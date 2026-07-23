Riya Yadav Police Van: దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపిన 'నీట్ (NEET) ప్రశ్నపత్రం లీక్' వ్యవహారంపై ఢిల్లీ నుంచి ముంబై వరకు నిరసన జ్వాలలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఈ క్రమంలో ముంబైలోని ప్రముఖ శివాజీ పార్క్ వద్ద విద్యార్థులు చేపట్టిన ఆందోళనలో ఒక ఆసక్తికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. విద్యార్థుల కోసం ధైర్యంగా పోలీస్ వ్యాన్ను ఎదుర్కొన్న ఓ యువతి వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారి, దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఆ ధైర్యవంతురాలైన యువతి ఎవరు? అక్కడ ఏం జరిగింది? అనే వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
అసలు ఏం జరిగింది?
గత బుధవారం, ముంబైలోని దాదర్ నుండి శివాజీ పార్కుకు వెళ్తున్న రియా అహిర్, దారిలో అరెస్టు చేయబడిన నిరసనకారులతో (విద్యార్థులతో) వెళ్తున్న ఒక పోలీసు వ్యాన్ను గమనించారు. వెంటనే ఆమె ఏమాత్రం సంకోచించకుండా, ఆ పోలీస్ వ్యాన్ ముందు నిలబడి దానిని అడ్డుకున్నారు.
పోలీసులు ఎంత చెప్పినా ఆమె వెనక్కి తగ్గలేదు. అరెస్టు చేసిన విద్యార్థులను ఆ తర్వాతి సమయంలో విడుదల చేస్తామని అధికారులు చెప్పినప్పటికీ, ఆమె ఒప్పుకోలేదు. విద్యార్థులను అక్కడికక్కడే వెంటనే విడుదల చేయాలని ఖచ్చితమైన పట్టుబట్టారు. రియా చూపిన దృఢమైన వైఖరి, ధైర్యానికి తలొగ్గిన పోలీసులు చివరకు నిరసనకారులను సెట్స్ నుంచే విడుదల చేశారు.
రియా అహిర్ (రియా యాదవ్) ఎవరు?
రాత్రికి రాత్రే సోషల్ మీడియాలో నేషనల్ సెన్సేషన్గా మారిన రియా అహిర్ పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈమె పూర్తి పేరు రియా యాదవ్, వయసు 27 సంవత్సరాలు. వృత్తి రీత్యా ఈమె మోడల్, నటిగానే కాకుండా వ్యాపారవేత్తగా రాణిస్తుంది. రియా 'రియాసత్' పేరుతో సొంత క్లాథింగ్/దుస్తుల బ్రాండ్ను నడుపుతున్నారు. ఇటీవలే వైరల్ అయిన 'దిల్బరా' మ్యూజిక్ ఆల్బమ్లో కూడా ఆమె నటించారు. ఈమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 1.10 లక్షలకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖ దర్శకుడు అనురాగ్ కశ్యప్, నటుడు అభిషేక్ బానర్జీ వంటి వారితో ఈమెకు మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి.
వెల్లువెత్తుతున్న ప్రశంసలు
పోలీస్ వ్యాన్ను అడ్డుకున్న ఉత్కంఠభరిత వీడియో నెట్లో వైరల్ అవ్వడంతో, ఆమె సమయస్ఫూర్తిని, ధైర్యాన్ని నెటిజన్లు విశేషంగా కొనియాడుతున్నారు. బాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకురాలు జోయా అక్తర్ సహా పలువురు ప్రముఖులు రియా ఫోటోను తమ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేస్తూ ఆమె చూపిన తెగువను బహిరంగంగా అభినందించారు.
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