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Riya Yadav Protest: పోలీస్ వ్యాన్‌ను ఒంతిచేత్తో ఆపేసిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ..నీట్ విద్యార్థులకు అండగా ఈ మోడల్ ఎవరు?

Riya Yadav Police Van: నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళనలు రేకెత్తుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ముంబైలోని శివాజీ పార్క్‌ సమీపంలో విద్యార్థులు నిరసనలు చేపట్టిన క్రమంలో పోలీసులు వారిని అరెస్టు చేశారు. అయితే విద్యార్థులను పోలీస్ వ్యాన్‌లో తరలిస్తున్న క్రమంలో ఓ నటి తెగింపు ఇప్పుడు అందర్ని ఆకర్షిస్తుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 23, 2026, 09:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:38 PM IST
Riya Yadav Protest: పోలీస్ వ్యాన్‌ను ఒంతిచేత్తో ఆపేసిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ..నీట్ విద్యార్థులకు అండగా ఈ మోడల్ ఎవరు?
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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