు హాస్పిటల్ మాత్రమే కాకుండా ఇవి కూడా ఎంతో ముఖ్యం. 

 ఇది మాత్రమే కాదు ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ లో మీకు ఆరోగ్య సమస్యలు కవర్ కావు. అది కూడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. కొన్ని హాస్పిటల్స్ ప్రీ, పోస్ట్ హాస్పిటల్ కవర్‌ అందజేస్తాయి. అంటే టెస్టుల్లోకు సంబంధించి, మందులు, కన్సల్టేషన్ వంటివి కవర్ చేస్తాయి. ఇది మంచి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అని చెప్పవచ్చు.

