  • Road Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొట్టిన పెళ్లి బస్సు, స్పాట్‌లో ఆరుగురు మృతి!

Road Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొట్టిన పెళ్లి బస్సు, స్పాట్‌లో ఆరుగురు మృతి!

Road Accident: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. పెళ్లికి వెళ్లి తిరిగి వెళ్తుండగా పెళ్లి బస్సు వేగంగా దూసుకెళ్లి ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే ఆరుగురు మృతి చెందగా.. మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 13, 2026, 09:53 AM IST

Road Accident: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. ట్రక్కును ఢీకొట్టిన పెళ్లి బస్సు, స్పాట్‌లో ఆరుగురు మృతి!

UP Road Accident: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం హాపూర్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ధౌలానా – గులావతి రహదారిపై పెళ్లి బృందంతో తిరిగి వస్తున్న బస్సు వేగంగా ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం సమయంలో బస్సులో మొత్తం 12 మంది ఉండగా.. వారిలో ఆరుగురు అక్కడికక్కడే మృతిచెందినట్లు హాపుర్ ఎస్పీ జ్ఞానంజయ్ తెలిపారు.

పెళ్లికి హాజరై తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. పెళ్లి బస్సు వేగంగా దూసుకెళ్లి ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో ఆరుగురు స్పాట్ డెడ్ కాగా.. మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు. కాగా గాయపడిన వారిని స్థానిక పోలీసులు చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకొని గాయపడిన వారిని చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆ తరువాత ట్రక్కును తొలగించి మృతదేహాలను వెలికితీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. ప్రమాద ఘటనపై బాధిత కుటుంబాలకు సమాచారం అందించారు. దీంతో హాస్పిటల్‌కు చేరుకున్న బాధిత కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. 

ఇక ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం కారణంగా ధౌలానా – గులావతి రహదారిపై తీవ్ర ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తింది. పోలీసులు కొద్దిసేపటికి ట్రాఫిక్‌ను క్లియర్ చేశారు. కాగా రోడ్డు ప్రమాదాల గురించి ఎంత అవగాహన కల్పిస్తున్నప్పటికీ.. ప్రతి ఒక్కరు నిర్లక్ష్యంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ, తమ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకోవడమే కాకుండా.. ఎందరో అమాయకుల ప్రాణాలను బలిగొంటున్నారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

